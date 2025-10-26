Họp báo Real Madrid - Barcelona: Alonso phản ứng khi 3 lần bị hỏi về Yamal

Xabi Alonso không muốn bình luận về phát ngôn của Yamal

"Đây đã là trận đấu đủ quan trọng rồi, nó hội tụ tất cả những yếu tố để trở nên hấp dẫn, và chính điều đó khiến chúng tôi hào hứng nhất".

Hôm 23/10, Yamal gây tranh cãi với bình luận cho rằng Real Madrid “suốt ngày than phiền về trọng tài và ‘vừa ăn cắp, vừa la làng’”.