Lịch trực tiếp bóng đá và link xem trực tiếp hôm nay

Thời gian Trận đấu Trực tiếp V-League - vòng 2 13/09 17:00 Hoàng Anh Gia Lai Hải Phòng FPT Play, TV360 13/09 18:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Thành phố Đồng Nai FPT Play, TV360 Ngoại hạng Anh - vòng 4 13/09 20:00 Coventry Brighton FPT Play 13/09 22:30 Manchester Utd Manchester City FPT Play VĐQG Tây Ban Nha - vòng 5 13/09 19:00 Celta Vigo Malaga On Footballl 13/09 21:15 Levante Barcelona On Footballl 13/09 23:30 Getafe Dep. A Coruna On Footballl 14/09 02:00 Real Sociedad Atletico Madrid On Footballl VĐQG Italia - vòng 4 13/09 20:00 Lecce Monza 13/09 23:00 Napoli Bologna 14/09 01:45 Sassuolo Juventus VĐQG Đức - vòng 3 13/09 20:30 RB Leipzig Hamburger SV TV360 13/09 22:30 Elversberg Bayern Munich TV360 VĐQG Pháp - vòng 4 13/09 20:00 Lille Troyes On Sports News 13/09 22:15 Le Mans Lens On Sports News 14/09 01:45 Brest PSG On Sports News Hạng nhất Việt Nam - vòng 1 13/09 16:00 Đại Học Văn Hiến Becamex TP. Hồ Chí Minh FPT Play, HTV1, MyTV, TV360 13/09 18:00 Thái Nguyên Quy Nhơn United FPT Play, TV360 13/09 18:00 Xuân Thiện Phú Thọ Khatoco Khánh Hòa FPT Play, TV360 VĐQG Bồ Đào Nha - vòng 4 14/09 00:00 Arouca Santa Clara 14/09 00:00 Benfica Gil Vicente 14/09 02:30 Famalicao Sporting CP VĐQG Saudi Arabia - vòng 7 13/09 23:20 Neom SC Al Fateh 14/09 01:00 Al Diriyah Abha 14/09 01:00 Al Riyadh Al Kholood Hạng nhất Anh - vòng 7 13/09 18:00 Sheffield Utd Wolves Bóng đá Nữ U20 World Cup - vòng bảng 13/09 20:00 U20 nữ Trung Quốc U20 nữ Tây Ban Nha 13/09 20:00 U20 nữ Nigeria U20 nữ New Caledonia 13/09 23:00 U20 nữ Colombia U20 nữ Triều Tiên 13/09 23:00 U20 nữ Bồ Đào Nha U20 nữ Costa Rica VĐQG Hà Lan - vòng 6 13/09 17:15 Excelsior Utrecht 13/09 19:30 Heerenveen Telstar 13/09 21:45 Zwolle Feyenoord 14/09 01:00 PSV Sparta Rotterdam Giải bóng đá nhà nghề Mỹ - MLS 13/09 06:30 Columbus Crew New York Red Bulls 13/09 06:30 DC United Atlanta Utd 13/09 06:30 FC Cincinnati Charlotte 13/09 06:30 Inter Miami Nashville SC 13/09 06:30 Orlando City Toronto FC 13/09 07:30 FC Dallas Portland Timbers 13/09 07:30 Sporting Kansas City Los Angeles FC 13/09 07:30 St. Louis City Minnesota United 13/09 08:30 Colorado Rapids CF Montreal 13/09 08:30 Real Salt Lake New York City 13/09 09:30 Los Angeles Galaxy Seattle Sounders 13/09 09:30 San Jose Earthquakes Houston Dynamo 14/09 04:30 Chicago Fire New England Revolution 14/09 05:30 Vancouver Whitecaps Austin FC 14/09 08:00 San Diego FC Philadelphia Union

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