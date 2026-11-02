Sau Velizar Popov, đến lượt HLV tiếp theo nào mất ghế tại V.League 2026/2027?

Sau HLV Velizar Popov, ai có thể sớm rời “ghế nóng” tại V.League 2026/2027?

Ngày 31/10, Thể Công Viettel chính thức thông báo chia tay HLV Velizar Popov sau thất bại 1-3 trước Thép xanh Nam Định tại vòng 6 V.League 2026/2027. Đây là kết quả của chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường, khiến đội bóng áo lính rơi xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 4 điểm.

Dù từng giúp Thể Công Viettel giành ngôi á quân V.League 2025/2026, HLV Velizar Popov vẫn không thể giữ được vị trí khi thành tích đội bóng sa sút nghiêm trọng. Cuộc chia tay này tiếp tục cho thấy sự khắc nghiệt của nghề HLV tại V.League, nơi những kết quả không tốt có thể nhanh chóng dẫn đến thay đổi trên băng ghế chỉ đạo.

Sau HLV Velizar Popov, ít nhất 3 nhà cầm quân khác đang đối diện sức ép đáng kể, đặc biệt khi đội bóng của họ chưa tạo được sự ổn định cần thiết.

HLV Velizar Popov đã rời vị trí tại Thể Công Viettel. Ảnh: Thể Công Viettel FC

HLV Lê Quang Trãi: HAGL chìm sâu ở nhóm cuối bảng

Một trong những chiến lược gia đang gặp khó khăn là HLV Lê Quang Trãi của HAGL. Sau 6 vòng đấu, đội bóng phố núi mới giành được 3 điểm, đứng thứ 13 trong tổng số 14 đội dự giải, chỉ hơn CLB Thành phố Đồng Nai xếp cuối bảng 2 điểm.

HAGL từng mang đến hy vọng khi đánh bại SHB Đà Nẵng 3-0 ở vòng 3. Tuy nhiên, chiến thắng đó không trở thành bước ngoặt giúp thầy trò HLV Lê Quang Trãi cải thiện phong độ. Đội bóng tiếp tục nhận những kết quả bất lợi, mới nhất là thất bại 0-1 trước Bắc Ninh FC ở vòng 6 bởi bàn thua từ chấm phạt đền ở phút 90+8.

HLV Lê Quang Trãi đang gặp nhiều khó khăn. Ảnh: HAGL

Khó khăn lớn nhất của HAGL nằm ở khả năng duy trì sự chắc chắn trong phòng ngự. Sau 6 trận, đội bóng đã để thủng lưới 14 bàn, trong khi hàng công mới ghi được 7 bàn. Việc sử dụng nhiều cầu thủ trẻ khiến HAGL gặp không ít khó khăn trước những đối thủ giàu kinh nghiệm và sở hữu lực lượng chất lượng hơn.

HLV Lê Quang Trãi từng chứng tỏ khả năng giúp HAGL vượt qua những giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, tình hình hiện tại đặt ra thách thức lớn khi đội bóng phố núi phải nhanh chóng tích lũy điểm số để tránh bị bỏ lại trong cuộc đua trụ hạng.

Ở vòng 7, HAGL sẽ tiếp đón Hà Nội FC trên sân Pleiku ngày 8/11. Nếu tiếp tục thất bại, áp lực dành cho HLV Lê Quang Trãi chắc chắn sẽ gia tăng. Khi đó, khả năng ban lãnh đạo đội bóng cân nhắc một phương án thay đổi trên băng ghế huấn luyện là điều không thể loại trừ.

HLV Nguyễn Việt Thắng: Được bảo đảm vị trí nhưng áp lực ngày càng lớn

Nếu HAGL đang gặp khó khăn thì tình cảnh của CLB Thành phố Đồng Nai còn đáng báo động hơn. Sau 6 vòng đấu, đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng chỉ giành được 1 điểm, đứng cuối bảng xếp hạng V.League 2026/2027. Đáng chú ý, Đồng Nai vẫn chưa ghi được bàn thắng nào và đã phải nhận 11 bàn thua.

