Họp báo MU đấu Leeds: Solskjaer lý giải hiện tượng đá tệ sân nhà

Thứ Bảy, ngày 19/12/2020 00:03 AM (GMT+7)

HLV Solskjaer có những bình luận về phong độ khá tệ của MU tại Old Trafford mùa này.

MU đã có chiến thắng 3-2 trước Sheffield United để leo lên vị trí thứ 6 trên BXH Premier League. Đối thủ tiếp theo sẽ là Leeds United, một đội bóng đang đứng nửa dưới BXH mùa này nhưng gây rất nhiều thú vị do lối chơi đẹp mắt, hiệu quả và được dẫn dắt bởi một Marcelo Bielsa vừa được đề cử cho giải HLV xuất sắc ở gala FIFA The Best vừa qua.

Solskjaer tham gia vào những cuộc đối đầu nảy lửa trước Leeds trong quá khứ khi còn là cầu thủ

Bên cạnh đó đây sẽ là trận đấu đánh dấu tròn 2 năm Ole Gunnar Solskjaer dẫn dắt MU. Nhưng khi được phóng viên hỏi ông có đánh giá gì khi nhìn lại 2 năm đã qua, HLV người Na Uy lắc đầu. “Tôi không thích nói lại những chuyện đã qua, tôi chỉ muốn nhìn về phía trước. Tôi biết vẫn còn nhiều việc cần phải làm để đạt tới tiêu chuẩn mà đội bóng này và cá nhân tôi hướng tới. Tôi tận hưởng 2 năm đã qua, kể cả những trận đấu khó khăn, nhưng tôi không có nhiều điều để nói về quá khứ”, ông bình luận.

Nói về lực lượng của MU lúc này, Solskjaer cho biết hiện Cavani đang bị đau cơ háng và chưa thể thi đấu, trong khi Eric Bailly và Axel Tuanzebe chỉ bị đau nhẹ và để ngỏ khả năng ra sân trước Leeds. Mặc dù vậy ông sẽ không thay thế cặp trung vệ đá chính Maguire – Lindelof, nói: “Cặp trung vệ của tôi đang ổn định và tôi biết họ đã thi đấu khá nhiều, nhưng họ không có vấn đề gì với việc tiếp tục ra sân ở các trận tới. Tất nhiên sẽ đến lúc tôi cần cho họ nghỉ”.

Leeds United là một đối thủ đã từng để lại nhiều kỷ niệm cho Solskjaer khi còn thi đấu và sự thù địch giữa Leeds với MU, vốn xuất phát từ những năm 1960, tiếp tục xuất hiện trong những năm Solskjaer đá cho “Quỷ Đỏ”. “Đó là những trận đấu máu lửa, những cú chuồi xuất hiện liên tục, cầu thủ cả hai bên đều hiếu thắng và có vài vụ đánh nhau. Tôi vẫn còn nhớ mỗi lần tới Elland Road là một lần đón nhận những tiếng ồn nhức óc, ngay từ lúc bước xuống xe bus”, ông nhớ lại.

“Tôi nhớ nhất lần ghi được 2 bàn giúp MU thắng tại Elland Road, trong đó có một cú đánh đầu ở phía cột xa sau quả tạt của Giggs. Tôi rất nhớ trận đấu đó nhưng cũng nhớ các trận đấu khác nữa với Leeds, họ luôn có sức mạnh để đe dọa chúng tôi nên mỗi trận đều là những giây phút thử thách bản thân mỗi cầu thủ”.

MU đã giành chỉ 5 điểm/6 trận ở Old Trafford mùa này tại Premier League

Tuy nhiên MU sẽ đá trận này trên sân Old Trafford và phong độ sân nhà của họ tệ thứ 4 ở Premier League mùa này. Khi được một phóng viên hỏi đó có phải là do cản trở tâm lý, Solskjaer bác bỏ: “Không, dù có fan hay không các cầu thủ vẫn quen mặt sân và môi trường. Đôi lúc lằn ranh thắng/thua rất nhỏ, ai ghi bàn trước và đối thủ xếp đặt thế nào. Trước Sheffield chúng tôi đã đối đầu một đội chơi khá chủ động và cởi mở, và tôi biết Leeds cũng có phong cách thi đấu tương tự”.

Dẫu vậy đội chủ nhà vẫn mong fan sẽ được cho vào sân ở trận đấu tới nhưng mới đây đã bị từ chối. Solskjaer cho rằng MU nên được trao cơ hội để đón fan vào sân, nói: “Tôi nghĩ Old Trafford sẽ tiếp khoảng 2.000 – 4.000 khán giả không khó khăn gì, CLB nào cũng muốn có được sự cổ động tinh thần từ khán giả và tôi hy vọng đợt tới chúng tôi sẽ được cho phép”.

