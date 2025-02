Nguyễn Filip 4 trận thủng lưới 8 bàn, điều gì đang xảy ra với thủ môn ĐT Việt Nam?

Ở trận đấu giữa Công an Hà Nội và Quảng Nam hôm 15/2 thuộc vòng 13 của V-League 2024/25, ít người nghĩ các học trò của HLV Văn Sỹ Sơn có thể ghi được đến 4 bàn thắng vào lưới của đội chủ nhà. Bởi Quảng Nam đang đua trụ hạng và có lực lượng bị đánh giá yếu hơn rất nhiều so với đội hình toàn ngoại binh “xịn” và dàn tuyển thủ quốc gia như Công an Hà Nội.

Nguyễn Filip nhận bàn thua ở trận đấu giữa Công an Hà Nội và Quảng Nam hôm 15/2.

Nhất là khi trấn giữ trong khung thành của Công an Hà Nội là Nguyễn Filip, thủ môn Việt kiều thành danh châu Âu và từng ra sân thi đấu ở Europa League. Nên nhớ, trước khi đấu Công an Hà Nội, Quảng Nam mới ghi được 7 bàn thắng trong 11 trận trước đó. Về phần mình, trước khi để Quảng Nam sút tung lưới 4 bàn, Nguyễn Filip cũng để thủng lưới 7 bàn ở 11 vòng đấu trước.

Sự lơ là của hàng thủ Công an Hà Nội, cộng với sai lầm tai hại của Nguyễn Filip đã khiến đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Polking bị chia điểm ngay trên sân Hàng Đẫy trước đối thủ yếu. Ở trận đấu bù của vòng 11 mới diễn ra hôm 19/2, Nguyễn Filip để thủng lưới thêm 2 bàn nữa, Công an Hà Nội bị Thể Công Viettel đánh bại với tỉ số 2-1.

Đây là trận đấu thứ 4 liên tiếp Công an Hà Nội không thể thắng ở V-League, qua đó đội bóng này bị bỏ lại khá xa trong cuộc đua vô địch sau khi lượt đi khép lại. Cụ thể, Công an Hà Nội đã bị tút xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với chỉ 17 điểm sau 13 vòng đấu, kém đội đầu bảng Thể Công Viettel 8 điểm.

Tất nhiên, chuỗi thành tích không tốt của Công an Hà Nội không thể đổ lỗi cho một mình Nguyễn Filip được. Thế nhưng, thủ môn Việt kiều sinh năm 1992 không thể không có trách nhiệm. Theo dõi các trận đấu gần đây của Công an Hà Nội, cựu thủ môn Dương Hồng Sơn cho rằng Nguyễn Filip dường như đang không có được sự tập trung tốt nhất.

Nguyễn Filip có thể mất vị trí ở ĐT Việt Nam trong đợt tập trung sắp tới.

“Tôi có theo dõi Nguyễn Filip thi đấu ở trận Công an Hà Nội gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Cậu ấy dường như mất tập trung xuyên suốt trận đấu. Có 2-3 tình huống Công an Hà Nội tưởng như đã bị thủng lưới sau các pha xử lý của Nguyễn Filip”, cựu thủ môn Dương Hồng Sơn của ĐT Việt Nam nhận xét.

Tưởng như là chỗ dựa vững chắc nơi hàng thủ CLB Công an Hà Nội, Nguyễn Filip lại đang nhận khá nhiều chỉ trích trong các trận đấu gần đây của đội bóng vô địch V-League 2023. Tính ở 4 trận đấu gần nhất của Công an Hà Nội trên mọi đấu trường (V-League và giải các CLB Đông Nam Á), Nguyễn Filip đã để thủng lưới đến 8 bàn, trung bình 2 bàn/trận.

Phải chăng Nguyễn Filip đang gặp vấn đề về tinh thần hay động lực thi đấu, sau khi đã lên ngôi vô địch V-League với CLB Công an Hà Nội và hiểu rằng minh đang dần đánh mất vị thế trong màu áo ĐT Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik? Câu hỏi ấy có lẽ chỉ Nguyễn Filip mới có thể trả lời được, nhưng nếu cứ thi đấu với phong độ tệ hại thế này, thủ môn sinh năm 1992 khó có cửa trở lại khung thành ĐT Việt Nam ở đợt tập trung tháng 3 tới đây.

