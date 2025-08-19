Laporta xứng danh "đệ nhất ông trùm", chuyên gia cứu thua cho Barca phút 89

Chủ tịch Barcelona và những pha "cứu thua ở phút 89"

Joan Laporta nhậm chức chủ tịch Barcelona lần thứ hai vào ngày 7 tháng 3 năm 2021, tức là cách đây gần 4 năm rưỡi. Kể từ đó tới nay, đội chủ sân Nou Camp đã trải qua cực kỳ nhiều biến động nhưng có một điều đang trở thành "hằng số bất biến". Đó là vị luật sư tới từ Catalunya luôn biết cách tỏa sáng đúng vào phút giây cuối để giải quyết vấn đề tưởng như không lối thoát.

Laporta đã nhậm chức chủ tịch Barcelona được hơn 4 năm

Ngay từ những ngày đầu tiên nhậm chức, Joan Laporta đã sắm vai người hùng khi kịp thời bảo đảm khoản bảo lãnh trị giá 124,6 triệu euro chỉ vài giờ trước khi thời hạn 10 ngày nộp hồ sơ của La Liga khép lại. Pha cứu "match point" (điểm kết thúc trận trong môn tennis) ấy đã bắt đầu cho một loạt sự kiện "phút cuối" của đội bóng xứ Catalunya.

Hãy cùng nhớ lại mùa hè năm 2021, Barcelona chỉ kịp bán Griezmann và ký hợp đồng với Luuk De Jong trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Mọi chuyện gấp rút đến độ đội bóng xứ Catalunya phải chờ tới 3h30 sáng để La Liga xem xét và phê duyệt hồ sơ. Cuối cùng, mọi chuyện vẫn ổn. Không lâu sau đó, Laporta lại phải thức xuyên đêm để cùng bộ sậu đưa ra quyết định sa thải Koeman để bổ nhiệm Xavi Hernandez.

Một năm sau đó, Barcelona tiếp tục bấp bênh cho đến phút "89". Họ chỉ hoàn thành hồ sơ đăng ký cho Aubameyang vào lúc 23h29 phút, chỉ 1 phút trước khi kỳ chuyển nhượng tại Tây Ban Nha chính thức đóng cửa. Hình ảnh tiền đạo người Gabon có mặt lúc nửa đêm tại văn phòng Barcelona được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội sau đó.

"Lính cứu hỏa" mang tên Joan Laporta

Chưa dừng lại ở đó, Laporta còn rất giỏi trong việc sử dụng "đòn bẩy tài chính". Mùa hè năm 2022, Barcelona dùng tới 4 đòn bẩy tài chính để đăng ký được hết tân binh mùa hè ấy. Ngay cả khi vấn đề của Jules Kounde (mới chuyển tới từ Sevilla) không được giải quyết, chủ tịch của Barcelona vẫn viện ra được điều luật để có thể đăng ký cầu thủ người Pháp. Theo đó, Barcelona hứa sẽ tăng doanh thu hoặc giảm quỹ lương trong mùa giải đó.

Laporta luôn tìm ra được cách đăng ký cầu thủ đúng hạn nhờ "đòn bẩy tài chính"

Một năm sau, họ lại gặp vấn đề tương tự với Gavi. La Liga không cho Barcelona đăng ký cầu thủ này vào đội hình một do đã vượt trần lương. Điều đó đồng nghĩa với việc hợp đồng mới ký của Gavi không có hiệu lực và đội chủ sân Nou Camp đứng trước nguy cơ "mất trắng" tài năng trẻ người Tây Ban Nha. Thế nhưng, Laporta lại trổ tài để Gavi được trở lại đội hình một và đăng ký thêm cả Cancelo lẫn Joao Felix.

Mùa trước, Dani Olmo cũng phải nhờ việc Christensen chấn thương 6 tháng mới được đăng ký nửa đầu mùa giải. Sang tới giai đoạn 2, La Liga cấm cầu thủ này thi đấu nhưng Laporta cùng Barcelona lại một lần nữa vượt qua bằng cách... kiện lên Hội đồng thể thao quốc gia (CSD).

Giông tố vẫn đang chờ Laporta và Barcelona

Rõ ràng, chủ tịch Joan Laporta của Barcelona rất giỏi trong việc ứng biến nhưng đây chỉ là những biện pháp tình thế. Bởi vậy, vấn đề vẫn còn nguyên mỗi khi kỳ chuyển nhượng tới. Điển hình như mùa giải này. Barcelona phải ép đội trưởng Ter Stegen ký giấy điều trị chấn thương để có thể đăng ký Joan Garcia. Rashford cũng chỉ có được giấy phép thi đấu chỉ vài giờ trước khi trận đấu với Mallorca bắt đầu.

Nhưng mọi việc vẫn chưa kết thúc với Barcelona. Họ vẫn chưa đăng ký được cho Gerald Martin, Szczesny hay tân binh Roony. Chủ tịch Joan Laporta đang phải cố gắng xin giấy phép để sân Nou Camp hoạt động trở lại sớm để tiền bán khu ghế VIP trị giá 100 triệu euro được tính.

Đây là vấn đề nhiều người đang đặt nghi vấn. Liệu sân Nou Camp có thể hoạt động trở lại sau 1 tháng nữa? Nên nhớ rằng Champions League yêu cầu các đội chỉ được sử dụng 1 SVĐ làm sân nhà. Nếu Nou Camp chưa đủ điều kiện, Barcelona vẫn phải sử dụng sân Olympic. Khi đó, những rắc rối tài chính sẽ không được giải quyết. Liệu lần này chủ tịch Laporta có giúp Barcelona "thoát hiểm" ở phút cuối nữa hay không? Hãy chờ xem!