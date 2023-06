MU chơi khó De Gea: Không chịu gia hạn hợp đồng, đòi giảm lương thêm

De Gea sắp hết hợp đồng với MU. Sau ngày 30/6, anh sẽ chính thức trở thành cầu thủ tự do nếu không được "Quỷ đỏ" gia hạn hợp đồng.

De Gea vẫn chưa thể đảm bảo được tương lai ở sân Old Trafford

Theo thông tin từ tờ The Athletic, trên thực tế De Gea đã ký vào hợp đồng mới với MU trong thời gian gần đây. Tuy nhiên điều đáng nói ở chỗ chỉ có thủ thành người Tây Ban Nha đặt bút ký, còn "Quỷ đỏ" thì không. Do vậy, bản hợp đồng chưa có đầy đủ giá trị pháp lý.

Trong hợp đồng kể trên của De Gea đã bao gồm việc anh phải giảm mức lương 375.000 bảng/tuần. Theo nhiều nguồn tin, con số giảm xuống còn 200.000 bảng/tuần.

Tờ The Athletic tiết lộ MU đã gửi thêm 1 hợp đồng mới nữa tới De Gea, với những điều khoản yêu cầu anh phải giảm lương sâu hơn so với hợp đồng bị họ rút lại. Về phần ngôi sao sinh năm 1990, anh chưa đồng ý với hợp đồng mới nhất từ phía đội chủ sân Old Trafford.

Đây là hành động theo nhiều fan đánh giá là không đẹp của MU. Nhiều tờ báo Anh tiết lộ De Gea đang tính tới việc rời khỏi "Quỷ đỏ". Một số CLB tại Saudi Pro League muốn chiêu mộ thủ môn người Tây Ban Nha.

MU và De Gea chỉ còn vài ngày nữa để đi đến tiếng nói chung. Bằng không, mối lương duyên kéo dài 12 năm giữa đôi bên sẽ đi đến hồi kết.

HLV Ten Hag dự tính không để De Gea trở thành thủ môn số một ở MU vào mùa giải tới nếu anh được ký hợp đồng mới. Đó là lý do mà "Quỷ đỏ" lên kế hoạch chiêu mộ ngôi sao khác trong khung gỗ.

Theo nhiều nguồn tin cho biết, Onana là mục tiêu ưu tiên của MU. Thủ thành hiện khoác áo Inter Milan có giá rơi vào khoảng 43 triệu bảng.

David Raya của Brentford cũng là trường hợp được MU lưu tâm. Bản thân cầu thủ này cũng từng lên tiếng muốn có bến đỗ mới ở kỳ chuyển nhượng hè 2023.

