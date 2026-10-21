Cesc Fabregas lên tiếng về tin đồn dẫn dắt MU thay Carrick

Cesc Fabregas từ chối bình luận về tin đồn dẫn dắt MU

Como đã tiến bộ vượt bậc dưới sự dẫn dắt của Fabregas. Cựu tiền vệ Arsenal, Barcelona và Chelsea giúp Como trở lại Serie A vào năm 2024, sau 21 năm vắng bóng, trước khi đưa đội chủ sân Giuseppe Sinigaglia giành vé dự cúp châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử ở mùa giải trước.

Fabregas được đồn đoán là một trong những ứng viên cho vị trí thuyền trưởng MU

Dù cựu tiền vệ người Tây Ban Nha thường xuyên được nhắc đến như một ứng viên có thể chuyển sang làm việc tại Premier League trong tương lai, ông đã bác bỏ những đồn đoán về khả năng được bổ nhiệm làm thuyền trưởng MU.

Fabregas chia sẻ: “Như các bạn có thể hiểu, tôi sẽ không trả lời câu hỏi đó vì cho rằng đây không phải một câu hỏi hay. Tôi không nghĩ câu hỏi ấy thể hiện sự tôn trọng cần thiết dành cho một cầu thủ và HLV tuyệt vời như Michael Carrick, người đang dẫn dắt một đội bóng MU đáng ngưỡng mộ”.

Nhà cầm quân 39 tuổi cũng dứt khoát bác bỏ những nhận định cho rằng MU đang rơi vào khủng hoảng, đồng thời nhấn mạnh việc được tiếp đón đội bóng Anh tại sân Giuseppe Sinigaglia là “một ngày lịch sử nữa đối với CLB, thành phố Como và người hâm mộ”.

Carrick đang chịu áp lực sau khởi đầu mùa giải đầy khó khăn của MU

Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết: “MU là một CLB giàu truyền thống mà tôi hiểu rất rõ. Ngày mai, hai đội bóng sẽ bước vào trận đấu với mục tiêu cạnh tranh sòng phẳng với nhau. Chúng tôi dành sự tôn trọng rất lớn cho họ, cho những gì họ đang làm, bởi họ sở hữu những cầu thủ xuất sắc và ban huấn luyện giỏi.

Tôi hiểu rất rõ Steve Holland, trợ lý của MU, bởi chúng tôi đã làm việc cùng nhau trong nhiều năm tại Chelsea. Tôi cũng biết Carrick đã làm rất tốt ở những CLB trước đây. Mùa trước, ông ấy đã làm rất tốt khi đưa MU trở lại vị trí vốn thuộc về họ, đó là Champions League, lần đầu tiên sau nhiều năm. Vì vậy, không phải mọi thứ đều tệ như người ta nghĩ. Được tiếp đón họ lần đầu tiên trong lịch sử là một vinh dự lớn đối với chúng tôi”.

Como đánh dấu lần đầu tiên góp mặt tại Champions League bằng chiến thắng 4-1 trước Leipzig. Sau thất bại 2-3 trước Feyenoord ở lượt thứ hai, cuộc tiếp đón MU được xem là trận đấu lớn nhất của Como tại đấu trường châu Âu cho đến thời điểm này. Tuy nhiên, Fabregas nhấn mạnh rằng đây “mới chỉ là khởi đầu trong quá trình phát triển”.

Fabregas đã đưa Como giành vé dự Champions League và được đánh giá là ứng viên tiềm năng cho một vị trí HLV tại Premier League trong tương lai

Ông chia sẻ: “Tôi đến đây cách đây hơn 4 năm với tư cách cầu thủ và cũng kết thúc sự nghiệp tại đây. Nếu nhìn vào những gì tôi chứng kiến khi mới đến và những gì đội bóng có được ngày hôm nay, mọi thứ đã hoàn toàn khác biệt. Không chỉ đơn giản là khác nhau như ngày và đêm, mà cứ như thể chúng tôi đang ở một thế giới khác. Tất cả diễn ra rất nhanh chóng.

Đó là lý do đôi khi chúng tôi cần nhìn lại thực tế, giữ sự khiêm tốn và tiếp tục làm những gì đang làm. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm và nhiều điều phải học hỏi”.