Kết quả bóng đá Inter Milan - Fiorentina: Cay đắng De Gea, penalty phút 90+7 (Serie A)

Dù sở hữu hàng công mạnh nhất giải với 21 bàn trước trận, Inter gặp nhiều khó khăn trước Fiorentina. Thủ môn David de Gea liên tiếp cứu thua xuất sắc, từ cú sút của Marcus Thuram đến pha đánh đầu hiểm hóc của Pio Esposito. Anh tiếp tục từ chối nỗ lực của Thuram ngay trước giờ nghỉ, giúp đội khách duy trì tỷ số hòa.

Inter Milan (áo xanh đen) ngược dòng ngoạn mục

Sau giờ nghỉ, Inter vẫn kiểm soát thế trận nhưng bế tắc trước hàng thủ Fiorentina. Phút 65, đội chủ nhà bất ngờ nhận gáo nước lạnh khi Alex Jimenez tung cú sút sấm sét vào góc cao, đưa đội khách vượt lên dẫn trước.

Inter dồn toàn lực tấn công trong những phút cuối. Carlos Augusto hai lần đưa bóng trúng xà ngang, trước khi Thuram gỡ hòa bằng cú dứt điểm chìm giữa vòng vây hậu vệ đối phương ở phút 90+1.

Kịch tính lên đến đỉnh điểm ở thời gian bù giờ, khi Thuram bị Victor Valdepenas phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Piotr Zielinski sút bóng vào góc cao, ấn định chiến thắng 2-1 cho Inter.

Thất bại khiến Fiorentina tiếp tục đứng thứ 18. Trong khi đó, Inter vươn lên dẫn đầu Serie A, bằng điểm Lazio và hơn nhóm bám đuổi phía sau bốn điểm.

Tỷ số chung cuộc: Inter Milan 2-1 Fiorentina (hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn

Inter Milan: Thuram 90+1’ (Diouf), Zielinski 90+7’ (penalty)

Fiorentina: Jimenez 65’ (Fagioli)

Đội hình xuất phát

Inter Milan: Provedel, Bisseck, Akanji, Bastoni, Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Esposito, Thuram

Fiorentina: De Gea, Jimenez, Dragusin, Pongracic, Valdepenas, Ndour, Fagioli, Brescianini, Mastantuono, Pellegrino, Njie