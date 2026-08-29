Lê Giang Patrik: Sự lì lợm trên sân cỏ được tôi luyện từ nghịch cảnh

Ở trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 với Thái Lan, những pha cản phá xuất sắc của thủ môn Lê Giang Patrik đã giúp tuyển Việt Nam giữ vững lợi thế, tiếp thêm sự tự tin cho hành trình bảo vệ chức vô địch.

Lê Giang Patrik được vinh danh với giải thưởng thủ môn xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026.

Để có được sự bản lĩnh và lì lợm trong vòng cấm như hiện tại, Lê Giang Patrik từng đi qua không ít biến cố. Tháng 10/2019, Patrik bị gãy khuỷu tay và đối mặt với những dự đoán nghiệt ngã về tương lai. Nhiều người cho rằng chấn thương nặng có thể khiến sự nghiệp của anh đi đến hồi kết. Nhưng chỉ hai tháng rưỡi sau, thủ thành sinh năm 1992 đã trở lại sân cỏ, chơi trọn 90 phút tại giải Tipsport Liga ở CH Czech.

Biến cố tiếp tục thử thách Patrik ngay sau khi anh ký hợp đồng với Bohemians 1905. Trong một vụ tai nạn ôtô tại Bali, Indonesia, anh bị gãy xương đòn và phải trải qua ca phẫu thuật thứ ba trong vòng 9 tháng. Chỉ 5 tuần sau tai nạn, thủ thành Việt kiều trở lại tập luyện với cường độ tối đa, sẵn sàng thi đấu.

Trả lời trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Matej Ondrisek của tờ Dennik N, Patrik nói trước những biến cố liên tục ập tới đã có lúc anh tự hỏi: "Tại sao lại là mình?". Nhưng thay vì để nghịch cảnh quật ngã, anh chọn nhìn nó như một bài kiểm tra để bản thân mạnh mẽ hơn.

Sự lì lợm của Lê Giang Patrik được tôi luyện từ những lần đứng dậy sau chấn thương, những hoài nghi về sự nghiệp và hành trình không ngừng chứng minh bản thân trên sân cỏ.

Sự lì lợm của Patrik có lẽ không chỉ được tôi luyện sau những lần nằm trên bàn mổ. Từ nhỏ, anh từng sống dưới cái bóng của người anh trai Emil Lê Giang, chỉ được biết đến với danh xưng "em trai của Emil". Emil Lê Giang, sinh năm 1991, cũng theo nghiệp cầu thủ từng đeo băng đội trưởng đội tuyển U15, U16, U17 của Slovakia. "Anh ấy từng là một siêu tài năng, còn tôi không phải Patrik mà chỉ được biết đến với tư cách em trai của Emil", Patrik trải lòng trong cuộc phỏng vấn vào tháng 5/2020.

Nhưng thay vì mặc cảm, anh biến điều đó thành động lực để chứng minh bản thân. Chính hành trình không ngừng vươn lên ấy giúp Patrik rèn được sự bền bỉ và chăm chỉ, những phẩm chất theo anh suốt chặng đường trở thành thủ môn chuyên nghiệp.

Lê Giang Patrik bên mẹ và vợ chồng anh trai Emil Lê Giang (bìa phải).

Cũng chính những lần đứng dậy sau chấn thương và sự kiên trì, nỗ lực chứng minh bản thân đã tạo nên một Lê Giang Patrik bản lĩnh, lỳ lợm và không dễ khuất phục ở ASEAN Cup 2026. Dù hai lần phải vào lưới nhặt bóng trong trận gặp Thái Lan tối 26/8 trên sân Mỹ Đình, Lê Giang Patrik vẫn giữ được "tinh thần thép". Anh lặng lẽ hoàn thành xuất sắc công việc trong khu vực 5m50, nhiều lần cứu thua quan trọng, trở thành điểm tựa cho các đồng đội để rồi cùng nâng cao chiếc cup vô địch, trở thành thủ môn xuất sắc nhất mùa giải.

Ngày cùng tuyển Việt Nam bước lên bục cao nhất, Lê Giang Patrik cũng gây chú ý khi công khai mối quan hệ với MC Hoàng Oanh. Sau những khoảnh khắc thăng hoa trên sân cỏ, hình ảnh thủ thành Việt kiều sánh đôi bên người đẹp khiến chiến thắng của anh thêm trọn vẹn.

Lê Giang Patrik đưa MC Hoàng Oanh xuống sân, cùng nâng cúp vô địch ASEAN Cup.

Lê Giang Patrik sinh tại Slovakia trong gia đình có mẹ là người Slovakia và cha người Việt Nam. Thủ thành sinh năm 1992 có nhiều năm kinh nghiệm thi đấu cho các câu lạc bộ tại châu Âu (Slovakia và Séc), từng nhiều lần khoác áo đội U19 và U21 Slovakia nhưng chưa được thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Sau khi chia tay CLB Pohronie, Patrik về Việt Nam đầu quân cho CLB Công an Hà Nội năm 2023. Tháng 8/2024, anh ký hợp đồng ba năm với Công an TP HCM. Đầu năm nay, thủ môn 34 tuổi hoàn tất thủ tục pháp lý để trở thành công dân Việt Nam và lập tức được huấn luyện viên Kim Sang-sik triệu tập lên đội tuyển quốc gia.