Nội bộ MU lung lay niềm tin ở Amorim, cầu thủ bị nghi ngang nhiên chống lệnh

🏟️ Khởi đầu chông gai tại Old Trafford

HLV Ruben Amorim được bổ nhiệm vào ghế nóng MU từ tháng 11 năm ngoái. Mùa giải đầu tiên của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha gặp nhiều trở ngại. MU kết thúc Ngoại hạng Anh 2024/25 ở vị trí thứ 15, sau đó lại thua Tottenham ở chung kết Europa League.

HLV Amorim gặp nhiều khó khăn khi dẫn dắt MU

2025/26 sẽ là mùa giải Amorim tham gia vào quá trình chuẩn bị cùng MU. Cựu thuyền trưởng Sporting Lisbon được hậu thuẫn hơn 200 triệu bảng để xây dựng đội hình theo triết lý cá nhân. Tuy nhiên, những kết quả trên sân nhanh chóng khiến bầu không khí tại Old Trafford chùng xuống.

Sau thất bại đáng tiếc trên sân nhà ở lượt trận ra quân Ngoại hạng Anh với Arsenal, MU tiết tục hòa 1-1 nhạt nhòa trước Fulham ở vòng 2. Đỉnh điểm của sự thất vọng là khi "Quỷ đỏ" bị đội bóng hạng 4 loại khỏi đấu trường League Cup. Ngay cả chiến thắng 3-2 trước Burnley cũng không thể xua đi làn sóng chỉ trích nhắm vào Amorim.

👤 Phil Jones lên tiếng về nội bộ MU

Trong bối cảnh đó, Phil Jones – cựu trung vệ từng có hơn 200 trận cho MU – đã tiết lộ góc nhìn gây sốc. Anh cho rằng một số cầu thủ trong đội “không ưa” HLV người Bồ Đào Nha.

“Có cầu thủ không thích Amorim ư? Tôi nghĩ chắc chắn là có”, Jones chia sẻ với truyền thông Anh. “Thậm chí, ngay cả ở Man City cũng có những người không ưa Pep Guardiola. Chuyện này xuất hiện ở mọi đội bóng lớn", cựu trung vệ người Anh khẳng định.

Phil Jones ở MU đủ lâu để hiểu rõ nội tình đội bóng

🔥 Xung đột không thể tránh khỏi

Theo Phil Jones, một tập thể lớn với nhiều cá tính mạnh luôn tồn tại mâu thuẫn: “Đây là những nhóm cầu thủ cạnh tranh khốc liệt, ai cũng nghĩ mình xứng đáng ra sân nhiều hơn. Ngay cả khi HLV đang làm tốt, vẫn sẽ có người than phiền: "Ông ta không dùng tôi, vậy thì ông ta chẳng hay ho gì". Điều đó nguy hại cho mọi đội bóng, bao gồm MU”.

Jones cũng nhấn mạnh chính bản thân anh từng rơi vào tâm lý tiêu cực đó: “Khi còn trẻ, tôi từng than vãn rằng buổi tập dở tệ. Nhưng thực ra không phải thế, chỉ là tôi bị tổn thương và không biết cách vượt qua".

🎯 Lỗi không chỉ ở HLV

Cựu trung vệ "Quỷ đỏ" khẳng định vấn đề nhiều khi đến từ cầu thủ chứ không phải HLV: “Càng trưởng thành, tôi càng hiểu rằng đôi khi không phải HLV kém cỏi, mà chính bạn không tốt. Nhưng nhiều cầu thủ lại dễ dàng đổ lỗi cho HLV và ban huấn luyện".

Theo Phil Jones, không phải cầu thủ nào cũng hết lòng với Amorim

⚔️ Thử thách trước mắt

Sau đợt tập trung ĐTQG, Amorim cùng Manchester United sẽ bước vào giai đoạn đầy cam go. "Quỷ đỏ" sẽ làm khách trên sân Etihad trong trận derby Manchester rực lửa (22h30 ngày 14/9, giờ Hà Nội), trước khi trở lại Old Trafford tiếp đón Chelsea (23h30, 20/9). Hai trận đấu này có thể trở thành bước ngoặt, thậm chí định đoạt tương lai của HLV Ruben Amorim tại Old Trafford.