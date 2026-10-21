Trực tiếp bóng đá Bayern Munich - Arsenal: "Hùm xám" quyết phục hận (Cúp C1)

C1 - Champions League | 2h, 22/10 | Allianz Arena Bayern Munich 0 - 0 Arsenal (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Bayern Munich vs Arsenal Arsenal Điểm Neuer Laimer Upamecano Tah Davies Pavlovic Kimmich Karl Diaz Saibari Kane Điểm Raya Timber Konsa Gabriel Lewis-Skelly Rice Guimaraes Odegaard Madueke Saka Gyokeres Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Bayern Munich Bayern Munich Arsenal Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Neuer, Laimer, Upamecano, Tah, Davies, Pavlovic, Kimmich, Karl, Diaz, Saibari, Kane Raya, Timber, Konsa, Gabriel, Lewis-Skelly, Rice, Guimaraes, Odegaard, Madueke, Saka, Gyokeres

"Hùm xám" chờ phục hận

Arsenal từng nhiều lần chạm trán Bayern Munich và có không ít kỷ niệm đẹp, nổi bật nhất là chiến thắng 3-1 tại sân Emirates vào tháng 11/2025 ở Champions League. Dù Bayern thời điểm đó có phong độ cao, những pha lập công của Jurriën Timber, Noni Madueke và Gabriel Martinelli giúp "Pháo thủ" giành trọn 3 điểm.

Sức mạnh đáng gờm của Bayern

Bayern vẫn bất bại trên mọi đấu trường trong mùa giải 2026/27. Đội bóng này đã ghi tới 25 bàn thắng trong 6 trận gần nhất và hiện hướng đến mục tiêu ghi bàn ở trận đấu thứ 24 liên tiếp tại Cúp C1.

Không chỉ vậy, Bayern Munich còn đang sở hữu chuỗi 39 trận bất bại liên tiếp trên sân nhà tại Cúp C1, trong đó có 37 chiến thắng. Lần gần nhất họ thất bại trên sân nhà ở đấu trường này là trận thua Man City với tỷ số 2-3 vào tháng 12/2013.

Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ PSG với 10 bàn, Barcelona và Aston Villa với cùng 9 bàn ghi được nhiều bàn thắng hơn Bayern (8 bàn) tại Cúp C1 mùa này.

Hàng thủ Arsenal khiến đối thủ e ngại

Arsenal mới có 4 pha lập công, khiến đội bóng thành London trở thành hàng công kém hiệu quả nhất trong top 10 đội trên bảng xếp hạng vòng phân hạng. Tuy nhiên, đoàn quân HLV Arteta lại là đội duy nhất chưa để thủng lưới tại Cúp C1, thống kê không khiến nhiều người bất ngờ.

Arsenal tiếp tục giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp trên mọi đấu trường vào cuối tuần qua. Dù vậy, HLV Arteta một lần nữa phải trông cậy vào các cầu thủ dự bị để tạo ra sự khác biệt. Cú sút của Noni Madueke ở phút 80 chạm người đổi hướng trước khi đi vào lưới, mang về chiến thắng tối thiểu 1-0 cho Arsenal trên sân của Nottingham Forest.

Vắng Olise, Bayern trông chờ Harry Kane

Tấm thẻ đỏ ở trận hoà Viking 3-3 khiến Michael Olise không thể góp mặt trong cuộc chạm trán Arsenal. Dù vậy, Bayern vẫn còn đó Harry Kane.

Kane đang là 1 trong những chân sút nguy hiểm nhất châu Âu vào lúc này. Anh đã có 9 bàn thắng và 6 kiến tạo sau 10 trận trên mọi đấu trường ở mùa giải hiện tại.

Đẳng cấp của Kane đến không chỉ ở khả năng săn bàn. Anh còn thường xuyên lùi xuống làm bóng, khiến đối thủ khó lòng ngăn cản.

Đây sẽ là lần thứ 23 trong sự nghiệp Harry Kane đối đầu Arsenal. Tiền đạo người Anh đã ghi 15 bàn trong 22 lần chạm trán trước đó với đội bóng thành London. Tuy nhiên, anh không thể ghi bàn trong cả 2 lần gần nhất đối đầu nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh.