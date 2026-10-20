HLV Park Hang-seo nổi giận, cảnh sát Thái Lan phải hộ tống trọng tài vào đường hầm

HLV Park Hang-seo lại nổi giận với trọng tài Thái Lan

Trong chuyến làm khách trước Muang Loei United ngày 17/10, Kanchanaburi Power FC của HLV Park Hang-seo đứng trước cơ hội giành trọn 3 điểm khi Patrick Marcelino ghi bàn mở tỷ số ở phút 75. Tuy nhiên, đội khách bất ngờ đánh rơi chiến thắng ở phút bù giờ thứ 6, khi Thiago Moreira đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.

Điều khiến HLV Park Hang-seo tức giận là trọng tài chính Rangsan Kangchainguan trước đó thông báo hiệp hai có 5 phút bù giờ, nhưng trận đấu vẫn tiếp tục kéo dài. Đáng chú ý, trọng tài chỉ nổi còi kết thúc ở phút bù giờ thứ 8, sau một tình huống đá phạt của Kanchanaburi Power FC.

HLV Park Hang-seo lại nổi nóng với trọng tài tại Thái Lan. Ảnh: RealBallthai.

Ngay khi trận đấu kết thúc, HLV Park Hang-seo lao vào sân, tìm cách tiếp cận trọng tài chính để phản đối. Tuy nhiên, ông đã bị các trợ lý và trọng tài thứ tư ngăn lại.

Chưa dừng lại, chiến lược gia người Hàn Quốc tiếp tục đứng chờ ở khu vực đường hầm để đối chất với tổ trọng tài. Ban tổ chức sân thậm chí phải huy động cảnh sát hộ tống các trọng tài nhằm tránh xảy ra va chạm.

Trước sự chứng kiến của giám sát trọng tài Sakchai Paebua và Giám đốc điều hành Muang Loei United, Nattakorn Pattanachaikul, HLV Park Hang-seo gay gắt chỉ trích cách điều hành trận đấu. Ông cho rằng những quyết định như vậy có thể khiến công sức, thời gian và tâm huyết của các đội bóng trở nên vô nghĩa.

Đặc biệt, cựu HLV ĐT Việt Nam nhấn mạnh trọng tài phải làm việc bằng lương tâm, đồng thời cảnh báo bóng đá Thái Lan khó phát triển nếu công tác điều hành trận đấu không được cải thiện.

Đây không phải lần đầu HLV Park Hang-seo phản ứng mạnh với trọng tài tại Thai League 2 mùa này. Trước đó, sau trận hòa Nakhon Pathom United 1-1 hồi tháng 9, ông từng gây tranh cãi khi liên hệ chất lượng trọng tài với thành tích của bóng đá Thái Lan trước ĐT Việt Nam, rồi phải lên tiếng xin lỗi.

Trong khi đó, đại diện Muang Loei United cho rằng Kanchanaburi Power FC cũng nhiều lần câu giờ trong trận đấu. Theo luật bóng đá, thời gian bù giờ được công bố chỉ là mức tối thiểu, vì vậy việc trọng tài cho trận đấu kéo dài hơn 5 phút không mặc nhiên đồng nghĩa với sai sót.