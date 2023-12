Neville chỉ trích MU là "sự ô nhục", fan "Quỷ đỏ" nghi ngờ tỷ phú Anh

Sau rất nhiều đồn đoán, MU xác nhận rằng Sir Jim Ratcliffe đã hoàn tất thương vụ mua lại 25% cổ phần của câu lạc bộ. Ngay sau khi MU đưa ra thông báo vào đêm Giáng sinh, huyền thoại Neville đã lên tiếng chỉ trích đội bóng cũ.

Neville chỉ trích thời điểm MU công bố thương vụ mua 25% cổ phần của Jim Ratcliffe

Neville viết trên trang cá nhân: “MU năm 2023 là một sự ô nhục đến tận cùng. Thời điểm công bố điều này thực sự khủng khiếp và không một tổ chức hoạt động nào có thể nghĩ tới điều đó.

Dù sao thì vẫn mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Jim Ratcliffe và tôi hy vọng ông ấy bằng cách nào đó có thể tìm ra cách đưa câu lạc bộ trở lại bình thường và trở lại là một thứ gì đó đáng kính trong và ngoài sân cỏ”.

Ratcliffe đã đồng ý bơm khoảng 236 triệu bảng vào MU và ông sẽ đảm nhận việc quản lý các hoạt động bóng đá của đội chủ sân Old Trafford. Tuy nhiên, nhà Glazers vẫn sẽ là cổ đông lớn nhất và nắm quyền kiểm soát chung ở MU. Do đó, Manchester United Supporters Trust (MUST, hội cổ động viên MU) đã đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa nhà Glazer và Ratcliffe sẽ hoạt động như thế nào.

Một tuyên bố từ MUST cho biết: “Trong suốt 18 năm nợ nần, sa sút và quản lý yếu kém, người hâm mộ MU đã lớn tiếng và liên tục kêu gọi thay đổi ở câu lạc bộ của chúng tôi. Vì vậy, khi cái gọi là đánh giá chiến lược được công bố cách đây gần một năm, cuối cùng có vẻ như việc bán câu lạc bộ đã sắp diễn ra, có khả năng mang lại khoản đầu tư mới và hướng đi mới mà MU rất cần.

Hội CĐV MU có "cảm xúc lẫn lộn"

Trong bối cảnh đó, người hâm mộ hiện tại có những cảm xúc lẫn lộn. Chúng tôi hoan nghênh khoản đầu tư từ Ratcliffe và công ty INEOS của ông ấy, nhưng nhiều người sẽ mong muốn cổ phần sở hữu của ông ấy lớn hơn con số 25% được đồn đại ban đầu.

Chúng tôi lưu ý những tuyên bố rằng Ratcliffe và nhóm của ông ấy sẽ kiểm soát các hoạt động thể thao, nhưng vẫn thắc mắc làm thế nào mà bất kỳ tổ chức nào cũng có thể đặt hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình vào tay một cổ đông thiểu số và cách thức hoạt động có ý nghĩa đó trên thực tế.

Bây giờ, các chủ sở hữu và ban quản lý câu lạc bộ có trách nhiệm giải thích chính xác cơ cấu mới này sẽ hoạt động như thế nào, khoản đầu tư mới sẽ được định hướng vào đâu và nó sẽ mang lại lợi ích như thế nào cho đội trên sân cỏ”.

Việc tiếp quản 25% cổ phần của Ratcliffe vẫn phải được Premier Ngoại hạng Anh phê chuẩn, dự kiến ​​sẽ mất từ ​​​​bốn đến sáu tuần. Điều này có thể ảnh hưởng đến hoạt động mua sắm cầu thủ của MU vào tháng 1, khi thị trường chuyển nhượng sẽ mở cửa trở lại vào ngày đầu năm mới.

MU đã trải qua mùa giải tồi tệ cho đến nay khi thua nhiều trận trước Giáng sinh hơn bất kỳ mùa giải nào kể từ năm 1930 và không ghi bàn trong 4 trận liên tiếp, tệ nhất của họ trong 30 năm. Đoàn quân của HLV Erik Ten Hag đã tụt xuống đứng thứ tám trên BXH Ngoại hạng Anh, kém đội xếp thứ tư là Tottenham 8 điểm.

