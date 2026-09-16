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Lộ thời điểm Messi trở lại ĐT Argentina, dự lễ chia tay hoành tráng

Sự kiện: Lionel Messi Đội tuyển Argentina

Dù đã tuyên bố kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế, Lionel Messi vẫn có khả năng khoác áo Argentina thêm lần nữa.

Messi chuẩn bị cho lần cuối cùng khoác áo Argentina

Mới đây, HLV Lionel Scaloni đã công bố danh sách đội tuyển Argentina cho loạt trận giao hữu quốc tế sắp tới gặp Bolivia, Burkina Faso và Benin. Đây là những trận đấu đầu tiên của Argentina sau World Cup 2026.

Đáng chú ý nhất trong danh sách là Lionel Messi. Sau khi tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế, tiền đạo 39 tuổi sẽ trở lại đội tuyển để tham dự trận đấu chia tay chính thức với người hâm mộ Argentina.

Messi sẽ đá trận cuối và dự lễ chia tay ĐT Argentina vào ngày 6/10

Messi sẽ đá trận cuối và dự lễ chia tay ĐT Argentina vào ngày 6/10

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) Chiqui Tapia xác nhận Messi sẽ thi đấu trận đặc biệt gặp Benin tại sân Monumental ngày 6/10. Theo kế hoạch của Tapia, những thành viên đội tuyển Argentina từng cùng Messi vô địch World Cup 2022 cũng sẽ được mời tham dự trận đấu cùng gia đình. Đây được xem là dịp để Argentina tổ chức màn chia tay dành cho người đội trưởng đã gắn bó với đội tuyển trong nhiều năm.

"Sau khi nhận được sự đồng ý của Lionel, tôi sẽ mời tất cả những nhà vô địch thế giới từng cùng cậu ấy tham dự World Cup 2022 tại Qatar. Họ sẽ cùng gia đình đến dự trận đấu này để đồng hành với Lionel. Đây sẽ là một trận đấu không thể nào quên đối với người hâm mộ đội tuyển Argentina, khi họ được chứng kiến 'điệu tango cuối cùng' của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới", trích lời Chủ tịch Tapia.

Argentina xác định lịch thi đấu giao hữu mùa thu

Argentina sẽ bắt đầu loạt trận bằng cuộc đối đầu với Bolivia ngày 30/9 tại sân Mario Alberto Kempes ở Córdoba. Ngày 3/10, thầy trò Scaloni tiếp Burkina Faso. 3 ngày sau, á quân World Cup khép lại đợt tập trung bằng trận gặp Benin tại sân Monumental - sân vận động lớn nhất Argentina và Nam Mỹ - vào ngày 6/10. 

Trước đó, chuyến du đấu Trung Quốc của đội bị hủy sau khi Messi tuyên bố giã từ đội tuyển. Argentina sau đó sắp xếp lại lịch thi đấu với các đối thủ Nam Mỹ và châu Phi.

Bên cạnh các trận giao hữu, tương lai của HLV Lionel Scaloni cũng đang được quan tâm. Hợp đồng hiện tại của ông sẽ hết hạn vào tháng 12, trong khi AFA muốn tiếp tục giữ nhà cầm quân này cho giai đoạn tiếp theo.

Argentina kết hợp các nhà vô địch với thế hệ trẻ

Liên quan tới danh sách tập trung ĐT Argentina, bên cạnh những cầu thủ giàu kinh nghiệm, HLV Scaloni tiếp tục trao cơ hội cho một số gương mặt trẻ đang thi đấu tại châu Âu. Những cái tên đáng chú ý phải kể đến Román Vega (Zenit), Matías Soulé (Roma), Franco Mastantuono (Fiorentina), Gianluca Prestianni (Benfica), Santiago Castro (Roma).

Agustín Giay (Palmeiras) và Leonardo Balerdi (Roma) cũng trở lại đội tuyển. Với Balerdi, lần triệu tập này diễn ra sau khi anh bỏ lỡ World Cup 2026 vì chấn thương cơ.

Theo chiều ngược lại, Argentina sẽ thiếu một số ngôi sao đáng chú ý. Leandro Paredes, Nahuel Almada và Thiago Almada vắng mặt vì những lý do liên quan đến án treo giò, trong khi Nicolas Otamendi tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế.

Danh sách đội tuyển Argentina ở đợt tập trung tháng 10

Thủ môn: Emiliano Martínez (Chelsea), Juan Musso (Atlético de Madrid), Gerónimo Rulli (Manchester City).

Hậu vệ: Agustín Giay (Palmeiras), Leonardo Balerdi (Roma), Cristian Romero (Atlético de Madrid), Lisandro Martínez (Manchester United), Juan Foyth (Villarreal), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyonnais), Román Vega (Zenit).

Tiền vệ: Enzo Fernandez (Manchester City), Alexis Mac Allister (Liverpool), Valentín Barco (Chelsea), Giovani Lo Celso (Real Betis), Exequiel Palacios (Ipswich Town), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Nico Paz (Como), Franco Mastantuono (Fiorentina), Matías Soulé (Roma), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventus), Gianluca Prestianni (Benfica).

Tiền đạo: José Manuel López (Palmeiras), Santiago Castro (Roma), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter), Lionel Messi (Inter Miami).
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Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/09/2026 04:23 AM (GMT+7)
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