Kết quả bóng đá Iraq - UAE: Ngược dòng đỉnh cao, choáng váng phút 90+17 (Vòng loại World Cup)

Ở lượt đi, UAE và Iraq hòa nhau 1-1. Đội nào thắng trong cặp đấu này sẽ bước vào vòng play-off liên lục địa để giành tấm vé dự World Cup 2026. Với tính chất quan trọng của trận đấu, hai đội tung ra đội hình tối ưu.

Iraq (áo xanh) và UAE thi đấu quyết tâm

Trong hiệp đầu tiên, tâm lý sợ thua khiến Iraq và UAE thi đấu chậm, chắc và đề cao tính an toàn bên phần sân nhà. Không có nhiều cơ hội thực sự chất lượng được hai đội tạo ra. Hiệp 1 vì thế kết thúc mà không bên nào có bàn thắng.

Nhưng hiệp 2 là câu chuyện hoàn toàn khác. Ngay phút 52, Caio Lucas bất ngờ đưa UAE vượt lên sau đường kiến tạo của Nader.

Nhưng Iraq cũng không muốn phải đón nhận thất bại ngay trên sân nhà. Phút 66, Meme gỡ hòa cho Iraq, cân bằng tổng tỷ số sau hai lượt trận.

Khoảng thời gian còn lại đủ dài để hai đội tìm kiếm thêm bàn thắng. Tuy nhiên, chỉ một đội làm được và theo cách cực kỳ điên rồ. Phút 90+17, Al Ammari thực hiện chính xác cú đá penalty, ấn định chiến thắng nghẹt thở cho ĐT Iraq. Kết quả này giúp ĐT Iraq có mặt ở vòng play-off liên lục địa tranh vé dự vòng chung kết World Cup 2026.

Tỷ số chung cuộc: Iraq 2-1 UAE (H1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Iraq: Meme 66' (Al Ammari), Al Ammari 90+17' (penalty)

UAE: Caio Lucas 52' (Nader)

Đội hình thi đấu

Iraq: Hachim, Ali, Tahseen, Doski, Farji, Sher, Al Ammari, Jasim, Hussein, Karim, Hashem

UAE: Eisa, Zouhir, Pimenta Peres, Kouadio, Amaral, Bruno, Meloni, Nader, Luan Pereira, Gimenez, Caio Lucas