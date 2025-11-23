Kết quả bóng đá Napoli - Atalanta: Bùng nổ hiệp 1, tạm lấy lại ngôi đầu (Serie A)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Paris Saint-Germain vs Le Havre 23/11/25 - Trực tiếp
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
3
Logo Le Havre - HAC Le Havre
0
Leeds United vs Aston Villa
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
RB Leipzig vs Werder Bremen
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Real Betis vs Girona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Brest vs Metz
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Metz - MET Metz
-
Arsenal vs Tottenham Hotspur
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Getafe vs Atlético de Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Inter Milan vs Milan
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Lille vs Paris FC
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Elche vs Real Madrid
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Manchester United vs Everton
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Ajax vs Benfica
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Napoli vs Qarabağ
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Olympique Marseille vs Newcastle United
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester City vs Bayer Leverkusen
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Bodø / Glimt vs Juventus
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Chelsea vs Barcelona
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Borussia Dortmund vs Villarreal
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Pafos vs Monaco
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Paris Saint-Germain vs Tottenham Hotspur
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Olympiakos Piraeus vs Real Madrid
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Liverpool vs PSV
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo PSV - PSV PSV
-
Atlético de Madrid vs Inter Milan
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Arsenal vs Bayern Munich
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-

Kết quả bóng đá Napoli - Atalanta: Bùng nổ hiệp 1, tạm lấy lại ngôi đầu (Serie A)

Sự kiện: Serie A 2025-26 S.S.C Napoli
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(Vòng 12 Serie A) Napoli cần trở lại với mạch thắng sau chuỗi thất bại khiến họ văng khỏi ngôi đầu.

  

Trận thua Bologna vòng trước khiến Napoli văng khỏi ngôi đầu bảng, cộng thêm rối ren hậu trường đã khiến đội ĐKVĐ bị đặt dấu hỏi về tâm lý thi đấu trước trận đấu này. Tuy nhiên HLV Antonio Conte đã có một màn "sấy" các cầu thủ sau khi họ tập trung sau đợt FIFA Days, và có vẻ điều này đã phát huy tác dụng.

Neres (phải) ghi cú đúp ngay trong hiệp 1 sau 11 tháng không ghi bàn

Neres (phải) ghi cú đúp ngay trong hiệp 1 sau 11 tháng không ghi bàn

David Neres gần 1 năm nay không ghi nổi bàn nào nhưng chỉ riêng hiệp 1 anh đã được dịp tung hoành. Phút 17, tiền đạo này thoát khỏi Ahanor để thoát xuống đón cú gảy của Hojlund trước khi bình tĩnh sút chìm vào góc xa. Sau khi Pasalic bỏ lỡ khó tin cho Atalanta ở phút 36 từ pha dọn cỗ của Lookman, 2 phút sau pha phá bóng lên không tốt của thủ môn Carnesecchi bị khai thác và McTominay mớm cho Neres tung cú đá chân trái vào góc xa.

Napoli vẫn chưa dừng ở đó, phút 45 Neres và Hojlund phối hợp để đưa Di Lorenzo xuống cánh phải. Quả tạt vào được Noa Lang đón ở cột xa, anh đè mặt Bellanova và tung cú đánh đầu cận thành đưa Napoli dẫn 3-0 ở giờ giải lao. Ngay đầu hiệp 2 suýt nữa bàn thứ 4 đã tới, nhưng McTominay bị Carnesecchi cản phá cú sút căng.

Đây là trận ra mắt của tân HLV Raffaele Palladino với Atalanta, và họ chơi tốt hơn hẳn sau giờ nghỉ. Phút 52 De Ketelaere bật tường với Lookman trước khi dứt điểm đi sạt cột dọc. 1 phút sau, Bellanova tạt vào từ biên phải và Scamacca đã tung người bắt vô-lê ở cự ly khoảng 12m để rút ngắn 1-3.

Thêm những cơ hội nữa cho Atalanta, phút 65 De Ketelaere đã cứa lòng đi sạt xà ngang, và ngay phút kế tiếp Milinkovic-Savic phải dùng đầu ngón tay từ chối cơ hội của Scamacca. Rốt cuộc Napoli đã trụ được "đợt sóng" này và cho tới hết trận, họ chỉ đối mặt thêm 1 cơ hội nữa ở phút 87 với cú đánh đầu chệch cột dọc của Scamacca.

Thắng 3-1, Napoli tạm trở lại ngôi đầu bảng nhưng cả Inter Milan và Roma đều đang đá ít hơn 1 trận và chỉ kém Napoli 1 điểm.

Tỷ số trận đấu: Napoli 3-1 Atalanta (hiệp 1: 3-0)

Ghi bàn (kiến tạo): 

- Napoli: Neres 17' (Hojlund) 38' (McTominay), Lang 45' (Di Lorenzo)

- Atalanta: Scamacca 53' (Bellanova)

Đội hình xuất phát: 

Napoli: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Neres, Hojlund, Lang.

Atalanta: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Pasalic; Lookman, De Ketelaere.

8

Arsenal - Bayern Munich 27.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Bayern Munich
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 27/11
Thể lệ
Video bóng đá Fiorentina - Juventus: Tiệc tuyệt phẩm sút xa, De Gea xuất thần (Serie A)
Video bóng đá Fiorentina - Juventus: Tiệc tuyệt phẩm sút xa, De Gea xuất thần (Serie A)

(Vòng 12 Serie A) Fiorentina trong tình thế khó khăn đã có một trận đấu kiên cường trước Juventus.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/11/2025 03:42 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Serie A 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN