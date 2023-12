Lý do khiến Haaland vượt trội Messi & Mbappe, sáng cửa đoạt FIFA The Best

Danh sách đề cử rút gọn cho danh hiệu FIFA The Best 2023 đã được xác định. Haaland, Mbappe và Messi là những người được chọn.

Giải thưởng FIFA The Best 2023 căn cứ vào phong độ cầu thủ kể từ ngày 19/12/2022 cho tới 20/8/2023. Điều này đồng nghĩa màn trình diễn siêu đẳng của Messi cũng như Mbappe tại World Cup 2022 không được tính đến.

Giải thưởng FIFA The Best 2023 sẽ được trao vào ngày 15/1/2024

Messi và Mbappe cũng không có thành công vượt trội trong màu áo CLB ở quãng thời gian kể trên. Điều đó trái ngược hoàn toàn với Haaland, khi anh cùng Man City giành cú ăn ba lịch sử (Cúp C1, Ngoại hạng Anh và FA Cup).

Chưa kể, Haaland còn giành nhiều danh hiệu cá nhân đáng nể. Tiêu biểu có thể kể tới việc tiền đạo người Na Uy trở thành Vua phá lưới Ngoại hạng Anh và Cúp C1 mùa giải trước.

Haaland còn để lại không ít kỷ lục ấn tượng. Anh trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử trong 1 mùa giải tại Ngoại hạng Anh (36 bàn sau 35 trận vào mùa bóng trước). Mùa giải 2022/23 chứng kiến Haaland ghi tới 52 bàn trên mọi đấu trường, con số biến anh trở thành cầu thủ Ngoại hạng Anh có nhiều bàn nhất trong 1 mùa giải xét trên mọi giải đấu.

Có thể Haaland chưa rực sáng trong mọi trận đấu lớn. Nhưng nếu không có màn trình diễn phi thường của tiền đạo sinh năm 2000, Man City khó lòng gặt hái được thành công như vào mùa giải trước.

Từ khi FIFA The Best ra đời vào năm 2016, chưa có ngôi sao trẻ tuổi nào có được vinh dự nhận giải thưởng này. Tuy nhiên Haaland đang đứng trước cơ hội để thay đổi điều đó để sánh vai với Ronaldo, Messi, Lewandowski và Modric.

Tầm ảnh hưởng của Messi và Ronaldo với bóng đá thế giới rất lớn. Tuy nhiên họ không hề thống trị về số lần đoạt giải thưởng FIFA The Best. Mỗi người có 2 lần giành danh hiệu này, ngang Lewandowski. Đây chính là sự khác biệt của FIFA The Best so với Quả bóng Vàng.

Trong quá khứ, không ít ngôi sao có màn thể hiện ấn tượng chẳng kém Ronaldo và Messi. Nhưng rồi họ lại tức tưởi chứng kiến 2 siêu sao này thay nhau giành Quả bóng Vàng trong suốt 1 thập kỷ (từ năm 2008 đến năm 2017).

Ở cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng 2023, Haaland về nhì với 357 điểm, kém Messi 105 điểm. Nhưng khi đó, "El Pulga" có chỗ dựa vững chắc mang tên cúp vàng World Cup 2022, còn ở cuộc đua FIFA The Best thì không. Nếu Messi lại thêm lần nữa đánh bại Haaland để giành FIFA The Best 2023, đó rõ ràng sẽ là sự bất công quá lớn.

Nguồn: [Link nguồn]