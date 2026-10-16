Tương lai Alvarez có bước ngoặt, Arsenal hay Barcelona hưởng lợi?

Bước ngoặt người đại diện và ưu tiên của Julian Alvarez

Mặc dù HLV Mikel Arteta vẫn đưa Julian Alvarez vào danh sách mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu, ban lãnh đạo Arsenal đang tỏ ra vô cùng lo lắng trước những diễn biến mới nhất.

Julian Alvarez trở thành mục tiêu tranh chấp quyết liệt giữa Arsenal và Barcelona.

Theo nhật báo Sport, tiền đạo 26 tuổi chuẩn bị giao tương lai của mình cho đại diện Pablo Barquero, người từng thực hiện thương vụ đưa Rodri đến Barcelona vào mùa hè năm ngoái. Động thái này được cho là bước chuẩn bị để tuyển thủ Argentina gia nhập gã khổng lồ xứ Catalonia.

Người đại diện Pablo Barquero có thể là chìa khóa đưa Alvarez cập bến Camp Nou.

Trước đó, Alvarez đã chấm dứt hợp tác với người đại diện lâu năm Fernando Hidalgo sau kỳ chuyển nhượng mùa hè đầy biến động, nơi thương vụ gia nhập Barcelona của anh không thành công.

Mặc dù cựu danh thủ Javier Pastore từng tham gia đàm phán, Barquero hiện là ứng viên sáng giá nhất để trở thành đại diện mới của Alvarez.

Quyết định lựa chọn một môi giới có mối quan hệ sâu sắc với Barcelona cho thấy tâm nguyện thực sự của chân sút này là được khoác áo đội chủ sân Camp Nou.

Phương án tài chính của Arsenal và tương lai của Gyokeres

Đối với Arsenal, đây là một trở ngại lớn khi HLV Mikel Arteta đánh giá rất cao phong cách thi đấu, khả năng di chuyển và bản lĩnh của Alvarez trong dự án thể thao của Pháo thủ.

HLV Mikel Arteta vẫn khao khát sở hữu tiền đạo người Argentina trong đội hình.

Sau khi thất bại trong việc chiêu mộ anh vào mùa hè trước, Arsenal vẫn duy trì sự quan tâm lớn hướng tới năm 2027 nhằm nâng cấp chất lượng hàng công.

Bên cạnh đó, phong độ chưa đáp ứng kỳ vọng của Viktor Gyokeres càng làm tăng tính cấp thiết cho vị trí trung phong tại Emirates.

Arsenal sẵn sàng chia tay Viktor Gyokeres nếu chiêu mộ thành công Alvarez.

Theo báo cáo từ TEAMtalk, Arsenal sẵn sàng cân nhắc bán Gyokeres nếu họ hoàn tất việc chiêu mộ tiền đạo người Argentina. Về mặt tài chính, Pháo thủ tự tin có đủ ngân sách khi mức giá của Alvarez đã được Atletico Madrid giảm từ 150 triệu euro xuống còn khoảng 120 triệu euro.