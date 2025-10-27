Jude Bellingham đáp trả mạnh mẽ sau khi bị loại khỏi tuyển Anh

Màn trình diễn bùng nổ của Jude Bellingham đã giúp Real Madrid duy trì vị thế thống trị La Liga và thay lời muốn nói về việc bị gạt khỏi tuyển Anh, ngôi sao này vẫn đang chơi thứ bóng đá đẳng cấp nhất châu Âu, khiến cả thế giới phải dõi theo từng bước chạy của mình. Tiền vệ 22 tuổi đã tỏa sáng rực rỡ trong trận thắng đại kình địch Barcelona 2-1.

HLV Xabi Alonso không giấu được sự hài lòng khi nói về màn trình diễn xuất thần của Bellingham ở trận El Clasico kinh điển. Ở trận cầu được cả thế giới dõi theo này, Jude Bellingham là tâm điểm với đường chuyền chuẩn xác giúp Kylian Mbappe mở tỷ số, rồi tự mình ghi bàn quyết định từ cự ly gần, mang về chiến thắng quý giá cho Los Blancos.

Phong độ ấn tượng đó nối dài chuỗi trận thăng hoa của Bellingham, khi anh cũng đã ghi bàn thắng mang tính quyết định trong trận gặp Juventus tại Champions League chỉ vài ngày trước đó. Những màn thể hiện này được xem như lời đáp trả mạnh mẽ của ngôi sao người Anh sau quyết định gây tranh cãi từ HLV Tuchel, đồng thời khẳng định anh vẫn là nhân tố không thể thiếu trong đội hình của Real Madrid.

Ngôi sao người Anh liên tục tỏa sáng trong màu áo đội bóng lớn Tây Ban Nha. Ảnh: EPA.

Chiến thắng Barcelona mang ý nghĩa danh dự, đồng thời giúp Real Madrid củng cố vị thế dẫn đầu khi nới rộng khoảng cách lên 5 điểm so với chính đối thủ truyền kiếp. Sau trận đấu, HLV Alonso dành nhiều lời khen cho các học trò, đặc biệt là sự ăn ý nơi tuyến giữa bởi Jude Bellingham, Eduardo Camavinga và Arda Guler.

“Jude Bellingham có ba trận đấu rất xuất sắc”, HLV Alonso chia sẻ, “Chúng tôi biết trước kỳ nghỉ rằng cậu ấy cần thêm thời gian để lấy lại nhịp độ. Nhưng sau khi trở lại, Jude đã vượt xa mọi kỳ vọng. Cậu ấy là người biết cảm nhận trận đấu, biết kết nối với đồng đội. Chính điều đó giúp Jude Bellingham chơi hay đến vậy”.

Khi được hỏi về vai trò của Camavinga, ông thầy trẻ Alonso cho rằng sự linh hoạt và năng động của hàng tiền vệ là yếu tố quyết định. “Eduardo đã phối hợp tốt với Arda và Jude. Họ giúp chúng tôi kiểm soát trung tuyến, vượt qua áp lực pressing và tạo ra nhiều cơ hội tấn công. Tôi rất hài lòng với cách họ duy trì nhịp độ và áp đảo đối thủ”.

HLV Xabi Alonso hài lòng với chiến thắng đối thủ lớn Barcelona để duy trì ngôi đầu bảng. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, trận đấu cũng không thiếu những khoảnh khắc căng thẳng. Một trong số đó là phản ứng tức giận của Vinícius Junior khi bị thay ra ở phút 72. Khi được hỏi về vấn đề này, Alonso từ chối đi sâu: “Tôi không muốn bị phân tâm khỏi những điều quan trọng. Đây là chuyện nội bộ và chúng tôi sẽ nói về nó trong phòng thay đồ. Vini đã đóng góp rất nhiều, và điều đó đáng trân trọng”,

Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng khẳng định những va chạm hay lời qua tiếng lại sau trận chỉ là một phần tự nhiên của không khí Siêu kinh điển: “Đó là cảm xúc dâng cao của trận đấu. Những pha xô xát hay trêu chọc như vậy luôn tồn tại ở El Clasico. Chúng tôi không cần lo lắng, vì đó là biểu hiện của tinh thần thi đấu mãnh liệt”.

Bellingham xuất thần ở trận Siêu kinh điển. Ảnh: EPA.

Với chiến thắng này, Real Madrid đang ở trạng thái tinh thần tốt nhất để hướng đến giai đoạn khốc liệt sắp tới. Họ sẽ trở về Bernabeu tiếp đón Valencia vào ngày 1-11, trước khi hành quân đến Anfield chỉ ba ngày sau đó để chạm trán Liverpool tại Champions League, một trận đấu được dự báo đầy kịch tính.

Trong khi đó, Barcelona sẽ tìm cách vực dậy tinh thần khi đối đầu Elche vào ngày 2-11, trước khi di chuyển đến Bỉ để gặp Club Brugge trong khuôn khổ Champions League vào ngày 5-11.