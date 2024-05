Nhận định bán kết Europa League: Leverkusen dễ vào chung kết, Atalanta mơ hạ Marseille

Leverkusen - AS Roma, 2h, 10/5, bán kết lượt về Europa League

Cho đến hiện tại, vẫn chưa có đội bóng nào khuất phục được Leverkusen ở mùa giải hiện tại. Đoàn quân HLV Alonso nắm trong tay chuỗi 48 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường.

Ngoài ra còn phải kể tới việc lối chơi của Leverkusen được định hình rất rõ ràng và hiện đại. Họ có thể thích nghi tốt với nhiều thế trận.

Leverkusen có sự tự tin lớn trước ngày tái đấu AS Roma

Leverkusen có sức mạnh và khát khao, chính vì vậy đội bóng nước Đức không hề muốn chuỗi ngày thăng hoa đó bị chấm dứt. Điều này càng thôi thúc đoàn quân HLV Alonso quyết tâm giành chiến thắng trước AS Roma ở trận bán kết lượt về, dù ở lượt đi họ đã thắng 2-0.

AS Roma rõ ràng không có nhiều hy vọng để tạo nên cuộc ngược dòng ở trận đấu tới. Lý do không chỉ bởi họ bị đối thủ dẫn ở trận lượt đi, mà AS Roma còn có phong độ không hề tốt trong thời gian qua. 5 trận đấu gần nhất chứng kiến AS Roma chỉ thắng được 1 trận.

Dự đoán tỷ số: Leverkusen 2-0 AS Roma Đội hình dự kiến: Leverkusen: Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Wirtz, Adli; Boniface. AS Roma: Svilar; Karsdorp, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Atalanta - Marseille, 2h, 10/5, bán kết lượt về Europa League

Ở trận lượt đi, Atalanta và Marseille bất phân thắng bại khi 2 đội cầm chân nhau với tỷ số 1-1. Điều này càng tạo nên sự căng thẳng cho đôi bên ở trận lượt về.

Atalanta có lợi thế nhất định để hy vọng vào chiến thắng. Đó không gì khác ngoài việc được chơi trên sân nhà. Trong 14 trận gần nhất được chơi trên sân nhà, đại diện của Serie A đã thắng tới 11 trận, chỉ thua 2 trận và hòa 1 trận.

Atalanta quyết tâm vượt qua Marseille ở trận bán kết lượt về

Chưa kể tinh thần của Atalanta lên rất cao từ sau thời điểm loại Liverpool khỏi Europa League. Họ tin rằng một khi vượt qua được Liverpool thì bất cứ đối thủ nào cũng có thể đánh bại được.

Nhìn sang Marseille, 4 trong 5 trận gần nhất phải làm khách của họ đều là thất bại. Chính vì vậy, đội bóng nước Pháp thật khó để chiếm được niềm tin của giới mộ điệu.

Dự đoán tỷ số: Atalanta 2-1 Marseille Đội hình dự kiến: Atalanta: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca Marseille: Lopez; Mbemba, Gigot, Balerdi; Clauss, Harit, Veretout, Kondogbia, Henrique; Aubameyang, Moumbagna

