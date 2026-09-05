Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Hà Tĩnh: Hừng hực khí thế, quyết giành 3 điểm (V-League)
(19h15, 5/9 - Vòng 1) CAHN đang có phong độ và tinh thần hưng phấn sau những chiến thắng quan trọng, đồng thời sở hữu lực lượng được đánh giá cao hơn Hà Tĩnh.
V-League | 19h15 - 5/9 | SVĐ Hàng Đẫy
Điểm
Nguyễn Filip
Stefan Mauk
Quang Vinh
Leo Artur
Thanh Long
Adou Minh
Việt Anh
Alan
Văn Đô
Koko
Kevin Phạm Ba
Điểm
Thanh Tùng
Duy Thường
Bá Sang
Văn Lương
Văn Huy
Văn Đức
Trọng Hoàng
Luiz Antonio
Helerson
Atshimene
Daniel Floro da Silva
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
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Công an Hà Nội rộng cửa giành 3 điểm
Công an Hà Nội (CAHN) bước vào mùa giải 2026/27 với lịch thi đấu dày đặc khi phải chinh chiến trên 5 đấu trường. Đáng chú ý, CAHN góp mặt tại vòng phân hạng AFC Champions League Elite. Dù thiếu nhiều trụ cột, CAHN vẫn vượt qua Adelaide United ở vòng play-off, cho thấy chiều sâu đội hình đáng nể.
Sau đó, thầy trò HLV Mano Polking tiếp tục tạo dấu ấn bằng chức vô địch Siêu Cúp Quốc gia với chiến thắng 5-0 trước Công an TP.HCM. Cùng lực lượng được tăng cường trong mùa hè, CAHN có nền tảng tốt để cạnh tranh ngôi vô địch V-League. Lợi thế sân nhà và phong độ cao giúp đội bóng này được đánh giá nhỉnh hơn Hà Tĩnh, đồng thời có nhiều cơ hội giành 3 điểm ở trận mở màn.
Hà Tĩnh đối mặt thử thách lớn
Hà Tĩnh đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho mùa giải mới và tăng cường lực lượng, vì thế chắc chắn không phải đối thủ dễ chịu với CAHN. Đội bóng này hoàn toàn có thể gây khó khăn nếu duy trì được sự chắc chắn và tận dụng tốt những cơ hội tạo ra.
Tuy nhiên, xét về chất lượng nhân sự, chiều sâu đội hình cũng như phong độ hiện tại, Hà Tĩnh vẫn bị đánh giá thấp hơn CAHN. Việc phải làm khách trước đối thủ đang có sự hưng phấn cao khiến nhiệm vụ giành điểm của Hà Tĩnh trở nên khó khăn.
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Trận Siêu cúp Quốc gia 2026 là màn so tài của hai đội bóng ngành Công an. Trận đấu diễn ra căng thẳng, hấp dẫn với nhiều điểm nhấn.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-05/09/2026 12:02 PM (GMT+7)