Mourinho bị Tottenham đuổi, định tái hợp Ronaldo ở tuyển Bồ Đào Nha

Thứ Tư, ngày 21/04/2021 00:05 AM (GMT+7)

Bị Tottenham sa thải, HLV Jose Mourinho xem như đã hết duyên với Anh quốc. Những đội bóng lớn nhất và khả dĩ nhất của quốc gia này, ông đều đã có dịp làm việc. Giờ thì không còn nhiều nơi cho "Người đặc biệt" dung thân nữa.

Mourinho không mất việc vì Super League

Ngày 19/4, bóng đá châu Âu rung chuyển với 2 cú sốc liên tiếp. Đầu tiên, CLB Tottenham ra thông báo sa thải HLV Jose Mourinho, bất chấp khoản tiền đền bù có thể lên đến 34 triệu bảng. Và ít lâu sau, đội bóng Bắc London giàu tham vọng này tuyên bố họ đứng chung hàng ngũ với 11 đội bóng lớn khác, tham gia vào cái gọi là European Super League.

Tottenham sa thải HLV Mourinho không liên quan đến Super League

Đã có những dấu hiệu manh nha về việc HLV người Bồ Đào Nha bị sa thải, do thành tích bết bát của Tottenham. Tuy nhiên, việc "Người đặc biệt" bị sa thải cùng ngày với quyết định gia nhập Super League khiến không ít người phải đặt ra câu hỏi: Có hay không chuyện Mourinho phản đối Tottenham gia nhập Super League nên mới mất việc?

Sau thời điểm bị sa thải, HLV Mourinho có cuộc trả lời phỏng vấn rất nhanh với phóng viên của ESPN. Khi được hỏi bản thân có bị Tottenham đối xử quá bất công hay không, Mourinho trả lời: “Cảm ơn rất nhiều. Tôi sẽ không nói gì đâu. Bạn biết tôi và biết rằng tôi sẽ không nói bất kỳ điều gì”.

Ngoài ra khi được phóng viên hỏi rằng liệu đây có phải khoảng thời gian thích hợp để Mourinho nghỉ ngơi, ông lập tức đáp: “Không cần nghỉ ngơi và cũng không cần thời gian phục hồi năng lượng. Tôi luôn luôn gắn liền với bóng đá”.

Mặc dù vậy, nguồn tin của Fabrizio Romano phủ nhận việc Mourinho bị Tottenham sa thải do phản đối European Super League. Lý do hoàn toàn nằm ở thành tích tồi tệ của Tottenham trong thời gian qua. Ngoài ra, "Người đặc biệt" còn xảy ra những mâu thuẫn với học trò. Trong thời gian qua, không ít cầu thủ Tottenham lên tiếng chê bai chiến thuật lỗi thời của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha là lý do dẫn tới kết quả không tốt của đội nhà.

"Người đặc biệt" hồi hương?

Tháng 4/2019, đích thân HLV Mourinho từng khẳng định ông muốn dẫn dắt ĐTQG Bồ Đào Nha một ngày nào đó thích hợp: "Dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha là việc tôi muốn làm trước khi nghỉ hưu. Song, tôi vẫn còn một chặng đường dài để đi, sẽ không phải bây giờ và chúng ta hãy chờ xem liệu cơ hội có đến hay không".

Sau Tottenham, HLV Mourinho có thể dẫn ĐTQG Bồ Đào Nha

Ở thời điểm hiện tại, không có nhiều bến đỗ thực sự phù hợp với Jose Mourinho. Còn nhớ ở lần trước bị MU sa thải, HLV người Bồ Đào Nha cần đến hơn 2 năm để nhận được lời đề nghị từ Tottenham. Tiếc rằng ông lại chẳng trụ được tại đội bóng Bắc London này đủ lâu bằng thời gian ông chờ đợi.

Một số nguồn tin thân cận với HLV Mourinho tiết lộ với tờ London Evening Standard, khả dĩ nhất với "Người đặc biệt" là dẫn dắt ĐTQG Bồ Đào Nha hậu vòng chung kết EURO. Và khi đó, ông sẽ có dịp tái hợp với nhiều ngôi sao của đội bóng này, đặc biệt là Cristiano Ronaldo.

Nên nhớ, nếu cầm Bồ Đào Nha, cựu thuyền trưởng MU sẽ có dịp tranh tài tại vòng chung kết World Cup 2022 vào năm sau, trong trường hợp "Brazil châu Âu" vượt qua vòng loại. Và thực ra, với một HLV bị đánh giá là lỗi thời như Mourinho, ông cần thời gian để nghiền ngẫm lại tất cả. Vì nhiều lẽ, Jose Mourinho đều rất phù hợp để thay người bạn thân HLV Fernando Santos trên tuyển.

Nguồn: http://danviet.vn/mourinho-bi-tottenham-duoi-dinh-tai-hop-ronaldo-o-tuyen-bo-dao-nha-50202121406...Nguồn: http://danviet.vn/mourinho-bi-tottenham-duoi-dinh-tai-hop-ronaldo-o-tuyen-bo-dao-nha-5020212140631267.htm