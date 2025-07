"No nê" derby bóng đá Việt tại mùa 2025/26

Với việc sáp nhập các tỉnh thành từ ngày 1/7/2025, người hâm mộ có cơ hội chứng kiến số lượng trận derby nhiều nhất lịch sử bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Theo đó, mùa 2025/26, TP.HCM sẽ có tới 6 đội bóng chuyên nghiệp, bao gồm hai đội chơi V-League là Công an TP.HCM (từ CLB TP.HCM đổi tên), Becamex TP.HCM (từ CLB Becamex Bình Dương đổi tên); và 4 đội chơi ở giải hạng Nhất là TP.HCM (từ Bà Rịa Vũng Tàu đổi tên), Trẻ TP.HCM, Gia Định, Đại học Văn Hiến.

Sau 3 năm không chứng kiến trận derby nào kể từ khi Sài Gòn FC tụt hạng và giải thể năm 2022, người hâm mộ TP.HCM sẽ "no nê" derby với hàng loạt cuộc đối đầu giữa các đội cùng thành phố từ V-League đến hạng Nhất và cả Cúp quốc gia - nơi 14 CLB V-League và 14 CLB hạng Nhất cùng so tài.

Công an Hà Nội vs Thể Công Viettel nằm trong 3 cặp derby Thủ đô hấp dẫn mùa 2025/26

Tại Thủ đô Hà Nội, ba đội mạnh gồm Công an Hà Nội, Hà Nội, Thể Công Viettel tiếp tục mang đến những trận derby kịch tính, hấp dẫn tại V-League lẫn Cúp quốc gia.

Tương tự tại miền Trung, bên cạnh derby Thanh - Nghệ (Thanh Thanh Hóa vs SLNA), còn có derby Đà Nẵng giữa SHB Đà Nẵng và Quảng Nam.

Đặc biệt, người hâm mộ Ninh Bình sau nhiều năm "đói" bóng đá sẽ được thưởng thức các trận derby hấp dẫn giữa Ninh Bình FC (từ Phù Đổng Ninh Bình - vô địch hạng Nhất 2024/25 đổi tên) và đương kim vô địch V-League Nam Định tại đấu trường V-League, và có thể là cả ở Cúp quốc gia nếu lá thăm, nhánh đấu đưa hai đội gặp nhau.

Derby Ninh Bình giữa Ninh Bình FC và Nam Định FC hứa hẹn hấp dẫn

Ngoài các trận derby cùng tỉnh, thành, miền, mùa giải 2025/26 còn chứng kiến trận derby đặc biệt giữa hai đội bóng ngành Công an: Công an Hà Nội và Công an TP.HCM. Đây là hai tên tuổi lừng lẫy của bóng đá Việt Nam, từng vô địch quốc gia, cùng giải thể năm 2002 trước khi lần lượt trở lại V-League vào năm 2023 (CLB Công an Hà Nội) và 2025 (CLB Công an TP.HCM).

Còn tại Cúp C1 Đông Nam Á và Cúp C2 châu Á, CLB Công an Hà Nội và CLB Nam Định nếu vượt qua vòng bảng hoàn toàn có thể gặp nhau, tạo nên trận "derby Việt" ở đấu trường quốc tế.

Mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2025/26 sẽ chính thức bắt đầu bằng trận tranh Siêu Cúp quốc gia giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Nam Định vào ngày 9-8. Kế đó, V-League khai mạc vào 15-8, Cúp Quốc gia lăn bóng từ 13-9 và hạng Nhất quốc gia khởi tranh từ 19-9.