Ở vòng 6, Đồng Nai tiếp tục thất bại 0-1 trước Hải Phòng FC. Kết quả này nối dài chuỗi trận không thắng, đồng thời khiến khoảng cách giữa đội bóng miền Đông Nam Bộ với các đối thủ phía trên ngày càng đáng lo ngại.

HLV Nguyễn Việt Thắng chịu áp lực nặng nề. Ảnh: Thành phố Đồng Nai

Trước đó, sau thất bại 0-4 trước Thép xanh Nam Định ở vòng 5, HLV Nguyễn Việt Thắng đã bày tỏ ý định từ chức. Mặc dù vậy, lãnh đạo CLB Thành phố Đồng Nai không đồng ý và tiếp tục đặt niềm tin vào nhà cầm quân này. Dẫu vậy, sự bảo đảm đó khó có thể kéo dài nếu thành tích của đội bóng không được cải thiện.

HLV Nguyễn Việt Thắng từng tạo dấu ấn khi giúp đội bóng giành quyền thăng hạng V.League. Nhưng sự khác biệt về trình độ giữa giải hạng Nhất và sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam đang trở thành thử thách thực sự đối với ông.

CLB Thành phố Đồng Nai gặp nhiều khó khăn về chất lượng đội hình, tình trạng chấn thương và khả năng tận dụng cơ hội. Dù sở hữu những cầu thủ có kinh nghiệm như Công Phượng hay Hồ Tấn Tài, đội bóng vẫn chưa tìm được sự gắn kết cần thiết để cạnh tranh hiệu quả tại V.League.

Trong bối cảnh cuộc đua trụ hạng ngày càng căng thẳng, HLV Nguyễn Việt Thắng cần nhanh chóng giúp CLB Thành phố Đồng Nai cải thiện khả năng ghi bàn và giành chiến thắng đầu tiên. Nếu đội bóng tiếp tục chìm sâu ở vị trí cuối bảng, một cuộc thay đổi trên băng ghế huấn luyện hoàn toàn có thể xảy ra.

HLV Lê Đức Tuấn: SHB Đà Nẵng thiếu ổn định, nguy cơ chưa được giải quyết

Một chiến lược gia khác cũng đang phải chịu sức ép là HLV Lê Đức Tuấn của SHB Đà Nẵng. So với HAGL và Đồng Nai, tình hình của đội bóng sông Hàn có phần khả quan hơn. Tuy nhiên, phong độ thiếu ổn định khiến đội bóng chưa thể tạo được sự yên tâm.

SHB Đà Nẵng từng gây bất ngờ khi đánh bại đương kim vô địch Thép xanh Nam Định 3-0, nhưng sau đó lại thua HAGL 0-3 và nhận thất bại nặng nề 1-5 trước Hải Phòng FC ngay trên sân nhà.

Chiếc ghế HLV Lê Đức Tuấn đang ngồi không thực sự vững vàng. Ảnh: Viết Niệm

Chiến thắng 1-0 trước Hà Nội FC ở vòng 5 đã giúp thầy trò HLV Lê Đức Tuấn tạm thời giải tỏa áp lực. Dẫu vậy, những vấn đề trong hệ thống phòng ngự vẫn chưa được giải quyết triệt để.

SHB Đà Nẵng đã nhận nhiều bàn thua sau các trận đã đấu, phản ánh sự thiếu chắc chắn khi tổ chức phòng ngự và khả năng duy trì cự ly đội hình. Đây là vấn đề HLV Lê Đức Tuấn cần nhanh chóng khắc phục nếu không muốn đội bóng tiếp tục rơi vào tình cảnh phải vật lộn để trụ hạng như những mùa giải trước. Dù chưa có dấu hiệu chính thức cho thấy SHB Đà Nẵng muốn thay HLV, việc đội bóng liên tục thể hiện hai bộ mặt trái ngược vẫn khiến chiếc ghế của ông Lê Đức Tuấn tiềm ẩn rủi ro nếu kết quả tiếp tục xấu đi.