Nhận định Real Oviedo vs Barcelona, 02h30 ngày 26/9: Kẻ tệ nhất đấu kẻ mạnh nhất

Nhận định trước trận đấu Real Oviedo vs Barcelona

Nhà đương kim vô địch La Liga đã giành chiến thắng trong hầu hết các trận đấu từ đầu mùa, bao gồm chiến thắng hủy diệt 6-0 trước Valencia, 3-2 trước Levante, 3-0 trước Mallorca và gần nhất, họ vùi dập Getafe với tỷ số 3-0. Cú ngã duy nhất của CLB này là 1-1 trước Vallecano.

Barcelona đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng, bám sát Real Madrid. Đội bóng xứ Catalan đang dẫn đầu giải về thành tích ghi bàn. Họ đã phá lưới các đối thủ tới 16 lần dù mới thi đấu 5 trận. Trong mỗi trận thắng, đội bóng đều ghi ít nhất 3 bàn. CLB này cũng là số 1 về số lượng cầu thủ ghi bàn.

Dẫn đầu danh sách là Ferran Torres, người đã ghi được 4 bàn thắng (1 hat-trick). Raphinha đóng góp 3 bàn thắng. Cả hai đều có phong độ tuyệt vời, khiến họ trở thành mối đe dọa chính của Barcelona. Tiền đạo kỳ cựu Robert Lewandowski dù ít ra sân song cũng kịp ghi 2 bàn thắng. Các tiền vệ như Lamine Yamal (2 bàn) và Pedri (1 bàn) cũng tăng thêm sự đáng gờm cho Barcelona.

Bên kia chiến tuyến, Oviedo thực sự quá nhỏ bé. Nếu như Barca ghi bàn tốt nhất giải thì Oviedo chính là đội ghi bàn kém nhất. Họ sở hữu hàng công tệ nhất giải với chỉ 1 bàn. Trong 4 trận thua, Oviedo không ghi nổi bàn nào. Thậm chí mỗi trận, trung bình họ cũng chỉ cầm bóng khoảng 35%.

Barca sở hữu quá nhiều họng súng chất lượng

Phong độ, lịch sử đối đầu Real Oviedo vs Barcelona

Real Oviedo, một đội bóng mới thăng hạng, nhanh chóng nếm trải khó khăn trong lần trở lại giải đấu hàng đầu của Tây Ban Nha. Trong những vòng đầu tiên của La Liga, họ chỉ có 1 chiến thắng (1-0 trên sân nhà trước Real Sociedad). Còn lại, CLB này đã thua tất cả các trận đấu khác (0-2 trước Villarreal, 0-3 tại Real Madrid, 0-2 trước Getafe, 0-1 trước Elche). Phong độ tệ khiến họ nằm trong khu vực xuống hạng (thứ 17).

Trước Barcelona, việc Oviedo thận trọng là điều dễ hiểu. Sẽ không bất ngờ khi NHM chứng kiến họ lùi sâu và tìm cách phòng ngự. Thực tế là ngay cả có muốn tấn công, Oviedo cũng khó đạt được mục tiêu vì từ đầu chiến dịch, họ là CLB có hàng công tệ nhất giải với chỉ 1 bàn. Thực tế, người duy nhất điền tên lên bảng tỷ số cho Oviedo chỉ là một tiền vệ phòng ngự: Leander Dendoncker. Tất cả các tiền vệ công và tiền đạo của họ đều chưa biết đến cảm giác ăn mừng.

Chưa dừng lại ở đó, tổng cộng Oviedo chỉ tung ra được 13 cú sút trúng đích trong 5 trận vừa qua, Cùng với Valencia, họ là một trong hai đội bóng có thành tích tệ nhất về mặt dứt điểm.

Qua những chi tiết trên, có thể nhận ra sự tương phản trời vực giữa 2 đội. Một bên tấn công tệ nhất giải, bên kia sở hữu hàng công đáng sợ nhất với chỉ số cầm bóng, dứt điểm và ghi bàn cũng là tệ nhất. Và có lẽ đêm nay, bảng tỷ số sẽ phản ánh chênh lệch trời vực này.

Thông tin lực lượng Oviedo vs Barcelona

Real Oviedo sẽ không thể có sự phục vụ của Alvaro Lemos (chấn thương gân khoeo), trong khi khả năng ra sân của Nacho Vidal, David Costas, Luka Ilic và Ovie Ejaria cũng đang bị nghi ngờ. Ngoài ra, họ còn mất Federico Vinas thì án treo giò 2 trận.

Barcelona chắc chắn sẽ không có sự phục vụ của đội trưởng Marc-Andre ter Stegen, Fermin Lopez và Gavi do chấn thương. Trong khi đó, Yamal chưa chắc ra sân.