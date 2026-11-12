Họp báo U23 Singapore - U23 Việt Nam: HLV Kassim khen U23 VN có thể vô địch châu Á
2 HLV trưởng Firdaus Kassim của U23 Singapore và Đinh Hồng Vinh của U23 Việt Nam có cuộc tiếp xúc với báo giới sau trận đấu giữa 2 đội.
HLV Đinh Hồng Vinh: "Sau trận tôi đã dành lời khen cho Quang Duyệt. Trước khi đến giải, tôi chỉ xem 30 phút ở trận Hoàng Anh Gia Lai – Đà Nẵng. Tôi quyết định cho cậu ấy cơ hội thử sức ở giải này để chuẩn bị lực lượng trong năm 2027. Hai trận vừa qua Duyệt đều để lại ấn tượng. Cậu ấy là cầu thủ tốt, luôn nỗ lực, khát khao để tiến xa hơn trong tương lai".
HLV Đinh Hồng Vinh: "Chúng tôi có kế hoạch để Quang Vinh và Công Phương là những cầu thủ chủ chốt ở giải này. Nhưng không may Phương chấn thương, Thành Trung cũng vậy. Do đó tôi đã phải gọi bổ sung ở tuyến giữa, để chuẩn bị lắp ráp nhuần nhuyễn cho lối chơi mang lại kết quả tốt".
"Mật độ thi đấu của các cầu thủ là khá dày. Trước khi đến giải, các cầu thủ đều đã thi đấu ở V-League 1 và V-League 2. Do đó chúng tôi phải tính toán sao cho có lực lượng tốt nhất cho giải đấu".
Nguyễn Bảo Long (U23 Việt Nam): "Em chưa bao giờ ghi bàn bằng gót. Bàn đó ghi theo bản năng thôi, bóng lập bập đến chân thì dứt điểm luôn".
"Em rất vui. Đội nào có tính cạnh tranh cao cần các cá nhân luôn sẵn sàng. Khi được trao cơ hội là phải nỗ lực 100% nếu muốn tồn tại".
HLV Đinh Hồng Vinh: "Như dự đoán của ban huấn luyện, U23 Singapore lùi sâu trước vòng 16m50, gây khó khăn cho khâu tấn công, xuyên phá ghi bàn của U23 Việt Nam. Trận này khi gặp đối thủ lùi sâu dày đặc, điều dễ hiểu là việc ghi bàn của U23 Việt Nam gặp khó khăn. Nhưng các cầu thủ có quỹ thời gian tập luyện ngắn, nên sự chuẩn bị cho giải chưa được như mong muốn. Nếu có thời gian, chắc chắn sẽ cải thiện, hoàn thiện tốt hơn để chuẩn bị xa hơn cho tương lai".
"Bóng đá luôn có nhiều yếu tố bất ngờ. Quan trọng là hôm nay chúng tôi đã thắng, giờ là tập trung phục hồi cho cầu thủ, ăn uống, ngủ nghỉ sao cho thật tốt. Mai đội sẽ phân tích, mổ xẻ để chuẩn bị cho trận sắp tới. Chúng tôi hướng tới cống hiến thêm 1 trận hay nữa cho khán giả Gia Lai và cổ động viên cả nước. Cảm ơn anh chị đến đây ủng hộ cho đội tuyển Việt Nam".
HLV Firdaus Kassim: "Cả U23 Việt Nam và U23 Qatar đều có chất lượng chuyên môn tốt. Khác biệt lớn nhất giữa hai đội là sự quyết liệt, quyết tâm và tinh thần chiến đấu. U23 Việt Nam sẵn sàng ra sân với quyết tâm và chiến đấu hết mình. Đó là khác biệt lớn nhất giữa hai đội".
HLV Firdaus Kassim: "Cầu thủ số 11 (Lê Văn Thuận) của U23 Việt Nam có trình độ rất chất lượng. Từ trận trước, tôi ấn tượng với Ngô Đăng Khoa. U23 Việt Nam có nhiều cầu thủ chất lượng như vậy, không chỉ đủ sức giành top 4 U23 châu Á mà còn có thể giành chức vô địch trong tương lai".
HLV Firdaus Kassim: "Xin chúc mừng U23 Việt Nam với chiến thắng này. Họ chứng tỏ không chỉ là đội mạnh khu vực Đông Nam Á mà còn cả châu Á. Về phía U23 Singapore, chúng tôi có trận đấu tốt nhưng đáng tiếc không có kết quả tốt hơn. U23 Việt Nam là mục tiêu để chúng tôi thể hiện tốt như vậy trong tương lai".
"Dù biết U23 Việt Nam là đội có trình độ cao, việc thủng lưới 1 bàn từ phạt góc là điều đáng tiếc. Đó là tình huống lộn xộn trong vòng cấm và chúng tôi đã thua. Đáng lẽ chúng tôi phải phòng ngự tốt hơn và không để thủng lưới. Trước trận, chúng tôi dự đoán nếu thua U23 Việt Nam thì đó là khoảnh khắc tỏa sáng của một cá nhân nào đó. Cầu thủ U23 Singapore cần dũng cảm, mạnh mẽ hơn khi có bóng để kiểm soát và phòng ngự tốt hơn trước U23 Việt Nam".
"Ở giải này, chúng tôi thiếu một số cầu thủ do tập trung đội tuyển quốc gia dịp FIFA Days. Với lực lượng thiếu hụt như vậy, chúng tôi không có đội hình tốt nhất ở trận này, và ở giải này vốn chúng tôi đã đưa sang nhiều cầu thủ trẻ. Chúng tôi chấp nhận thất bại nhưng cũng sẽ hướng về tương lai, giúp xây dựng đội tuyển Singapore mạnh hơn".
Sau trận đấu U23 Singapore - U23 Việt Nam, 2 HLV trưởng của mỗi bên là ông Firdaus Kassim (U23 Singapore) và Đinh Hồng Vinh (U23 Việt Nam) có cuộc tiếp xúc với các phóng viên để trả lời câu hỏi. Đây là trận đấu thứ 2 trong khuôn khổ giải giao hữu U23 quốc tế tổ chức tại Pleiku, Gia Lai, và U23 Việt Nam đã thắng sát nút 1-0 nhờ bàn thắng hiệp 2 của Nguyễn Bảo Long.
(Gia Lai VTV Cup 2026) Khoa Ngô suýt nữa có bàn thứ 2 với pha đặt lòng chân trái.