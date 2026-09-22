Nhan sắc hot girl cầu lông Thái Lan bị đình chỉ ở Asiad
Trước khi bị phát hiện dương tính với doping và tạm dừng thi đấu, Pitchamon Opatniputh được xem là gương mặt sáng giá của cầu lông nữ Thái Lan tại Asiad 2026. Bên cạnh tài năng, cô còn gây chú ý với ngoại hình xinh xắn.
Ngày 21/9, Cơ quan Kiểm tra quốc tế (ITA) thông báo Pitchamon Opatniputh trở thành trường hợp doping đầu tiên được biết đến tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20. Mẫu xét nghiệm của nữ vận động viên được lấy trong đợt kiểm tra ngoài thi đấu ngày 17/9, cho kết quả bất lợi với furosemide, chất lợi tiểu thuộc nhóm S5 trong danh mục chất cấm của Cơ quan Phòng, chống doping thế giới (WADA).
Pitchamon Opatniputh sinh ngày 4/1/2007 tại Chiang Mai, Thái Lan. Cô có biệt danh Pink và được truyền thông nước này chú ý từ khi còn nhỏ. Cha cô là huấn luyện viên cầu lông, đưa con gái đến sân tập từ khi mới một tuổi. Pitchamon bắt đầu cầm vợt khoảng năm ba tuổi và thi đấu từ năm lên năm.
Năm 2022, khi mới 15 tuổi, Pitchamon gây chú ý khi giành ba chức vô địch tại Swedish Open, Denmark Masters và Bahrain International - những giải đấu thuộc hệ thống quốc tế của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF). Thành tích này giúp cô trở thành một trong những tài năng trẻ đáng chú ý của cầu lông Thái Lan.
Bước ngoặt trong sự nghiệp đến vào tháng 10/2023. Tại Giải vô địch cầu lông trẻ thế giới ở Spokane, Mỹ, Pitchamon đánh bại Chiara Marvella Handoyo của Indonesia trong trận chung kết đơn nữ để giành chức vô địch. Cô trở thành tay vợt nữ Thái Lan thứ hai đăng quang ở giải đấu này, sau Ratchanok Intanon.
Trong năm 2025, Pitchamon giành chức vô địch Baoji China Masters và vào chung kết Taipei Open. Năm nay, cô tiếp tục tạo dấu ấn khi lọt vào chung kết Indonesia Masters và Orléans Masters. Trước khi bị đình chỉ tại Asiad lần thứ 20, Pitchamon đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng cầu lông nữ thế giới.
Vụ việc tại Asiad 20 xảy ra đúng thời điểm Pitchamon đang có bước tiến đáng kể trong sự nghiệp. Kết quả phân tích mẫu B, quyền khiếu nại và quá trình xử lý tiếp theo sẽ tác động lớn đến sự nghiệp của tay vợt trẻ Thái Lan trong tương lai.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-22/09/2026 08:30 AM (GMT+7)