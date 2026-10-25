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Kết quả bóng đá MU - Bournemouth: Thảm họa hàng thủ (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Manchester United Premier League 2026-27

Hàng thủ của MU sai lầm nối tiếp sai lầm khiến thủ thành Lammens chẳng có cơ hội cản phá.

   

MU tiếp đón Bournemouth trên sân nhà ở vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026/27. HLV Carrick đẩy Bruno Fernandes lên ghế dự bị và sử dụng ba tân binh ở tuyến giữa. Tuy nhiên, đội khách khởi đầu tốt hơn với những pha lên bóng mạch lạc. Hàng thủ của MU liên tục bị đặt trong tình trạng báo động.

MU rất vất vả trong hiệp một

MU rất vất vả trong hiệp một

Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, Bournemouth rút về chơi phòng ngự phản công. MU cầm bóng nhiều nhưng khả năng tạo ra đột biến gần như bằng 0. Cả hiệp một, họ chỉ có 1 pha dứt điểm đáng chú của Mbeumo nhưng bị thủ môn của đội khách chặn lại.

Phút 37, Heaven xoạc bóng 2 chân không cần thiết và từ quả đá phạt, Rayan đã mở tỉ số với cú đá nối cực nhanh. Thảm họa vẫn chưa dừng lại với MU. Phút 43, Yoro tự vấp và mất bóng trong vòng cấm. Tavaniers dễ dàng đưa bóng vào lưới trống khi được đồng đội tạo điều kiện.

Ngay đầu hiệp hai, Maguire lại để mất bóng trong vòng cấm và Bournemouth phối hợp nhanh giúp Evanilson ghi bàn. May cho đội chủ nhà là cầu thủ người Brazil rơi vào thế việt vị. Vài phút sau, Heaven tiếp tục phạm sai lầm nhưng lần này Lammens cứu thua thành công.

MU thay người để tìm đường tấn công nhưng bế tắc vẫn hoàn bế tắc. Phút 71, Cook đơn thuần là phá bóng nhưng Lisandro Martinez không che chắn, dọn đường cho Lammens băng ra. Hệ quả là Evanilson bứt lên, rồi sút bóng vào lưới trống.

Cuối trận, MU có 1-2 cơ hội ngon ăn nhưng không tận dụng được. Chung cuộc, "Quỷ đỏ" thảm bại 0-3 ngay trên sân nhà trước Bournemouth. 

Tỉ số chung cuộc: MU 0-3 Bournemouth (H1: 0-2)

Ghi bàn: Rayan 37', Tavaniers 43', Evanilson 74'

Đội hình xuất phát

Man United: Lammens, Heavens, Maguire, Yoro, Dalot, Baleba, Santos, Mount, Tielemans, Diallo, Mbeumo

Bournemouth: Petrovic, Smith, Hill, Silva, Truffert, Adams, Cook, Rayan, Kluivert, Tavernier, Evanilson

Thông số trận đấu 

Kết quả bóng đá MU - Bournemouth: Thảm họa hàng thủ (Ngoại hạng Anh) - 2MUBournemouthKết quả bóng đá MU - Bournemouth: Thảm họa hàng thủ (Ngoại hạng Anh) - 3

Sút khung thành
16(5)
10(4)
Thời gian kiểm soát bóng
63%
37%
Phạm lỗi
13
17
Thẻ vàng
4
1
Thẻ đỏ
Việt vị
0
1
Phạt góc
5
4
Cứu thua
1
3

Chấm điểm cầu thủ (Theo Whoscored)

MUKết quả bóng đá MU - Bournemouth: Thảm họa hàng thủ (Ngoại hạng Anh) - 4vsKết quả bóng đá MU - Bournemouth: Thảm họa hàng thủ (Ngoại hạng Anh) - 5 Bournemouth

Điểm

Lammens4.7

Yoro5.8

Thẻ vàngMaguire6.0

Thẻ vàngHeaven6.3

Dalot6.9

Thẻ vàngTielemans5.6

Baleba5.9

Amad6.2

Thẻ vàngSantos6.4

Mount7.1

Mbeumo6.2

Điểm

7.4Petrovic

7.3Smith

8.6Hill

7.9Silva

7.5TruffertKiến tạo

7.0AdamsThẻ vàng

7.1CookKiến tạo

8.1RayanGhi bàn

7.5KluivertKiến tạo

8.0TavernierGhi bàn

7.8EvanilsonGhi bàn

Thay người

Cunha6.5

Martinez6.3

Zirkzee6.0

Lacey6.3

Thay người

6.2Doak

7.1Christie

6.0Adli

6.2Kroupi

6.2Diakite

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/ket-qua-bong-da-mu-bournemouth-tham-hoa-han...

-25/10/2026 21:56 PM (GMT+7)
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