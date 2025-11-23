Kết quả bóng đá Napoli - Atalanta: Bùng nổ hiệp 1, tạm lấy lại ngôi đầu (Serie A)

Trận thua Bologna vòng trước khiến Napoli văng khỏi ngôi đầu bảng, cộng thêm rối ren hậu trường đã khiến đội ĐKVĐ bị đặt dấu hỏi về tâm lý thi đấu trước trận đấu này. Tuy nhiên HLV Antonio Conte đã có một màn "sấy" các cầu thủ sau khi họ tập trung sau đợt FIFA Days, và có vẻ điều này đã phát huy tác dụng.

Neres (phải) ghi cú đúp ngay trong hiệp 1 sau 11 tháng không ghi bàn

David Neres gần 1 năm nay không ghi nổi bàn nào nhưng chỉ riêng hiệp 1 anh đã được dịp tung hoành. Phút 17, tiền đạo này thoát khỏi Ahanor để thoát xuống đón cú gảy của Hojlund trước khi bình tĩnh sút chìm vào góc xa. Sau khi Pasalic bỏ lỡ khó tin cho Atalanta ở phút 36 từ pha dọn cỗ của Lookman, 2 phút sau pha phá bóng lên không tốt của thủ môn Carnesecchi bị khai thác và McTominay mớm cho Neres tung cú đá chân trái vào góc xa.

Napoli vẫn chưa dừng ở đó, phút 45 Neres và Hojlund phối hợp để đưa Di Lorenzo xuống cánh phải. Quả tạt vào được Noa Lang đón ở cột xa, anh đè mặt Bellanova và tung cú đánh đầu cận thành đưa Napoli dẫn 3-0 ở giờ giải lao. Ngay đầu hiệp 2 suýt nữa bàn thứ 4 đã tới, nhưng McTominay bị Carnesecchi cản phá cú sút căng.

Đây là trận ra mắt của tân HLV Raffaele Palladino với Atalanta, và họ chơi tốt hơn hẳn sau giờ nghỉ. Phút 52 De Ketelaere bật tường với Lookman trước khi dứt điểm đi sạt cột dọc. 1 phút sau, Bellanova tạt vào từ biên phải và Scamacca đã tung người bắt vô-lê ở cự ly khoảng 12m để rút ngắn 1-3.

Thêm những cơ hội nữa cho Atalanta, phút 65 De Ketelaere đã cứa lòng đi sạt xà ngang, và ngay phút kế tiếp Milinkovic-Savic phải dùng đầu ngón tay từ chối cơ hội của Scamacca. Rốt cuộc Napoli đã trụ được "đợt sóng" này và cho tới hết trận, họ chỉ đối mặt thêm 1 cơ hội nữa ở phút 87 với cú đánh đầu chệch cột dọc của Scamacca.

Thắng 3-1, Napoli tạm trở lại ngôi đầu bảng nhưng cả Inter Milan và Roma đều đang đá ít hơn 1 trận và chỉ kém Napoli 1 điểm.

Tỷ số trận đấu: Napoli 3-1 Atalanta (hiệp 1: 3-0)

Ghi bàn (kiến tạo):

- Napoli: Neres 17' (Hojlund) 38' (McTominay), Lang 45' (Di Lorenzo)

- Atalanta: Scamacca 53' (Bellanova)

Đội hình xuất phát:

Napoli: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Neres, Hojlund, Lang.

Atalanta: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Pasalic; Lookman, De Ketelaere.