Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Hà Tĩnh: Hừng hực khí thế, quyết giành 3 điểm (V-League)

V-League | 19h15 - 5/9 | SVĐ Hàng Đẫy Công an Hà Nội 0 - 0 Hà Tĩnh (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Công an Hà Nội vs Hà Tĩnh Hà Tĩnh Điểm Nguyễn Filip Stefan Mauk Quang Vinh Leo Artur Thanh Long Adou Minh Việt Anh Alan Văn Đô Koko Kevin Phạm Ba Điểm Thanh Tùng Duy Thường Bá Sang Văn Lương Văn Huy Văn Đức Trọng Hoàng Luiz Antonio Helerson Atshimene Daniel Floro da Silva Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Công an Hà Nội Công an Hà Nội Hà Tĩnh Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Nguyễn Filip, Stefan Mauk, Quang Vinh, Leo Artur, Thanh Long, Adou Minh, Việt Anh, Alan, Văn Đô, Koko, Kevin Phạm Ba Thanh Tùng, Duy Thường, Bá Sang, Văn Lương, Văn Huy, Văn Đức, Trọng Hoàng, Luiz Antonio, Helerson, Atshimene, Daniel Floro da Silva

Công an Hà Nội rộng cửa giành 3 điểm

Công an Hà Nội (CAHN) bước vào mùa giải 2026/27 với lịch thi đấu dày đặc khi phải chinh chiến trên 5 đấu trường. Đáng chú ý, CAHN góp mặt tại vòng phân hạng AFC Champions League Elite. Dù thiếu nhiều trụ cột, CAHN vẫn vượt qua Adelaide United ở vòng play-off, cho thấy chiều sâu đội hình đáng nể.

Sau đó, thầy trò HLV Mano Polking tiếp tục tạo dấu ấn bằng chức vô địch Siêu Cúp Quốc gia với chiến thắng 5-0 trước Công an TP.HCM. Cùng lực lượng được tăng cường trong mùa hè, CAHN có nền tảng tốt để cạnh tranh ngôi vô địch V-League. Lợi thế sân nhà và phong độ cao giúp đội bóng này được đánh giá nhỉnh hơn Hà Tĩnh, đồng thời có nhiều cơ hội giành 3 điểm ở trận mở màn.

Hà Tĩnh đối mặt thử thách lớn

Hà Tĩnh đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho mùa giải mới và tăng cường lực lượng, vì thế chắc chắn không phải đối thủ dễ chịu với CAHN. Đội bóng này hoàn toàn có thể gây khó khăn nếu duy trì được sự chắc chắn và tận dụng tốt những cơ hội tạo ra.

Tuy nhiên, xét về chất lượng nhân sự, chiều sâu đội hình cũng như phong độ hiện tại, Hà Tĩnh vẫn bị đánh giá thấp hơn CAHN. Việc phải làm khách trước đối thủ đang có sự hưng phấn cao khiến nhiệm vụ giành điểm của Hà Tĩnh trở nên khó khăn.

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