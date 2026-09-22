Nhan sắc hot girl cầu lông Thái Lan bị đình chỉ ở Asiad

Ngày 21/9, Cơ quan Kiểm tra quốc tế (ITA) thông báo Pitchamon Opatniputh trở thành trường hợp doping đầu tiên được biết đến tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20. Mẫu xét nghiệm của nữ vận động viên được lấy trong đợt kiểm tra ngoài thi đấu ngày 17/9, cho kết quả bất lợi với furosemide, chất lợi tiểu thuộc nhóm S5 trong danh mục chất cấm của Cơ quan Phòng, chống doping thế giới (WADA).

ITA ngay lập tức ban hành lệnh tạm đình chỉ đối với nữ vận động viên 19 tuổi. Điều đó đồng nghĩa Pitchamon không được thi đấu, tập luyện, huấn luyện hay tham gia bất kỳ hoạt động nào trong khuôn khổ Asiad Aichi-Nagoya 2026 trong thời gian vụ việc được giải quyết. Cô có quyền yêu cầu xét nghiệm mẫu B và khiếu nại quyết định đình chỉ trước Bộ phận Chống doping của Tòa Trọng tài Thể thao (CAS ADD).

Theo The Straits Times, Pitchamon dự kiến thi đấu cho đội tuyển nữ Thái Lan trong trận gặp Trung Quốc ngày 22/9. Việc cô bị đình chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đội hình Thái Lan tại nội dung đồng đội nữ.

Pitchamon Opatniputh sinh ngày 4/1/2007 tại Chiang Mai, Thái Lan. Cô có biệt danh Pink và được truyền thông nước này chú ý từ khi còn nhỏ. Cha cô là huấn luyện viên cầu lông, đưa con gái đến sân tập từ khi mới một tuổi. Pitchamon bắt đầu cầm vợt khoảng năm ba tuổi và thi đấu từ năm lên năm.

Năm 2022, khi mới 15 tuổi, Pitchamon gây chú ý khi giành ba chức vô địch tại Swedish Open, Denmark Masters và Bahrain International - những giải đấu thuộc hệ thống quốc tế của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF). Thành tích này giúp cô trở thành một trong những tài năng trẻ đáng chú ý của cầu lông Thái Lan.

Bước ngoặt trong sự nghiệp đến vào tháng 10/2023. Tại Giải vô địch cầu lông trẻ thế giới ở Spokane, Mỹ, Pitchamon đánh bại Chiara Marvella Handoyo của Indonesia trong trận chung kết đơn nữ để giành chức vô địch. Cô trở thành tay vợt nữ Thái Lan thứ hai đăng quang ở giải đấu này, sau Ratchanok Intanon.

Trong năm 2025, Pitchamon giành chức vô địch Baoji China Masters và vào chung kết Taipei Open. Năm nay, cô tiếp tục tạo dấu ấn khi lọt vào chung kết Indonesia Masters và Orléans Masters. Trước khi bị đình chỉ tại Asiad lần thứ 20, Pitchamon đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng cầu lông nữ thế giới.

Bên cạnh thành tích chuyên môn, Pitchamon còn được truyền thông Thái Lan chú ý nhờ vẻ ngoài xinh xắn. Truyền thông Thái Lan gọi cô là “nữ VĐV cầu lông có gương mặt ngọt ngào”.

Luyện tập thể dục lâu năm giúp Pitchamon sở hữu vóc dáng cân đối, săn chắc. Cộng với chiều cao 1,7 m thân hình cô chuẩn như người mẫu.

Thời trang thường ngày của hot girl cầu lông Thái Lan thiên về trẻ trung, nữ tính. Cô thường xõa tóc dài làm tăng vẻ ngọt ngào.

Ngoài sân đấu, Pitchamon từng tiết lộ thích nghe nhạc, xem phim, mua sắm và dành thời gian bên bạn bè. Cô chuộng màu đen, món thịt ba chỉ và hâm mộ Taylor Swift.

Trong phần giới thiệu do Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) công bố năm 2024, cô cho biết mình có bạn trai, cũng là vận động viên. Tuy nhiên, không có thông tin về đời sống tình cảm của cô ở thời điểm hiện tại.

Vụ việc tại Asiad 20 xảy ra đúng thời điểm Pitchamon đang có bước tiến đáng kể trong sự nghiệp. Kết quả phân tích mẫu B, quyền khiếu nại và quá trình xử lý tiếp theo sẽ tác động lớn đến sự nghiệp của tay vợt trẻ Thái Lan trong tương lai.