Họp báo Real Madrid - Barcelona: Alonso phản ứng khi 3 lần bị hỏi về Yamal
HLV Xabi Alonso có tới 3 lần được hỏi về phát ngôn gây tranh cãi của Lamine Yamal trong buổi họp báo trước trận Siêu kinh điển giữa Real Madrid và Barcelona.
"Đây đã là trận đấu đủ quan trọng rồi, nó hội tụ tất cả những yếu tố để trở nên hấp dẫn, và chính điều đó khiến chúng tôi hào hứng nhất".
Hôm 23/10, Yamal gây tranh cãi với bình luận cho rằng Real Madrid “suốt ngày than phiền về trọng tài và ‘vừa ăn cắp, vừa la làng’”.
"Đây là một trong những trận đấu quan trọng. Tôi muốn đánh giá quá trình. Chúng tôi đã có tiến bộ, vẫn còn nhiều điều cần cải thiện, nhưng mới chỉ là tháng 10, nên vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Điều quan trọng nhất là trận tiếp theo.
Chúng tôi đang xây dựng một nền tảng vững chắc. Chúng tôi đáng tin cậy, và phải tiến thêm một bước nữa, nhưng chúng tôi đang chơi thứ bóng đá tốt".
"Về Mbappe ư? Chúng tôi tập trung xem cách nào để hiệu quả hơn. Cậu ấy có thể làm gì để nổi bật và đóng góp nhiều nhất, không chỉ bằng bàn thắng. Chất lượng tập thể của đội đang được cải thiện. Mbappe là nhân tố không thể thiếu".
"Tôi đã hình dung ra đội hình xuất phát của mình. Chúng tôi đã có hầu hết các cầu thủ trở lại sau trận đấu với Juventus. Tôi cho rằng tất cả các cầu thủ được đăng ký đều có thể đá chính ngay từ đầu trận".
"Chúng tôi ý thức được tầm quan trọng của trận đấu, nhưng sinh hoạt hàng ngày không thay đổi. Đây là một trận đấu đặc biệt, nhưng nó không làm thay đổi thói quen thường nhật của chúng tôi".
"Tôi sẽ không đi sâu vào chuyện đó (về phát ngôn của Yamal). Tôi cũng sẽ không bình luận tất cả các tuyên bố từ Barcelona. Điều quan trọng là trên sân và cách chúng tôi muốn chơi bóng".
"Sẽ có những tình huống tương tự, nhưng mọi thứ hoàn toàn khác đi, dự án của chúng tôi cũng khác. Chúng tôi muốn tận dụng tối đa những điểm mạnh của mình.
Tôi muốn giành chiến thắng và mang đến cho khán giả trận đấu hấp dẫn. Trận đấu này có một hương vị đặc biệt và đó là điều quan trọng nhất lúc này".
"Lại vẫn câu hỏi này à? Những gì tôi nghĩ là đây sẽ là trận đấu căng thẳng và quyết liệt. Chúng tôi phải sẵn sàng, vì sẽ có lúc mọi chuyện xảy ra. Các cầu thủ phải có đủ adrenaline. Tôi không nghĩ đến những điều gì khác ngoài sân cỏ".
"Họ vẫn cực kỳ nguy hiểm trong những pha phản công. Mùa này, khi mất bóng, họ pressing rất tốt, đặc biệt là các tiền đạo.
Chúng tôi luôn thảo luận về thái độ của các tiền đạo và các cầu thủ đối phương. Đó là cách chúng tôi chuẩn bị. Các cầu thủ sẽ được chuẩn bị kỹ càng cho từng đối thủ, đặc biệt là với Vinicius và Mbappe".
"Chúng tôi phải tập trung vào trận đấu và không nghĩ đến những chuyện khác. Chúng tôi không thể nghĩ về trọng tài. Ai cũng có thể mắc sai lầm, và chúng tôi chỉ cần bàn về những gì mình có thể kiểm soát".
"Cậu ấy là cầu thủ hàng đầu và tôi nghĩ điều đó sẽ tiếp thêm động lực cho cậu ấy. Hy vọng cậu ấy sẽ có một trận đấu xuất sắc".
"Raphinha sẽ vắng mặt, nhưng chúng tôi vẫn còn đủ cầu thủ. Chúng tôi sẽ cố gắng để Ferran Torres ra sân, nhưng quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra.
Jules Kounde đã tập vào sáng nay, và chúng tôi sẽ phải chờ xem cậu ấy phản ứng thế nào sau buổi tập. Chúng tôi vẫn chưa chốt đội hình xuất phát cho trận đấu".
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-26/10/2025 06:08 AM (GMT+7)