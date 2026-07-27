Neymar bị tố mắc bệnh "ngôi sao": Mắng mỏ đồng đội trẻ, tự ý bỏ tập?

Neymar dính tin đồn mắc bệnh "sao"

Neymar vừa tái xuất trong màu áo Santos và có ngay cú đúp giúp đội nhà thoát thua trước Chapecoense. Tuy nhiên, tiền đạo người Brazil tiếp tục trở thành tâm điểm của sự chỉ trích trên giới truyền thông. Đầu tiên là về tấm thẻ vàng ở phút 76 về hành vi phản ứng thái quá. Rất nhiều nhà phân tích lẫn BLV người Brazil đều cho rằng Neymar cố tình làm như vậy để được nghỉ trận tiếp theo.

Neymar bị đồn là mắc bệnh "sao", tự ý bỏ tập, gây hấn với đồng đội trẻ

Chưa dừng lại ở đó, tờ Globo tiết lộ thông tin gây sốc khi tiết lộ Neymar mắc bệnh “sao”. Một phần nguyên nhân Santos đá tệ trong nửa đầu hiệp hai trận đấu với Chapecoense là bởi cựu sao Barcelona và PSG đã mắng mỏ đồng đội trong phòng thay đồ. Neymar ám chỉ rằng một số cầu thủ chỉ xứng đáng đá ở hạng hai của Brazil.

Ngày hôm sau (tức là 26/7), toàn đội Santos có buổi tập nhẹ để hồi phục sức khỏe. Neymar có mặt nhưng chỉ tới uống cà phê, chụp ảnh rồi rời đi. Theo nguồn tin của Globo, ngôi sao sáng giá nhất của Santos tự ý cho mình nghỉ phép mà không quan tâm tới quyết định của HLV.

Neymar phản pháo

Nếu những thông tin trên là thật, Neymar có vẻ như đang mắc bệnh “sao” thật. Tuy nhiên, cầu thủ người Brazil nhanh chóng phản pháo thông tin này bằng một video ngắn tự quay. “Xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người có một ngày chủ nhật tốt lành. Có một sự thật là đây không phải ngày chủ nhật tốt lành của tôi nhưng đó là bóng đá. Chúng tôi vẫn phải ngẩng cao đầu và bước tiếp.

Có một sự thật khác là tôi thấy có thông tin tôi bắt nạt đàn em trong phòng thay đồ. Đó không phải là sự thật. Nếu như bạn chưa xác minh được nguồn tin, xin đừng đăng vội vã như vậy. Hãy hỏi tất cả những ai có mặt trong phòng thay đồ ngày hôm đó. Chúng tôi có tranh luận nhưng tôi không đàn áp ai cả.

Lucas, Arao, Gabi, Beraldo hay tôi đều phát biểu ý kiến riêng của mình. Chúng tôi phê bình nhau và tự phê bình là điều rất bình thường ở một đội bóng bởi tất cả đều muốn thắng. Không có sự mắng mỏ hay chèn ép nào ở đây cả, từ nay nếu tôi thấy xuất hiện thông tin nào sai sự thật nữa, tôi sẽ không ngần ngại đưa ra tòa đâu”.

Kế hoạch thật sự nằm ở phía sau?

Theo quan điểm của một số người không phải ngẫu nhiên mà Neymar liên tục bị tấn công trên truyền thông. Tất nhiên, độ nổi tiếng của tiền đạo này chẳng cần phải bàn nên chuyện bị giới truyền thông mổ xẻ là rất bình thường. Tuy nhiên, một số thông tin CLB Santos có thể kiểm chứng giúp Neymar nhưng lại dửng dưng.

Thậm chí một số người ưa thích thuyết âm mưu còn cho rằng chính Santos đã tung ra những thông tin nội bộ để làm xấu mặt Neymar. Vậy Santos làm như vậy để làm gì? Nguồn tin cho biết CLB này đang nợ Neymar tới 79 triệu R$ (tương đương gần 400 tỷ đồng). Họ sẽ phải trả khoản tiền này khi tiền đạo người Brazil hoàn thành hợp đồng giữa đôi bên vào tháng 12 tới. Trong trường hợp còn lại, tức là Neymar bỏ giữa chừng, Santos sẽ không phải trả khoản phí kể trên.