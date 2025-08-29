Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Mourinho bị Fenerbahce sa thải vì mất vé dự cúp C1

Sự kiện: Mourinho bị sa thải
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Mourinho đã bị Fenerbahce sa thải sau khi thua ở vòng loại Champions League trước Benfica.

Fenerbahce đã ra thông báo sa thải HLV trưởng Jose Mourinho, sau khi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thất bại trong việc đưa CLB dự Champions League. Fenerbahce bị loại ở vòng playoff sau khi thua với tổng tỷ số 0-1 trước Benfica, bàn thua duy nhất đến trên sân khách trong trận lượt về.

HLV Jose Mourinho

HLV Jose Mourinho

Đây là HLV thứ 2 tại giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ bị sa thải trong chưa đầy 24 giờ qua. Trước đó, Besiktas đã công bố quyết định chia tay HLV Ole Gunnar Solskjaer, sau khi Besiktas thua ở vòng loại Conference League và do đó không thi đấu ở cúp châu Âu trong mùa giải này.

Đây là mùa thứ 2 liên tiếp Mourinho không đưa được Fenerbahce vào vòng bảng Champions League, mùa trước họ đã bị loại ở vòng sơ loại thứ 3 bởi Lille. Điều đó khiến Mourinho cũng có mùa giải thứ 6 liên tiếp vắng mặt ở đấu trường này.

Được mời về dẫn dắt Fenerbahce từ mùa trước, nhưng Mourinho vẫn chỉ đưa CLB về nhì ở giải VĐQG, nhưng với số điểm ít hơn người tiền nhiệm cũng về nhì. Chất lượng lối chơi của Fenerbahce ngày càng đi xuống khiến các CĐV cũng đã quay lưng với Mourinho, bất chấp những phát ngôn chống Galatasaray của ông này.

Mourinho chỉ trích khâu chuyển nhượng của Fenerbahce sau khi đội bị loại ở Champions League

Mourinho chỉ trích khâu chuyển nhượng của Fenerbahce sau khi đội bị loại ở Champions League

Giọt nước làm tràn ly được cho là những phát biểu của Mourinho chỉ trích hoạt động chuyển nhượng của CLB, cho rằng Fenerbahce đã không làm đủ để ông có sự chuẩn bị tốt ở đấu trường Champions League. Thậm chí "Người đặc biệt" còn nói rằng nếu Fenerbahce đá vòng bảng Cúp C1 thì cũng chỉ đá 8 trận rồi rời giải, nhưng sẽ vào chung kết nếu xuống đá ở Europa League.

Hiện chưa rõ Mourinho sẽ tiếp tục sự nghiệp huấn luyện ở đâu. Ông có thể sẽ chuyển sang dẫn dắt một ĐTQG, còn nếu trở lại các giải VĐQG lớn thì nhiều khả năng ông phải chấp nhận dẫn dắt các đội nhỏ. Kể cả ở Premier League, chỉ có West Ham là đội có thể sẽ mời Mourinho nếu sa thải Graham Potter.

Theo Q.D (Tổng hợp)

29/08/2025 15:06 PM (GMT+7)
