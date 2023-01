Nhận định bóng đá Việt Nam - Myanmar: Quyết giật 3 điểm, giữ ngôi đầu bảng (AFF Cup)

Cục diện bảng A đã ngã ngũ. Thái Lan giành ngôi đầu dù có cùng 10 điểm như Indonesia nhưng nhỉnh hơn ở hiệu số (+11 so với +9). Vì thế, các trận đấu ở bảng B sau khi kết thúc sẽ là lúc các cặp đấu ở bán kết được xác định.

ĐT Việt Nam cần đảm bảo một chiến thắng để giữ ngôi đầu

ĐT Việt Nam có nhiều lợi thế trước lượt trận cuối. Đối thủ Myanmar đã bị loại và hoàn toàn hết động lực. Giải đấu năm nay, Myanmar chơi tệ đến mức họ không thắng nổi Lào trên sân nhà.

Vì thế, nếu giữ được 3 điểm ở lại Mỹ Đình, ĐT Việt Nam yên tâm kết thúc vòng bảng với ngôi đầu. Thật khó tin là Singapore có thể thắng Malaysia với cách biệt lớn hơn khoảng cách về hiệu số giữa Việt Nam và Singapore hiện tại (+9 so với +3).

Nhưng áp lực chiến thắng với Việt Nam cũng là không nhỏ. Bất cứ kết quả nào ngoài chiến thắng đều có thể đẩy "Những ngôi sao vàng" vào trận đại chiến sớm với Thái Lan. Về cơ bản, gặp người Thái ở chung kết vẫn là kịch bản hoàn hảo nhất.

Trận đấu khó khăn trên sân Singapore chỉ ra rằng, HLV Park Hang Seo nhiều khả năng sẽ sử đụng đội hình mạnh để tiếp Myanmar, nhằm đảm bảo không có bất cứ "biến cố" nào xảy ra. Những ngôi sao mà thầy Park tin tưởng được kỳ vọng sẽ trở lại đội hình xuất phát, sau khi đã có tới 8 sự xáo trộn ở lượt đấu trước.

Bên kia sân, HLV Antoine Hey đã bày tỏ sự thất vọng khi không có sự phục vụ của Kyaw Nanda do hậu vệ này phải chịu án phạt nhận thẻ đỏ trong trận gặp Singapore. Nhà cầm quân này cũng cho rằng, so với Việt Nam, các học trò của ông không có được thể lực tốt nhất do quá trình chuẩn bị không được tốt.

Thống kê đối đầu chỉ ra rằng, Việt Nam thực sự trên cơ so với Myanmar. Trong 5 cuộc đối đầu gần nhất, Việt Nam hòa 2 và thắng 3 - trong đó có những trận thắng vô cùng đậm đà như thắng 7-1 năm 2010, 5-0 năm 2011.

Dự đoán: Việt Nam 3-1 Myanmar

Thông tin lực lượng

Việt Nam: Văn Toàn trở lại sau án treo giò.

Myanmar: Kyaw Nanda bị treo giò.

Đội hình dự kiến

ĐT Việt Nam: Văn Lâm, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Thành Chung; Tấn Tài, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Văn Đức, Văn Thanh; Tuấn Hải, Văn Toàn.

ĐT Myanmar: Tun Nanda Oo, Ye Min Thu, David Htan, Kyaw Min Oo, Lwin Moe Aung, Hein Htet Aung, Aung Kaung Mann, Mg Mg Lwin, Kyaw Zin Lwin, Myat Kaung Khant, Hein Zeyar Lin.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/nhan-dinh-bong-da-viet-nam-myanmar-quyet-giat-3-diem-giu-ngoi-...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/nhan-dinh-bong-da-viet-nam-myanmar-quyet-giat-3-diem-giu-ngoi-dau-bang-aff-cup-c28a45883.html