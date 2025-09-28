Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
"Luật Rashford" rúng động Barcelona, HLV Hansi Flick & chiến dịch chống trễ giờ

Sự kiện: La liga 2025-26 Marcus Rashford Barcelona
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Mùa giải 2024/25, Barcelona đoạt cú ăn ba quốc nội và vào đến bán kết Champions League. Để nối tiếp thành công ấy, HLV Hansi Flick cần duy trì tính kỷ luật nội bộ mà vụ việc với Marcus Rashford mới đây là điển hình.

  

🚨 Cú hích từ HLV người Đức

Mùa hè 2024, Barcelona khép lại một mùa giải thất vọng với việc sa thải huyền thoại Xavi. Không khí uể oải bao trùm phòng thay đồ. Trong bối cảnh đó, Hansi Flick – người được ban lãnh đạo Barca mời về từ London – mang theo một kế hoạch làm việc cứng rắn (Flick khi đó đang ở London).

Barca gặt hái thành công ở mùa đầu tiên của HLV Flick

Barca gặt hái thành công ở mùa đầu tiên của HLV Flick

Nguồn tin từ nội bộ cho biết ngay từ những ngày đầu, Flick đã tạo ấn tượng thân thiện, gần gũi nhưng quá trình chuẩn bị cho các trận đấu cực kỳ kỹ lưỡng. Ông thậm chí nghiên cứu chi tiết về các cầu thủ dự bị chưa từng ra mắt đội một. Kết quả của mùa giải đầu tiên thật ấn tượng: Barca giành cú ăn ba quốc nội và lọt vào bán kết Champions League.

⛔ “Thép” ẩn sau sự thân thiện

Dù thân thiện, Flick cũng là người rất nghiêm khắc. Minh chứng rõ ràng là loạt án phạt dành cho những ai đi muộn.

Marcus Rashford trở thành cầu thủ mới nhất bị loại khỏi đội hình xuất phát vì đến trễ giờ tập. Trước đó, Raphinha, Jules Kounde và thủ môn Inaki Pena cũng từng chịu hình phạt này. Trường hợp của Pena thậm chí dẫn tới việc mất vị trí số 1 vào tay Wojciech Szczesny.

HLV Flick đặt ra những quy tắc đặc biệt tại Barca

HLV Flick đặt ra những quy tắc đặc biệt tại Barca

🕒 Quy tắc 90 phút và hậu quả

Flick yêu cầu toàn bộ cầu thủ có mặt ở trung tâm huấn luyện ít nhất 90 phút trước buổi tập. Quy định này cũng áp dụng với mọi cuộc họp chiến thuật hoặc buổi tập “kích hoạt” trước trận. Ai vi phạm sẽ mất suất đá chính.

Kounde là người đầu tiên nếm trải. Tháng 10/2024, trung vệ người Pháp đến muộn buổi họp trước trận gặp Alaves và bị gạch tên khỏi đội hình xuất phát. Anh tái phạm vào tháng 2 và tháng 5, khiến ban huấn luyện phải ngồi lại trao đổi. Cuối cùng, Barca đồng ý hỗ trợ anh bằng cách nhắc nhở 15 phút trước giờ họp để tránh tái phạm.

⚡ Raphinha và Rashford: từ ghế dự bị đến màn tỏa sáng

Tháng 9/2025, Raphinha bị loại khỏi đội hình chính trước trận gặp Valencia vì đến muộn sau khi trở về từ tuyển Brazil. Nhưng khi vào sân từ ghế dự bị, anh ghi liền hai bàn trong chiến thắng 6-0.

Một tuần sau, đến lượt Rashford mắc lỗi trước trận gặp Getafe. Dù vừa ghi cú đúp trong chiến thắng 2-1 trước Newcastle ở Champions League và được Flick công khai khen ngợi, anh vẫn phải ngồi dự bị. Nhưng ở hiệp hai, Rashford đã để lại dấu ấn với một pha kiến tạo cho Dani Olmo trong thắng lợi 3-0.

Thông điệp của Flick rõ ràng: không ai, kể cả những ngôi sao sáng giá nhất, được đứng trên luật lệ.

🧑‍🍳 Kỷ luật toàn diện – từ sân tập đến bàn ăn

Ngay khi tiếp quản, Flick đã tiến hành hàng loạt thay đổi:

- Tăng khối lượng tập luyện, kéo dài thời lượng buổi tập.

- Giảm số ngày nghỉ.

- Yêu cầu cầu thủ cân nặng hàng tuần.

- Bắt buộc dùng bữa tại trung tâm để kiểm soát dinh dưỡng.

- Áp dụng buổi tập “kích hoạt” trước trận – chính buổi mà Rashford từng đến muộn.

Trước mỗi trận, kể cả đá sân nhà, toàn đội phải tập trung khách sạn từ trưa. Khi di chuyển, toàn bộ cầu thủ bắt buộc mặc trang phục CLB, chấm dứt cảnh “trình diễn thời trang” trước ống kính.

Ngoài ra, Flick hạn chế thời gian chơi game tại các trại huấn luyện, khuyến khích cầu thủ nghỉ ngơi thực sự thay vì bay đi du lịch trong những kỳ nghỉ ngắn.

🥅 Pena – “nạn nhân” lớn nhất

Nếu Raphinha và Rashford vẫn tìm cách chứng minh giá trị từ băng ghế dự bị, thì Inaki Pena lại không may mắn. Anh đi muộn tới ba lần, trong đó có trận bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha với Athletic Bilbao ở Saudi Arabia hồi tháng 1/2025. Kết quả: Szczesny chiếm trọn vị trí số 1, còn Pena chỉ có thêm bốn lần ra sân trong mùa giải. Hiện anh đã bị đem cho mượn ở tân binh La Liga – Elche.

Thủ môn Pena (bên phải) là điển hình của việc phạm luật của HLV Flick phải chịu hậu quả như thế nào

Thủ môn Pena (bên phải) là điển hình của việc phạm luật của HLV Flick phải chịu hậu quả như thế nào

🎯 Thông điệp từ Hansi Flick

Flick không sử dụng án phạt tiền, nhưng việc bị tước suất đá chính lại là “cú đòn” đau hơn với các ngôi sao nhận lương triệu đô. Với ông, đúng giờ chính là sự tôn trọng đồng đội và là nền móng của thành công tập thể.

Nhờ sự kỷ luật này, Barca không chỉ trở lại đường đua danh hiệu mà còn thiết lập một văn hóa mới – nơi mọi cầu thủ, từ Rashford cho đến Kounde, đều phải tuân theo “luật Flick”.

Rashford tỏa sáng vẫn nguy cơ không được Barca mua đứt, bị trả về MU
Rashford tỏa sáng vẫn nguy cơ không được Barca mua đứt, bị trả về MU

Marcus Rashford vừa tỏa sáng rực rỡ, giúp Barcelona đánh bại Newcastle ở Champions League. Tuy nhiên, khả năng tiền đạo người Anh được Barca mua đứt...

Bấm xem >>

Theo Hạ My ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

28/09/2025 15:50 PM (GMT+7)
