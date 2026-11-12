Họp báo U23 Singapore - U23 Việt Nam: HLV Kassim khen U23 VN có thể vô địch châu Á

HLV U23 Singapore chúc mừng U23 Việt Nam

HLV Firdaus Kassim: "Xin chúc mừng U23 Việt Nam với chiến thắng này. Họ chứng tỏ không chỉ là đội mạnh khu vực Đông Nam Á mà còn cả châu Á. Về phía U23 Singapore, chúng tôi có trận đấu tốt nhưng đáng tiếc không có kết quả tốt hơn. U23 Việt Nam là mục tiêu để chúng tôi thể hiện tốt như vậy trong tương lai".

"Dù biết U23 Việt Nam là đội có trình độ cao, việc thủng lưới 1 bàn từ phạt góc là điều đáng tiếc. Đó là tình huống lộn xộn trong vòng cấm và chúng tôi đã thua. Đáng lẽ chúng tôi phải phòng ngự tốt hơn và không để thủng lưới. Trước trận, chúng tôi dự đoán nếu thua U23 Việt Nam thì đó là khoảnh khắc tỏa sáng của một cá nhân nào đó. Cầu thủ U23 Singapore cần dũng cảm, mạnh mẽ hơn khi có bóng để kiểm soát và phòng ngự tốt hơn trước U23 Việt Nam".

"Ở giải này, chúng tôi thiếu một số cầu thủ do tập trung đội tuyển quốc gia dịp FIFA Days. Với lực lượng thiếu hụt như vậy, chúng tôi không có đội hình tốt nhất ở trận này, và ở giải này vốn chúng tôi đã đưa sang nhiều cầu thủ trẻ. Chúng tôi chấp nhận thất bại nhưng cũng sẽ hướng về tương lai, giúp xây dựng đội tuyển Singapore mạnh hơn".