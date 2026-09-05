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Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Hà Tĩnh: Hừng hực khí thế, quyết giành 3 điểm (V-League)

Sự kiện: CLB Công an Hà Nội V-League 2026-27 Hà Tĩnh

(19h15, 5/9 - Vòng 1) CAHN đang có phong độ và tinh thần hưng phấn sau những chiến thắng quan trọng, đồng thời sở hữu lực lượng được đánh giá cao hơn Hà Tĩnh.

   

V-League | 19h15 - 5/9 | SVĐ Hàng Đẫy

Công an Hà Nội
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Hà Tĩnh: Hừng hực khí thế, quyết giành 3 điểm (V-League) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Hà Tĩnh: Hừng hực khí thế, quyết giành 3 điểm (V-League) - 1
Hà Tĩnh
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Hà Tĩnh: Hừng hực khí thế, quyết giành 3 điểm (V-League) - 1
Nguyễn Filip, Stefan Mauk, Quang Vinh, Leo Artur, Thanh Long, Adou Minh, Việt Anh, Alan, Văn Đô, Koko, Kevin Phạm Ba
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Hà Tĩnh: Hừng hực khí thế, quyết giành 3 điểm (V-League) - 1
Thanh Tùng, Duy Thường, Bá Sang, Văn Lương, Văn Huy, Văn Đức, Trọng Hoàng, Luiz Antonio, Helerson, Atshimene, Daniel Floro da Silva

Công an Hà Nội rộng cửa giành 3 điểm

Công an Hà Nội (CAHN) bước vào mùa giải 2026/27 với lịch thi đấu dày đặc khi phải chinh chiến trên 5 đấu trường. Đáng chú ý, CAHN góp mặt tại vòng phân hạng AFC Champions League Elite. Dù thiếu nhiều trụ cột, CAHN vẫn vượt qua Adelaide United ở vòng play-off, cho thấy chiều sâu đội hình đáng nể.

Sau đó, thầy trò HLV Mano Polking tiếp tục tạo dấu ấn bằng chức vô địch Siêu Cúp Quốc gia với chiến thắng 5-0 trước Công an TP.HCM. Cùng lực lượng được tăng cường trong mùa hè, CAHN có nền tảng tốt để cạnh tranh ngôi vô địch V-League. Lợi thế sân nhà và phong độ cao giúp đội bóng này được đánh giá nhỉnh hơn Hà Tĩnh, đồng thời có nhiều cơ hội giành 3 điểm ở trận mở màn.

Hà Tĩnh đối mặt thử thách lớn

Hà Tĩnh đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho mùa giải mới và tăng cường lực lượng, vì thế chắc chắn không phải đối thủ dễ chịu với CAHN. Đội bóng này hoàn toàn có thể gây khó khăn nếu duy trì được sự chắc chắn và tận dụng tốt những cơ hội tạo ra.

Tuy nhiên, xét về chất lượng nhân sự, chiều sâu đội hình cũng như phong độ hiện tại, Hà Tĩnh vẫn bị đánh giá thấp hơn CAHN. Việc phải làm khách trước đối thủ đang có sự hưng phấn cao khiến nhiệm vụ giành điểm của Hà Tĩnh trở nên khó khăn.

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Video bóng đá Công an Hà Nội - Công an TP.HCM: Đình Bắc lập công, đại tiệc 5 bàn (Siêu cúp Quốc gia)
Video bóng đá Công an Hà Nội - Công an TP.HCM: Đình Bắc lập công, đại tiệc 5 bàn (Siêu cúp Quốc gia)

Trận Siêu cúp Quốc gia 2026 là màn so tài của hai đội bóng ngành Công an. Trận đấu diễn ra căng thẳng, hấp dẫn với nhiều điểm nhấn.

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Theo T.T ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/09/2026 12:02 PM (GMT+7)
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