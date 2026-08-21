Ngoại hạng Anh 2026/27 khai màn: Đại chiến của những vì sao tinh tú 100 triệu euro

Ngoại hạng Anh trở thành “sàn đấu” của “sao 100 triệu bảng”

Ngoại hạng Anh được mệnh danh là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh trong những năm qua. Bởi vậy, không ngạc nhiên khi giải đấu này quy tụ nhiều ngôi sao lớn của bóng đá thế giới. Theo chuyên trang chuyển nhượng uy tín Transfermarkt, Ngoại hạng Anh đang có tới 11 cầu thủ có định giá từ 100 triệu euro trở lên, nhiều nhất trong số các giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Top 11 cầu thủ có định giá trên 100 triệu euro tại Ngoại hạng Anh (Ảnh: AI)

Điểm đáng chú ý là 11 cầu thủ này đều thuộc về 4 đại gia của Anh là Man City, Arsenal, Liverpool và Chelsea. Man United và Tottenham là hai đội nằm trong nhóm Big 6 nhưng không có cầu thủ nào được định giá từ 100 triệu euro trở lên. Đó có thể là lý do khiến hai đội bóng này không thể cạnh tranh chức vô địch trong những mùa gần đây. Hãy cùng điểm qua những cầu thủ có trị giá từ 100 triệu euro theo từng CLB.

Erling Haaland và Elliot Anderson mang đến nhiều nghi ngờ

Erling Haaland đang là cầu thủ có định giá cao nhất tại Ngoại hạng Anh với 240 triệu euro. Tuy nhiên, đây là mùa giải cực kỳ thử thách với tiền đạo người Na Uy khi Pep Guardiola không còn dẫn dắt Man City nữa.

Cặp đôi có định giá trên 100 triệu euro của Man City mang lại nhiều nghi vấn

Liệu “Ma Bư” có thể tiếp tục phong độ hủy diệt khiến cả Ngoại hạng Anh phải khiếp sợ? Mùa trước, Haaland giành danh hiệu “Vua phá lưới” với 27 bàn thắng. Đó có thể là cột mốc mà tiền đạo người Na Uy mơ tới trong mùa giải này.

Trong khi đó, dấu hỏi khác cũng dành cho Elliott Anderson. Tân binh của Man City được mua về với giá 135 triệu euro và ngay lập tức phải chứng tỏ bản thân. Đội bóng đã bán đi trụ cột ở tuyến giữa là Rodri và bây giờ, tiền vệ người Anh phải sắm vai ông chủ khu trung tuyến. Đó là nhiệm vụ không hề dễ dàng cho một tân binh. Hy vọng Anderson có thể gánh vác tốt trọng trách mà Rodri đã để lại.

Chờ tam tấu của Arsenal tiếp tục tỏa sáng

Arsenal đang là đương kim vô địch Ngoại hạng Anh và Declan Rice, Bukayo Saka và William Saliba đóng vai trò quan trọng. Declan Rice đang sắm vai “thủ lĩnh không ngai” ở tuyến giữa với khả năng lên công về thủ nhịp nhàng. Cầu thủ này cũng thể hiện rất tốt tại World Cup 2026. Bởi vậy, không ngạc nhiên nếu như đây tiếp tục là mùa giải bùng nổ của tiền vệ người Anh.

Bộ ba của Arsenal nhiều khả năng sẽ tiếp tục tỏa sáng

Trong khi đó, Bukayo Saka đang có phần chững lại. Mặc dù vậy, lối chơi của cầu thủ này khá ổn định nên vẫn sẽ là một trong những chủ công của Arsenal trong mùa giải này. Còn trường hợp của Saliba là đáng lo nhất. Khả năng của trung vệ người Pháp là không phải bàn nhưng cầu thủ này lại tái phát chấn thương lưng. Saliba từng phải tới 3 tháng vì vấn đề này hồi năm 2023. Bởi vậy, người ta buộc phải đặt dấu hỏi về khả năng trở lại của trung vệ người Pháp.

Cặp đôi của Liverpool phải nỗ lực hết sức

Mặc dù Liverpool thi đấu không tốt trong mùa giải trước nhưng họ vẫn có hai cầu thủ được định giá ở mức 100 triệu euro. Đó là Dominik Szoboslai và Florian Writz. Tiền vệ người Hungary là điểm sáng hiếm hoi của “The Kop” trong mùa giải năm ngoái. Lối chơi máu lửa của cầu thủ này khiến nhiều ông lớn tại châu Âu thèm muốn nhưng Szoboszlai vẫn quyết định ở lại Liverpool. Hy vọng tiền vệ này vẫn giữ được lửa.

Szoboszlai có vực được Wirtz dậy để cùng tỏa sáng hay không?

Trong khi đó, Florian Wirtz cần nỗ lực hơn nữa để chứng tỏ bản thân. Cầu thủ này bắt nhịp hơi chậm trong mùa giải trước. Năm nay, tiền vệ người Đức sẽ làm việc với HLV mới. Đó cũng là bất lợi cho Wirtz. Mặc dù vậy, cựu sao Leverkusen cũng được đánh giá là một chiến binh và sẵn sàng chiến đấu vượt mọi thử thách.

Cực nhiều dấu hỏi cho bộ tứ của Chelsea

Chelsea là đội có nhiều cầu thủ được định giá từ 100 triệu euro trở lên nhất Ngoại hạng Anh với 4 cầu thủ. Tân binh Morgan Rogers được mua về với giá 138 triệu euro nên giới mộ điệu rất mong chờ màn trình diễn của tiền vệ người Anh. Tuy nhiên, cầu thủ này lại trùng vị trí với một “ông sao” khác được định giá 100 triệu euro là Cole Palmer.

"Bộ tứ 100 triệu euro" của Chelsea để lại rất nhiều dấu hỏi

Làm thế nào để kết hợp được Palmer và Rogers trên hàng công sẽ là bài toán rất khó dành cho HLV Xabi Alonso. Trong khi đó, Enzo Fernandez đang bị đặt dấu hỏi về phong độ sau lùm xùm trong mùa hè. Cầu thủ này đòi rời CLB từ cuối mùa năm ngoái nhưng giấc mơ sang Real Madrid rồi Man City đều tan biến.

Liệu cầu thủ này còn đủ nhiệt huyết để cống hiến cho Chelsea hay không? Liệu Enzo Fernandez có bị áp lực tới giới mộ điệu “nghiền nát” hay không sẽ là những câu hỏi khó trả lời. Cầu thủ duy nhất tạo nên được sự tin tưởng trong bộ tứ này là Moise Caicedo. Tiền vệ người Ecuador muốn trở thành huyền thoại của Chelsea và sẵn sàng cống hiến hết mình cho đồng đội. Đây sẽ là một trong những nhân tố chủ chốt của Xabi Alonso trong mùa giải này.

Mùa giải 2026/27 sẽ chứng kiến Arsenal độc mã trên đường đua vô địch, hay đội bóng nào sẽ đủ sức lật đổ ngai vàng của "Pháo thủ", mời đón đọc phần tiếp theo vào sáng 22/8!