CLB CAHN bị FIFA cấm chuyển nhượng

CLB CAHN bất ngờ nhận án phạt cấm chuyển nhượng từ FIFA

CLB CAHN bất ngờ xuất hiện trong danh sách bị FIFA áp dụng lệnh cấm đăng ký cầu thủ (Registration Ban), với thời hạn lên tới 3 kỳ chuyển nhượng liên tiếp. Đây là thông tin đáng chú ý bởi CAHN hiện là một trong những đội bóng giàu tham vọng nhất V.League và vừa trải qua mùa giải thành công.

CLB CAHN. Ảnh: CLB CAHN.

Theo dữ liệu trên hệ thống FIFA Registration Bans, CLB CAHN đang phải đối mặt với lệnh cấm đăng ký cầu thủ ở 3 kỳ chuyển nhượng liên tiếp. Tuy nhiên, FIFA hiện chưa công bố cụ thể nguyên nhân dẫn tới án phạt đối với đội bóng ngành Công an. Vì vậy, chưa thể khẳng định CLB CAHN vi phạm vấn đề nào nếu chưa có quyết định hoặc thông báo chính thức nêu rõ căn cứ xử phạt.

Theo cơ chế của FIFA, Registration Ban có thể phát sinh từ nhiều nhóm vi phạm. Một khả năng là tranh chấp tài chính với cầu thủ, chẳng hạn nợ lương, tiền thưởng hoặc khoản bồi thường sau khi chấm dứt hợp đồng. Khả năng thứ hai liên quan tới các nghĩa vụ trong hoạt động chuyển nhượng, bao gồm phí chuyển nhượng chưa thanh toán, phí đào tạo và khoản đóng góp đoàn kết cho các CLB đào tạo cầu thủ. Khả năng thứ ba là vi phạm những quy định của FIFA về đăng ký hoặc chuyển nhượng cầu thủ.

Trang FIFA Registration Ban của FIFA đã công bố án phạt cấm đăng ký cầu thủ trong 3 kỳ chuyển nhượng liên tiếp đối với CLB CAHN

Điểm đáng chú ý là FIFA chỉ xác định Registration Ban là biện pháp được áp dụng đối với những trường hợp thuộc cơ chế xử lý của cơ quan này, chứ danh sách công khai không đồng nghĩa với việc CLB CAHN thuộc một nhóm vi phạm cụ thể nào.

Do đó, ở thời điểm hiện tại, điều có thể xác nhận là CLB CAHN đã xuất hiện trong danh sách cấm đăng ký của FIFA với thời hạn 3 kỳ chuyển nhượng liên tiếp; còn nguyên nhân cụ thể vẫn cần chờ FIFA hoặc CLB CAHN công bố thêm thông tin. Nếu án phạt được duy trì, đây sẽ là vấn đề rất lớn đối với kế hoạch nhân sự và chuyển nhượng của đội bóng trong thời gian tới.