HLV Hansi Flick nói gì trước đại chiến Atletico - Barcelona?

Lời khuyên cho Anthony Gordon và thông tin về Jules Kounde

Trả lời phỏng vấn nhật báo AS trước chuyến làm khách trên sân của Atletico Madrid (3h, 9/11), HLV Hansi Flick dành nhiều lời khen cho phong độ gần đây của Anthony Gordon.

HLV Hansi Flick chia sẻ về tình hình nhân sự của Barcelona trước trận gặp Atletico Madrid.

Nhà cầm quân người Đức nhận xét: "Anh ấy mang lại rất nhiều điều khi có bóng, giữ bóng, kiểm soát nhịp độ và ít khi mắc sai lầm đơn giản.

Tuy nhiên, ở khu vực một phần ba cuối sân, anh ấy có thể ích kỷ hơn một chút trong các tình huống một đối một. Anh ấy đã nâng cao trình độ trong các trận đấu vừa qua và tôi rất hài lòng vì điều đó".

Ở chiều ngược lại, thông tin về quá trình hồi phục của Jules Kounde lại mang đến nhiều lo lắng. HLV Hansi Flick thừa nhận hậu vệ người Pháp cần nhiều thời gian hơn dự kiến: "Chúng tôi từng hy vọng anh ấy quay trở lại nhanh hơn, nhưng toàn đội phải cẩn trọng.

Chúng tôi theo dõi tiến trình của anh ấy mỗi ngày. Mọi thứ đang diễn ra chậm hơn một chút và chúng tôi hy vọng sẽ thấy anh ấy tái xuất sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia".

Sự tin tưởng dành cho Brian Farinas

Trong bối cảnh Kounde tiếp tục vắng mặt, HLV Hansi Flick tỏ ra cực kỳ an tâm khi nhắc đến sự thích nghi của Brian Farinas ở vị trí hậu vệ phải.

Jules Kounde cần thêm thời gian hồi phục và chưa thể tái xuất cuối tuần này.

Ông đánh giá cao khả năng hòa nhập nhanh chóng của tài năng trẻ xuất thân từ lò La Masia khi được xếp đá cặp ăn ý cùng Lamine Yamal bên hành lang cánh phải.

Thuyền trưởng của Barcelona khẳng định Farinas hoàn toàn đủ đẳng cấp để bước vào trận đấu lớn: "Anh ấy chưa từng chơi ở vị trí này trước đây, nhưng anh ấy là một cầu thủ rất giỏi về thể chất, kỹ thuật lẫn tư duy chiến thuật.

Thật kinh ngạc khi thấy La Masia đào tạo ra những cầu thủ như vậy. Sau màn trình diễn rực rỡ trước Aston Villa, anh ấy đã sẵn sàng cho trận đấu vào ngày mai".