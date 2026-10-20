AFC nhắc tên Quang Hải trong dàn sao đáng chú ý tại Asian Cup 2027

Trong danh sách những cầu thủ được AFC giới thiệu trước thềm Asian Cup 2027, Quang Hải góp mặt bên cạnh nhiều tên tuổi đáng chú ý của bóng đá châu Á như Son Heung-min (Hàn Quốc), Aymen Hussein (Iraq), Rustam Yatimov (Tajikistan), Ilhan Fandi (Singapore) và Fabio Lima (UAE).

Nhắc đến Quang Hải ở sân chơi châu lục, một trong những cột mốc nổi bật nhất là Vòng chung kết U23 châu Á 2018 tại Trung Quốc. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên U23 Việt Nam trong lịch sử giành quyền vào chung kết một giải đấu cấp châu lục, mở ra bước ngoặt đáng nhớ cho bóng đá trẻ nước nhà.

Quang Hải được AFC đánh giá cao (Ảnh: AFC)

Trong hành trình ấy, Quang Hải ghi 5 bàn thắng, trở thành một trong những gương mặt nổi bật của giải. Đặc biệt, cú sút phạt thành bàn trong trận chung kết với U23 Uzbekistan đã để lại dấu ấn sâu đậm, dù U23 Việt Nam không thể giành chức vô địch. Hình ảnh tiền vệ mang áo số 19 cùng màn trình diễn ấn tượng của toàn đội đã góp phần đưa bóng đá Việt Nam đến gần hơn với sự chú ý của người hâm mộ châu Á.

Thành công ở cấp độ U23 tiếp tục được nối dài khi Quang Hải cùng đội tuyển Việt Nam đăng quang AFF Cup 2018. Với những đóng góp nổi bật trong hành trình vô địch, anh được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Đây cũng là một trong những dấu mốc quan trọng giúp tiền vệ sinh năm 1997 khẳng định vị thế trong đội hình đội tuyển quốc gia.

Tại Vòng chung kết Asian Cup 2019 ở UAE, Quang Hải tiếp tục chứng minh năng lực trên sân chơi lớn nhất cấp đội tuyển quốc gia châu Á. Ở vòng bảng, anh ghi bàn mở tỉ số trong chiến thắng 2-0 của Việt Nam trước Yemen, góp phần giúp đội tuyển giành quyền vào vòng 1/8.

Không dừng lại ở đó, Quang Hải tiếp tục thể hiện vai trò quan trọng trong chiến thắng trước Jordan ở vòng 16 đội. Đội tuyển Việt Nam sau đó tiến vào tứ kết, tạo nên một hành trình đáng nhớ tại giải đấu. Những màn trình diễn nổi bật giúp tiền vệ này được lựa chọn vào đội hình tiêu biểu của Asian Cup 2019.

Những dấu ấn tại Thường Châu, AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019 đã góp phần định hình hình ảnh Quang Hải như một trong những cầu thủ tiêu biểu của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn đó. Khả năng xử lý bóng, nhãn quan chiến thuật và những pha dứt điểm có tính đột biến cũng là những điểm mạnh giúp anh tạo được khác biệt ở tuyến giữa.

Với kinh nghiệm thi đấu quốc tế, khả năng tổ chức lối chơi và tạo đột biến, Quang Hải vẫn là một trong những nhân tố được kỳ vọng ở tuyến giữa đội tuyển Việt Nam. Asian Cup 2027 sẽ là cơ hội để tiền vệ CLB Công an Hà Nội tiếp tục phát huy năng lực, đồng thời đóng góp kinh nghiệm cho các đồng đội ĐTQG trong cuộc cạnh tranh ở sân chơi hàng đầu châu lục.