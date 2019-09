MU đón huyền thoại, lên kế hoạch hồi sinh CLB: "Cứu tinh" bao giờ ra mắt?

Thứ Sáu, ngày 13/09/2019 00:07 AM (GMT+7)

Thêm những thông tin khẳng định MU sắp bổ nhiệm huyền thoại Edwin Van der Sar vào vị trí giám đốc bóng đá nhằm khôi phục lại hiệu quả trong chuyển nhượng của CLB.

Đầu tuần này đã xuất hiện tin đồn trên báo giới Anh rằng MU đã bắt đầu khởi động guồng máy cải tổ cấu trúc quản lý của CLB, mà ưu tiên hàng đầu là bổ nhiệm một giám đốc bóng đá. Đây là vị trí chưa từng có trong lịch sử MU, nhưng sau 6 năm thành tích bất ổn qua 4 đời HLV trưởng, MU đã sẵn sàng đi theo mô hình đó và chọn người cho vị trí giám đốc bóng đá.

Edwin Van der Sar sẽ là tân giám đốc bóng đá của MU?

Người được chọn là Edwin Van der Sar, cựu thủ môn của MU giai đoạn 2005-2011 và hiện đang là một quan chức ở Ajax. Và mới đây, hai nhà báo Duncan Castles và Ian McGarry đều đồng loạt khẳng định MU đã tiếp cận Van der Sar và đưa ra một lời đề nghị dành cho ông.

Theo đó, Van der Sar sẽ được bổ nhiệm vào vị trí mới ở MU với mức lương tăng vọt. Ông đang hưởng 250.000 euro/năm ở Ajax nhưng con số sẽ là 1,5 triệu euro/năm tại sân Old Trafford. Thời hạn hợp đồng hiện chưa được tiết lộ, nhưng Duncan Castles cho biết Van der Sar đòi một hợp đồng lên tới 5 năm với lý do từng đó thời gian mới đủ để ông giúp MU xây dựng một đội bóng mạnh.

Tuy nhiên Ian McGarry cũng đồng thời cho biết thêm rằng không phải mọi khía cạnh của cuộc đàm phán đều đang thuận lợi cho MU. Hiện ở MU đang có những 5 người đảm nhiệm công việc tuyển quân phụ trách theo 5 khu vực khác nhau, và Van der Sar muốn cả 5 người này phải nghe theo lệnh mình thay vì hoạt động độc lập.

Ed Woodward được cho là chưa sẵn sàng giao quyền do yêu cầu của nhà Glazer

Và điều thứ hai, đó là giữa MU với Van der Sar chưa đạt được sự thống nhất rằng Van der Sar có phải là người có tiếng nói quyết định. Phó chủ tịch Ed Woodward chưa cho thấy mình sẽ từ bỏ quyền hạn tối cao của mình trong mua/bán cầu thủ do ông vẫn là người được nhà Glazer tin dùng và do đó Woodward phải có trách nhiệm với tiền của các ông chủ người Mỹ. Van der Sar không phải người thân tín của nhà Glazer nên do đó chưa thể có được sự tin tưởng nhau.

Nếu giải quyết được vướng mắc đó thì Edwin Van der Sar sẽ sẵn sàng nhận công việc tại MU. Van der Sar cùng với Marc Overmars đã giúp xây dựng một thế hệ cầu thủ Ajax gần đây khá thành công, nhưng báo giới Hà Lan đã từng đề cập về khả năng Van der Sar đến làm việc cho một CLB lớn hơn.