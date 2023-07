MU tính kế để Rashford đá "số 9", chưa vội vung tiền mua tân binh

Trên trang Give me Sport, chuyên gia săn tin chuyển nhượng Dean Jones tiết lộ MU đang cân nhắc sử dụng Marcus Rashford đá tiền đạo cắm trong giai đoạn đầu mùa giải 2023/24 nếu không kịp chiêu mộ tân binh ở vị trí này.

Rashford vốn sở trường đá tiền đạo cánh trái, dù vậy Dean Jones nhận định việc đẩy cầu thủ người Anh vào trung tâm sẽ giúp MU có thêm thời gian tìm kiếm sự lựa chọn phù hợp:

MU có thể phải xếp Rashford đá tiền đạo cắm nếu chưa tìm được tân binh phù hợp cho vị trí này

“Có thể trong vài tuần đầu tiên của mùa giải, Marcus Rashford sẽ chơi ở vị trí số 9 bởi MU sở hữu những cầu thủ khác có thể đá cánh trái như Jadon Sancho. Điều đó mang lại cho họ thêm thời gian để tìm kiếm và mua tiền đạo phù hợp”.

Tiền đạo cắm là vị trí ưu tiên bổ sung của MU vào kỳ chuyển nhượng hè. Sau khi gặp khó khăn trong việc tiếp cận Harry Kane (Tottenham) hay Victor Osimhen (Napoli) vì mức phí đắt đỏ, đội chủ sân Old Trafford đang dồn toàn lực cho Rasmus Hojlund (Atalanta).

Theo Football Insider, MU đã đạt thỏa thuận cá nhân với tiền đạo người Đan Mạch, dù vậy họ vẫn cần thống nhất với Atalanta về mức phí chuyển nhượng. Tờ Corriere dello Sport (Italia) cho biết, đội bóng Serie A thẳng thừng từ chối lời đề nghị đầu tiên trị giá 31 triệu bảng từ MU vì muốn ít nhất 39 triệu bảng.

Thậm chí theo Telegraph, mức phí mong muốn của Atalanta thực tế lên tới 51 triệu bảng. Nguồn tin này nhấn mạnh, "Quỷ đỏ" sắp gửi lời đề nghị thứ hai trị giá 50 triệu bảng, suýt soát con số mà Atalanta yêu cầu, vì vậy đôi bên nhiều khả năng tìm được tiếng nói chung.

Thương vụ Hojlund rõ ràng chưa thể hoàn tất sớm và MU có lí do đặt niềm tin vào Rashford. Mùa 2022/23, Rashford đóng góp 30 bàn, 11 kiến tạo trong 55 trận trên mọi đấu trường, trở thành cầu thủ MU đầu tiên cán mốc 30 bàn kể từ Robin Van Persie mùa 2012/13. Phong độ chói sáng của tiền đạo người Anh góp công giúp "Quỷ đỏ" giành hạng 3 Ngoại hạng Anh, vô địch League Cup và lọt vào chung kết FA Cup.

Đáng chú ý, anh cũng đoạt 2 giải thưởng "Cầu thủ MU xuất sắc nhất" do đồng đội bầu chọn (Players' Player of the Year) lẫn người hâm mộ bầu chọn (Sir Matt Busby Player of the Year award). Đó là cơ sở để giới chuyên môn tin rằng HLV Ten Hag sẽ trao trọng trách lĩnh xướng hàng công MU cho Rashford trong tương lai.

