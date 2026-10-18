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HLV Park Hang-seo có thể bị sa thải tại Thái Lan?

Sự kiện: HLV Park Hang Seo Bóng đá Thái Lan

Dù vừa cùng Kanchanaburi Power FC giành chiến thắng tại Thai League 2, HLV Park Hang-seo vẫn đang chịu áp lực không nhỏ. Thành tích chưa đáp ứng kỳ vọng, cộng thêm những phát ngôn gây tranh cãi, khiến tương lai của nhà cầm quân người Hàn Quốc trở thành chủ đề được quan tâm.

“Chiếc ghế” của HLV Park Hang-seo lung lay?

Sau khi nhận lời dẫn dắt Kanchanaburi Power FC vào tháng 7/2026, HLV Park Hang-seo được kỳ vọng giúp đội bóng cạnh tranh suất thăng hạng Thai League 1. Tuy nhiên, hành trình của chiến lược gia từng thành công cùng bóng đá Việt Nam không diễn ra thuận lợi.

Sau 5 vòng đầu tiên tại Thai League 2 mùa giải 2026/2027, Kanchanaburi Power FC chỉ giành 6 điểm, với 1 chiến thắng, 3 trận hòa và 1 thất bại. Chuỗi 4 trận liên tiếp không thắng khiến đội bóng rơi xuống vị trí thứ 12, đồng thời đặt HLV Park Hang-seo dưới sức ép ngày càng lớn.

HLV Park Hang-seo. Ảnh: FootballiST.

HLV Park Hang-seo. Ảnh: FootballiST.

Đến ngày 13/10, Kanchanaburi Power FC mới giải tỏa áp lực bằng chiến thắng 1-0 trước Police Tero. Bàn thắng ở phút 90+4 của Jhon Baggio giúp đội bóng nâng thành tích lên 9 điểm sau 6 trận, tạm đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, chiến thắng nhọc nhằn này chưa đủ bảo đảm tương lai lâu dài cho ông Park. Với mục tiêu thăng hạng, Kanchanaburi Power FC cần duy trì phong độ ổn định hơn thay vì thường xuyên đánh rơi điểm số.

Bên cạnh thành tích chuyên môn, HLV Park Hang-seo còn vướng vào tranh cãi liên quan đến phát ngôn về bóng đá Thái Lan.

Sau trận hòa Nakhon Pathom United 1-1 ngày 16/9, ông Park chỉ trích công tác trọng tài và cho rằng những quyết định thiếu chính xác là nguyên nhân khiến bóng đá Thái Lan không thể tiến xa, đồng thời liên hệ đến kết quả đối đầu với ĐT Việt Nam.

Phát biểu này tạo ra những phản ứng trái chiều. Đáng chú ý, Chủ tịch Kanchanaburi Power FC, ông Thanawat Nitikarnjana, đã công khai phản bác quan điểm của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Dù HLV Park Hang-seo sau đó gửi lời xin lỗi người hâm mộ Thái Lan, những tranh cãi vẫn cho thấy môi trường làm việc tại đây không hề dễ dàng.

Thực tế, chưa có thông báo chính thức nào về việc Kanchanaburi Power FC muốn sa thải HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên, nếu đội bóng tiếp tục thi đấu thiếu thuyết phục và xa dần mục tiêu thăng hạng, nguy cơ nhà cầm quân người Hàn Quốc phải chia tay đội bóng trước thời hạn là điều không thể loại trừ.

Đội của HLV Park Hang Seo thắng đậm HAGL 6-2 trên đất Thái Lan
Đội của HLV Park Hang Seo thắng đậm HAGL 6-2 trên đất Thái Lan

Hoàng Anh Gia Lai có cơ hội cọ xát với Kanchanaburi Power, đội đang thi đấu ở Thai League 2 và được dẫn dắt bởi HLV Park Hang Seo.

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Theo Tùng Lâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/10/2026 17:10 PM (GMT+7)
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