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Lịch trực tiếp bóng đá và link xem trực tiếp hôm nay

Sự kiện: Lịch thi đấu bóng đá

Trân trọng gửi tới quý độc giả lịch trực tiếp bóng đá hôm nay, lịch truyền hình trực tiếp những trận đấu, và link trực tiếp diễn biến trận đấu diễn ra trong ngày.

   

Thời gian

Trận đấu

Trực tiếp

V-League - vòng 2

13/09

17:00

Hoàng Anh Gia Lai

Hải Phòng

FPT Play, TV360

13/09

18:00

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thành phố Đồng Nai

FPT Play, TV360

Ngoại hạng Anh - vòng 4

13/09

20:00

Coventry

Brighton

FPT Play

13/09

22:30

Manchester Utd

Manchester City

FPT Play

VĐQG Tây Ban Nha - vòng 5

13/09

19:00

Celta Vigo

Malaga

On Footballl

13/09

21:15

Levante

Barcelona

On Footballl

13/09

23:30

Getafe

Dep. A Coruna

On Footballl

14/09

02:00

Real Sociedad

Atletico Madrid

On Footballl

VĐQG Italia - vòng 4

13/09

20:00

Lecce

Monza

13/09

23:00

Napoli

Bologna

14/09

01:45

Sassuolo

Juventus

VĐQG Đức - vòng 3

13/09

20:30

RB Leipzig

Hamburger SV

TV360

13/09

22:30

Elversberg

Bayern Munich

TV360

VĐQG Pháp - vòng 4

13/09

20:00

Lille

Troyes

On Sports News

13/09

22:15

Le Mans

Lens

On Sports News

14/09

01:45

Brest

PSG

On Sports News

Hạng nhất Việt Nam - vòng 1

13/09

16:00

Đại Học Văn Hiến

Becamex TP. Hồ Chí Minh

FPT Play, HTV1, MyTV, TV360

13/09

18:00

Thái Nguyên

Quy Nhơn United

FPT Play, TV360

13/09

18:00

Xuân Thiện Phú Thọ

Khatoco Khánh Hòa

FPT Play, TV360

VĐQG Bồ Đào Nha - vòng 4

14/09

00:00

Arouca

Santa Clara

14/09

00:00

Benfica

Gil Vicente

14/09

02:30

Famalicao

Sporting CP

VĐQG Saudi Arabia - vòng 7

13/09

23:20

Neom SC

Al Fateh

14/09

01:00

Al Diriyah

Abha

14/09

01:00

Al Riyadh

Al Kholood

Hạng nhất Anh - vòng 7

13/09

18:00

Sheffield Utd

Wolves

Bóng đá Nữ U20 World Cup - vòng bảng

13/09

20:00

U20 nữ Trung Quốc

U20 nữ Tây Ban Nha

13/09

20:00

U20 nữ Nigeria

U20 nữ New Caledonia

13/09

23:00

U20 nữ Colombia

U20 nữ Triều Tiên

13/09

23:00

U20 nữ Bồ Đào Nha

U20 nữ Costa Rica

VĐQG Hà Lan - vòng 6

13/09

17:15

Excelsior

Utrecht

13/09

19:30

Heerenveen

Telstar

13/09

21:45

Zwolle

Feyenoord

14/09

01:00

PSV

Sparta Rotterdam

Giải bóng đá nhà nghề Mỹ - MLS

13/09

06:30

Columbus Crew

New York Red Bulls

13/09

06:30

DC United

Atlanta Utd

13/09

06:30

FC Cincinnati

Charlotte

13/09

06:30

Inter Miami

Nashville SC

13/09

06:30

Orlando City

Toronto FC

13/09

07:30

FC Dallas

Portland Timbers

13/09

07:30

Sporting Kansas City

Los Angeles FC

13/09

07:30

St. Louis City

Minnesota United

13/09

08:30

Colorado Rapids

CF Montreal

13/09

08:30

Real Salt Lake

New York City

13/09

09:30

Los Angeles Galaxy

Seattle Sounders

13/09

09:30

San Jose Earthquakes

Houston Dynamo

14/09

04:30

Chicago Fire

New England Revolution

14/09

05:30

Vancouver Whitecaps

Austin FC

14/09

08:00

San Diego FC

Philadelphia Union

 

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LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY MỚI NHẤT: Nóng Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A, V-League
LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY MỚI NHẤT: Nóng Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A, V-League

Những giải đấu, trận đấu bóng đá hấp dẫn sẽ có trong lịch thi đấu bóng đá hôm nay và ngày mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất.

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Theo Q.H ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/09/2026 02:40 AM (GMT+7)
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