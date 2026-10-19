Nóng rực Serie A: AC Milan thắng nghẹt thở, Juventus thua thảm

AC Milan hú vía những phút cuối

Phút 13, Christian Pulisic đưa được bóng vào lưới nhưng không được công nhận bàn thắng do việt vị, sau khi Goncalo Ramos chạm bóng nối từ đường căng ngang sệt bên cánh phải của Samuel Chukwueze.

Khủng hoảng chấn thương của Atalanta càng trầm trọng khi Sead Kolasinac tập tễnh rời sân, buộc HLV Maurizio Sarri phải tung cầu thủ đội trẻ Relja Obric vào sân, đánh dấu màn ra mắt của anh. Chỉ vài phút sau, Obric dùng tay cản cú sút của Yunus Musah, khiến bóng đổi hướng đi chệch khung thành. Trọng tài xác định có phạt đền sau khi tham khảo VAR. Goncalo Ramos thực hiện thành công, đánh lừa thủ môn Carnesecchi để mở tỷ số cho AC Milan.

AC Milan giành chiến thắng sít sao trước Atalanta

AC Milan kiểm soát bóng vượt trội và nhân đôi cách biệt nhờ đường chuyền xẻ nách hàng phòng ngự của Diego Moreira, đặt Rabiot vào vị trí thuận lợi. Tiền vệ người Pháp ngoặt bóng vào trong rồi sút căng, đưa bóng xuyên qua hai chân Obric và găm vào góc thấp gần khung thành, khiến thủ môn Carnesecchi không kịp phản ứng.

Sau đó, cú vô lê đầy uy lực của Rabiot bị Kristensen dùng tay cản phá, giúp AC Milan được hưởng quả phạt đền thứ hai. Lần này, thủ môn Carnesecchi đoán đúng hướng sút và cản phá thành công cú đá 11m của Ramos. Dù vậy, AC Milan vẫn có bàn thắng thứ ba từ quả phạt góc ngay sau đó. Rabiot đánh đầu nối về cột xa để Mario Gila băng vào đánh đầu ở cự ly gần, nâng tỷ số lên 3-0.

Sau màn trình diễn đáng thất vọng, Atalanta cuối cùng cũng tạo ra sức ép. Gaetano đón đường nhả bóng của Krstovic rồi tung cú sút chìm hiểm hóc, đưa bóng vượt qua tầm với của thủ môn Maignan từ góc sút hẹp, rút ngắn tỷ số cho đội khách. Atalanta tiếp tục thắp lên hy vọng khi Raoul Bellanova bứt tốc bên cánh phải rồi căng ngang để Krstovic băng vào dứt điểm, đưa bóng vào lưới.

AC Milan đánh mất sự tập trung khi đang dẫn 3-0 và suýt phải trả giá bằng bàn gỡ hòa 3-3 chỉ ít phút sau đó. Thủ môn Maignan lao ra khỏi khung thành, chủ động khép góc và dùng chân cản phá cú dứt điểm trong pha đối mặt của Zappacosta ở cột gần.

Carnesecchi đổ người đẩy cú sút chìm của Ardon Jashari. Zappacosta tiếp tục dứt điểm nhưng đưa bóng thẳng vào tay thủ môn Maignan, còn Goncalo Ramos bỏ lỡ cơ hội phản công ở những phút bù giờ. AC Milan cuối cùng vẫn bảo toàn chiến thắng, nhưng phải trải qua những phút cuối đầy căng thẳng.

Tỷ số chung cuộc: AC Milan 3-2 Atalanta (Hiệp 1: 2-0) Ghi bàn (kiến tạo) AC Milan: Ramos (24' phạt đền), Rabiot (43', Moreira), Gila (57', Rabiot) Atalanta: Gaetano (66', Zalewski), Krstovic (81', Bellanova) Đội hình xuất phát AC Milan: Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah, Moreira; Rabiot, Pulisic; Ramos Atalanta: Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Kolasinac, Bernasconi; Ederson, Pasalic, Samardzic; De Ketelaere, Krstovic, Jonathan Rowe

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