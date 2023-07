Nhận định trận hot giao hữu: Arsenal đấu dàn sao của Rooney, Chelsea gặp CLB của “Deadpool”

MLS All-Star – Arsenal: 7h30, 20/7

Sau 2 trận hòa trước Watford và Nurnberg, Arsenal sẽ có trận giao hữu đầu tiên tại Mỹ sau 7 năm với cuộc so tài trước đội hình MLS All-Star của giải nhà nghề Mỹ. Đội hình này là tuyển tập các ngôi sao của giải MLS được lựa chọn bởi khán giả, cầu thủ và ban tổ chức để đấu Arsenal, dẫn dắt bởi HLV trưởng Wayne Rooney của CLB DC United.

Rice và Timber dự kiến sẽ ra mắt Arsenal trong trận gặp MLS All-Star

Ý tưởng All-Star được bắt chước từ các giải thể thao chuyên nghiệp khác ở Mỹ nhưng sau những lần tổ chức trận đấu giữa các Ngôi sao miền Đông gặp miền Tây, những năm qua MLS đã chuyển sang tập hợp đội hình All-Star của cả giải đấu để đá giao hữu với các CLB danh tiếng của châu Âu đến du đấu mùa hè. Trên thực tế họ đã từng thắng những Chelsea, Bayern và Tottenham do các CLB châu Âu hay đưa cầu thủ trẻ hoặc dự bị vào đá.

Dù vậy ở trận giao hữu lần này cả các fan Arsenal ở Anh, ở Mỹ và trên toàn thế giới đều hy vọng “Pháo thủ” sẽ tung đội hình mạnh từ đầu, bởi đây được cho là dịp họ chứng kiến các tân binh của CLB ra mắt. Kai Havertz đã đá trận giao hữu gặp Nurnberg, nhưng sự chú ý sẽ thuộc về bản hợp đồng kỷ lục 100 triệu bảng Declan Rice và hậu vệ mới mua từ Ajax Jurrien Timber.

Bên cạnh 3 tân binh, Arsenal sẽ có Odegaard và Trossard trong danh sách mặc dù họ vừa bị đau sau trận đấu ở Đức. Chỉ có Reiss Nelson, Emile Smith Rowe và Thomas Partey là những cá nhân được dùng ở đội 1 sẽ vắng mặt trong trận này vì những lý do khác nhau.

Trong khi đó lực lượng 28 cầu thủ MLS All-Star sẽ không có Lionel Messi vì anh còn chưa gia nhập Inter Miami ở thời điểm đội hình được công bố, nhưng vẫn có một vài cái tên đáng chú ý. Cựu tiền đạo của Liverpool và Crystal Palace Christian Benteke sẽ góp mặt bên cạnh tiền vệ Riqui Puig từng khoác áo Barcelona, ngoài ra MLS All-Star cũng sẽ có Thiago Almada, thành viên của tuyển Argentina vô địch World Cup.

Đội hình dự kiến: MLS All-Star: Burki; Hollingshead, Glesnes, Zimmerman, Tolkin; Almada, Herrera, Puig; Mukhtar, Benteke, Bouanga. Arsenal: Ramsdale; Timber, Saliba, Gabriel, Tierney; Jorginho, Rice, Havertz; Saka, Jesus, Martinelli. Dự đoán: Arsenal thắng 3-1.

Chelsea – Wrexham: 7h, 20/7

Trong khi đó cũng tại Mỹ, Chelsea sẽ có trận gặp Wrexham là đội mùa sau sẽ đá ở League Two. Thứ hạng thấp nhưng CLB này lại rất tiếng tăm do được đồng sở hữu bởi tài tử điện ảnh Ryan Reynolds, nổi tiếng với vai nhân vật Deadpool của Marvel. Do vậy trận đấu sẽ thu hút được sự chú ý đáng kể từ truyền thông Mỹ.

Chelsea sẽ bắt đầu tour du đấu giao hữu sau một mùa hè nhiều biến động

Sau một mùa giải thất bại, Chelsea tiếp tục cuộc cách mạng lực lượng nhưng sự kiện đáng chú ý nhất là bổ nhiệm HLV Mauricio Pochettino, người sẽ có trong tay một dàn cầu thủ trẻ trung và khao khát cống hiến sau khi CLB chia tay với nhiều ngôi sao đã cao tuổi. Mặc dù vậy Chelsea có một số sự vắng mặt đáng tiếc cho chuyến đi Mỹ này, Wesley Fofana chấn thương nặng có thể nghỉ hết mùa trong khi Armando Broja, Benoit Badiashile và Reece James đều bị đau.

Tất cả các trận giao hữu hè của Chelsea năm nay đều đá ở Mỹ (sau Wrexham sẽ là Brighton, Newcastle, Fulham và Dortmund) nên đây sẽ là trận đấu ra mắt của các tân binh Chelsea. Christopher Nkunku sẽ được chú ý sau 2 mùa qua tỏa sáng tại Leipzig nhưng bên cạnh đó các fan cũng sẽ “xem giò” Nicolas Jackson, Malo Gusto và các cầu thủ trẻ khác.

Wrexham sau trận này sẽ còn đá giao hữu với MU và họ biết chuyện thắng thua không quan trọng vì đẳng cấp của đội hạng 4 không so được với một đối thủ Premier League. Chelsea thắng dễ sẽ không phải kết quả gây ngạc nhiên, nhưng giờ là lúc HLV Pochettino bắt đầu đánh giá dàn học trò của mình để quyết định nhân sự cho mùa giải tới.

Đội hình dự kiến: Chelsea: Kepa; Gusto, Chalobah, Silva, Chilwell; Gallagher, Fernandez, Chukwuemeka; Sterling, Jackson, Mudryk Wrexham: Foster; Boyle, Tozer, O'Connell; Barnett, Young, Lee, Cannon, Mendy; Mullin, Dalby. Dự đoán: Chelsea thắng 4-0.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/nhan-dinh-tran-hot-giao-huu-arsenal-dau-dan-sao-cua-rooney-chelsea-gap-clb-cua-deadpool-c28a56889.html