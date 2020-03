Juventus gặp đại họa Covid-19: Dybala bị nghi nhiễm, 121 người cách ly

Sau khi trung vệ Rugani dương tính với Covid-19, 100 thành viên thuộc CLB Juventus đã phải tự cách ly ở nhà, thậm chí một ngôi sao khác cũng bị nghi nhiễm chủng virus này.

Làng bóng đá Italia vừa được phen rúng động khi mới đây, Juventus xác nhận 121 thành viên CLB đã phải tiến hành tự cách ly tại nhà. Thông tin này xuất hiện chỉ 1 ngày sau khi trung vệ thuộc biên chế "Bà đầm già" - Daniele Rugani trở thành cầu thủ đầu tiên ở Serie A nhiễm chủng virus đang hoành hành khắp thế giới.

Juventus phải cách ly 121 thành viên CLB sau khi trung vệ Rugani dương tính với Covid-19

Thậm chí nhiều nguồn tin cho rằng Dybala là cầu thủ thứ 2 của "Bà đầm già" nhiễm chủng virus này

"Sau khi thông tin về trường hợp dương tính với Covid-19 của Daniele Rugani hôm qua, CLB xác nhận 121 thành viên khác, bao gồm cầu thủ, nhân viên CLB, đội ngũ bảo vệ và thành viên ban huấn luyện sẽ trải qua thời gian tự cách ly tại nhà theo quy định hiện hành từ cơ quan y tế", trích dòng thông báo trên trang chủ Juventus.

Nghiêm trọng hơn, nguồn tin từ tờ El Nacional (Venezuela) còn chỉ đích danh ngôi sao thứ 2 của "Bà đầm già" dương tính với Covid-19, đó là tiền đạo Paulo Dybala.

Dù vậy, nhà báo thể thao Andres Agulla vốn có mối quan hệ thân thiết với "Bà đầm già" đã nhanh chóng phủ nhận thông tin này: "Tôi đã liên lạc với Dybala, những tin đồn cho rằng cậu ấy dương tính với Covid-19 hoàn toàn sai lệch. Cậu ấy rất khỏe mạnh và Juventus vẫn đang kiểm soát tốt tình hình".

Sự kiện Rugani dương tính với Covid-19 khiến người hâm mộ Juventus không khỏi lo lắng cho CLB con cưng, đặc biệt là Cristiano Ronaldo. Mới đây, tiền vệ Miralem Pjanic đã đăng lên mạng xã hội bức ảnh CR7 cùng các đồng đội trò chuyện thân mật, ăn mừng với Rugani sau trận thắng Inter Milan.

Trong quãng thời gian này, Ronaldo tự cách ly cùng gia đình khi trở về quê nhà Madeira. Theo công bố mới nhất từ giám đốc y tế địa phương, siêu sao 35 tuổi cùng gia đình hoàn toàn không bị nhiễm virus corona.

Bản thân Rugani - "nạn nhân" của Covid-19 cũng lên tiếng trấn an dư luận trên Twitter cá nhân: "Có vẻ như các bạn đã đọc báo, vì vậy tôi muốn lên tiếng trấn an những người lo lắng cho mình. Tôi rất ổn. Mong mọi người hãy tuân thủ quy tắc an toàn vì Covid-19 không bỏ qua bất kì ai. Hãy làm điều đó vì bản thân, gia đình và những người xung quanh".

Italia được xem là "ổ dịch" của châu Âu. Tính đến ngày 13/3, "xứ sở mỳ ống" ghi nhận hơn 15.000 ca dương tính với Covid-19, trong đó có hơn 1.000 người tử vong, nhiều thứ hai thế giới (chỉ sau Trung Quốc) và có tỷ lệ tử vong cao gấp 12 lần các nước khác. Trước tình cảnh đó, ban tổ chức Serie A quyết định hoãn giải đấu tới tận tháng 4.

