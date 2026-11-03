Ronaldo - Messi & Quả bóng vàng Harry Kane được đề cử đội hình tiêu biểu thế giới

19.806 cầu thủ tham gia bình chọn

Ngày 2/11, FIFPRO chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ nam lọt vào vòng đề cử cuối cùng cho đội hình tiêu biểu thế giới năm 2026. Đây là kết quả bình chọn của 19.806 cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đến từ 73 quốc gia trên toàn thế giới.

Điểm đặc biệt của giải thưởng FIFPRO World XI là đội hình được lựa chọn hoàn toàn thông qua lá phiếu của các cầu thủ chuyên nghiệp, thay vì hội đồng chuyên môn, nhà báo hay huấn luyện viên. Những người trực tiếp thi đấu sẽ đánh giá và lựa chọn đồng nghiệp có màn trình diễn nổi bật nhất trong mùa giải.

Ronaldo, Messi góp mặt trong 26 đề cử FIFPRO World XI

Ở từng vị trí, 26 ứng viên được phân bổ gồm 3 thủ môn, 8 hậu vệ, 7 tiền vệ và 8 tiền đạo. Đội hình chính thức sẽ bao gồm 1 thủ môn, 3 hậu vệ, 3 tiền vệ, 3 tiền đạo và 1 cầu thủ ngoài hàng phòng ngự có số phiếu cao tiếp theo.

Các ứng viên được xét thành tích trong giai đoạn từ ngày 4/8/2025 đến 19/7/2026 và phải có ít nhất 30 lần ra sân trong các trận đấu chính thức.

Ronaldo và Messi tiếp tục khẳng định vị thế

Sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi là một trong những điểm đáng chú ý nhất của danh sách năm nay. Dù đã bước qua giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, hai siêu sao vẫn nhận được sự ghi nhận từ các đồng nghiệp trên toàn thế giới.

Messi hiện là cầu thủ có số lần góp mặt trong đội hình FIFPRO World XI nhiều nhất lịch sử, trong khi Ronaldo đứng thứ hai. Việc cả hai cùng lọt vào danh sách 26 ứng viên năm 2026 tiếp tục cho thấy sức ảnh hưởng và vị thế đặc biệt của họ trong bóng đá thế giới.

Bên cạnh hai huyền thoại, hàng công còn quy tụ những tên tuổi nổi bật như chủ nhân Quả bóng vàng 2026 Harry Kane, Kylian Mbappe, Erling Haaland, Michael Olise, Lamine Yamal, Khvicha Kvaratskhelia.

Tây Ban Nha áp đảo danh sách đề cử

Xét theo quốc gia, nhà vô địch World Cup Tây Ban Nha là đội tuyển có số lượng cầu thủ góp mặt nhiều nhất với 6 đại diện, gồm David Raya, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Rodri, Pedri và Lamine Yamal.

Danh sách cũng ghi nhận sự hiện diện đáng kể của các cầu thủ Pháp và Bồ Đào Nha, mỗi quốc gia có 4 đại diện. Argentina và Anh cùng có 3 cầu thủ được đề cử.

Theo kế hoạch, FIFPRO sẽ công bố đội hình Men's World XI 2026 vào ngày 9/11 trên các nền tảng truyền thông chính thức. Đây được xem là một trong những danh hiệu tập thể cá nhân có tính đặc thù của bóng đá thế giới, bởi kết quả cuối cùng phản ánh trực tiếp sự đánh giá của chính những người làm nghề.