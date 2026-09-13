Truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin về mất mát của HLV Kim Sang-sik

Trong bài viết mới nhất, tờ Nate đưa tin: “HLV trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam, ông Kim Sang-sik, vừa đón nhận nỗi đau mất mát to lớn khi thân phụ là cụ Kim Jong-won tạ thế tại quê nhà Busan, Hàn Quốc, hưởng thọ 84 tuổi. Ngay sau khi nhận thông tin vào ngày 12 tháng 10, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới nhà cầm quân người Hàn Quốc cùng toàn thể gia quyến.

Trước đó, vào ngày 26 tháng 8, ngay sau khi cùng các học trò bảo vệ thành công ngôi vô địch tại ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik từng xúc động chia sẻ với chúng tôi rằng sức khỏe của cha ông đang suy yếu nghiêm trọng. Ngay khi hoàn tất các công việc liên quan sau giải đấu, ông lập tức đáp chuyến bay trở về Hàn Quốc để chăm sóc cha. Đáng an ủi phần nào khi chiến lược gia người Hàn đã kịp có mặt bên cạnh đấng sinh thành, đồng hành cùng cha qua những giây phút cuối cùng của cuộc đời”.

Ấn phẩm này nhấn mạnh bức thư chia buồn mà VFF gửi đến gia đình HLV Kim Sang-sik: “Thay mặt bóng đá nước nhà, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã nhanh chóng gửi điện chia buồn, bày tỏ sự cảm thông chân thành”.

HLV Kim Sang-sik sẽ tạm xa công việc để về lo tang cho người cha

Tờ Nate không quên nhấn mạnh tầm vóc của HLV Kim Sang-sik với bóng đá nước nhà trong bài viết liên quan. “Kể từ khi tiếp quản cương vị dẫn dắt đội tuyển Việt Nam từ năm 2024, ông Kim đã cống hiến bền bỉ và tạo dựng niềm tin vững chắc. Dưới sự chèo lái của ông, bóng đá Việt Nam giành hai chức vô địch ASEAN liên tiếp. Tính cả thành tích dẫn dắt lứa U23, ông đã đem về tổng cộng 4 danh hiệu lớn ở mọi cấp độ đội tuyển quốc gia chỉ trong vòng 2 năm gắn bó, trở thành người thầy nhận được sự yêu quý và kính trọng đặc biệt từ người hâm mộ bóng đá”.

Trong khi đó, các trang báo hàng đầu xứ kim chi như Yonhap, Chosun, News1... cũng đồng loạt đăng tải tin buồn của gia đình HLV Kim Sang-sik. Tất cả đều dành sự tôn kính nhất với thân phụ của nhà cầm quân đang dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

Theo thông báo tang lễ được trích dẫn trên truyền thông xứ kim chi, lễ viếng cụ Kim Jong-won được tổ chức trang trọng tại Phòng VIP đặc biệt, Nhà tang lễ Bệnh viện Inje University Haeundae Paik. Linh cữu của cụ sẽ được di quan qua Công viên Yeongnak trước khi an táng tại khu nghĩa trang gia tộc ở Budong-ri, San-myeon, Haenam-gun, tỉnh Jeollanam-do.