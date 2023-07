MU suýt bán cho tỷ phú Qatar, bỗng gặp sự cố vì lý do gây choáng

Mới đây tạp chí Tài chính Toàn cầu (Global Finance Magazine) đã công bố một tiết lộ rằng MU đáng lẽ đã được bán cho tỷ phú người Qatar Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani, người đầu tháng 6 này đã ra giá lần cuối cho CLB. Thế nhưng vụ này đã bị đình trệ bởi một lý do: Giữa nhà Glazer đang có mâu thuẫn.

6 thành viên nhà Glazer đang mâu thuẫn nhau quanh giá bán của MU

Một người nặc danh được cho là thuộc tập đoàn Raine Group, tập đoàn được nhà Glazer chỉ định để lo thủ tục bán MU, cho Global Finance Magazine hay 6 thành viên nhà Glazer đang bất đồng về việc bán MU với giá nào. Avram, Kevin, Bryan, Joel, Darcie và Edward đều có những kỳ vọng mức giá khác nhau dành cho vụ bán đội bóng và do đó không bên nào đạt được sự thống nhất.

Câu chuyện của tạp chí này cho rằng có một thành viên của gia đình tài phiệt nước Mỹ đòi con số lên tới 7 tỷ bảng cho MU, con số chắc chắn sẽ bảo đảm CLB không kiếm được mối mua nào. Chỉ có Avram là người coi mức giá 5 tỷ bảng là hợp lý và do đó Avram Glazer đang ủng hộ con số này, cũng là con số tỷ phú Sheikh Jassim đưa ra.

Sự kỳ vọng quá đáng của một số thành viên nhà Glazer vào giá trị của MU được cho là bởi gần đây các tỷ phú Trung Đông đang nhảy vào đầu tư lớn cho thể thao, từ bóng đá và đua xe F1 cho tới golf và tennis. Ngay trong tháng này các nhà đầu tư Qatar đã bỏ ra 4,05 tỷ USD để mua chỉ 5% cổ phần của công ty mẹ sở hữu 3 CLB thể thao Mỹ ở thủ đô Washington DC.

MU vẫn chưa có vụ chuyển nhượng thành công nào từ đầu hè

Do đó có những người trong nhà Glazer nghĩ mình sẽ kiếm đậm từ việc bán MU bởi Sheikh Jassim muốn mua đứt đội bóng (100% cổ phần), khác so với tập đoàn INEOS của tỷ phú Sir Jim Ratcliffe (mua đa số cổ phần nhưng vẫn cho nhà Glazer nắm cổ phần thiểu số). Do đó khi Sheikh Jassim tuyên bố không tăng giá quá 5 tỷ bảng, nhà Glazer xảy ra tranh cãi quanh việc đồng ý hay không.

Việc MU chưa được bán đang bị xem là lý do khiến MU chuyển nhượng vô cùng chậm chạp từ đầu mùa hè, với những mục tiêu như Harry Kane, Mason Mount, Kim Min Jae hay Moises Caicedo hoặc gần như chắc chắn không thành hoặc chưa có tiến triển gì đáng kể.

