Trực tiếp bóng đá Bayern Munich - Arsenal: "Hùm xám" quyết phục hận (Cúp C1)
(2h, 22/10, lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League) Bayern Munich tràn đầy tự tin đối đầu Arsenal, đồng thời đòi lại món nợ thất bại ở vòng bảng mùa trước.
C1 - Champions League | 2h, 22/10 | Allianz Arena
Điểm
Neuer
Laimer
Upamecano
Tah
Davies
Pavlovic
Kimmich
Karl
Diaz
Saibari
Kane
Điểm
Raya
Timber
Konsa
Gabriel
Lewis-Skelly
Rice
Guimaraes
Odegaard
Madueke
Saka
Gyokeres
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
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"Hùm xám" chờ phục hận
Arsenal từng nhiều lần chạm trán Bayern Munich và có không ít kỷ niệm đẹp, nổi bật nhất là chiến thắng 3-1 tại sân Emirates vào tháng 11/2025 ở Champions League. Dù Bayern thời điểm đó có phong độ cao, những pha lập công của Jurriën Timber, Noni Madueke và Gabriel Martinelli giúp "Pháo thủ" giành trọn 3 điểm.
Sức mạnh đáng gờm của Bayern
Bayern vẫn bất bại trên mọi đấu trường trong mùa giải 2026/27. Đội bóng này đã ghi tới 25 bàn thắng trong 6 trận gần nhất và hiện hướng đến mục tiêu ghi bàn ở trận đấu thứ 24 liên tiếp tại Cúp C1.
Không chỉ vậy, Bayern Munich còn đang sở hữu chuỗi 39 trận bất bại liên tiếp trên sân nhà tại Cúp C1, trong đó có 37 chiến thắng. Lần gần nhất họ thất bại trên sân nhà ở đấu trường này là trận thua Man City với tỷ số 2-3 vào tháng 12/2013.
Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ PSG với 10 bàn, Barcelona và Aston Villa với cùng 9 bàn ghi được nhiều bàn thắng hơn Bayern (8 bàn) tại Cúp C1 mùa này.
Hàng thủ Arsenal khiến đối thủ e ngại
Arsenal mới có 4 pha lập công, khiến đội bóng thành London trở thành hàng công kém hiệu quả nhất trong top 10 đội trên bảng xếp hạng vòng phân hạng. Tuy nhiên, đoàn quân HLV Arteta lại là đội duy nhất chưa để thủng lưới tại Cúp C1, thống kê không khiến nhiều người bất ngờ.
Arsenal tiếp tục giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp trên mọi đấu trường vào cuối tuần qua. Dù vậy, HLV Arteta một lần nữa phải trông cậy vào các cầu thủ dự bị để tạo ra sự khác biệt. Cú sút của Noni Madueke ở phút 80 chạm người đổi hướng trước khi đi vào lưới, mang về chiến thắng tối thiểu 1-0 cho Arsenal trên sân của Nottingham Forest.
Vắng Olise, Bayern trông chờ Harry Kane
Tấm thẻ đỏ ở trận hoà Viking 3-3 khiến Michael Olise không thể góp mặt trong cuộc chạm trán Arsenal. Dù vậy, Bayern vẫn còn đó Harry Kane.
Kane đang là 1 trong những chân sút nguy hiểm nhất châu Âu vào lúc này. Anh đã có 9 bàn thắng và 6 kiến tạo sau 10 trận trên mọi đấu trường ở mùa giải hiện tại.
Đẳng cấp của Kane đến không chỉ ở khả năng săn bàn. Anh còn thường xuyên lùi xuống làm bóng, khiến đối thủ khó lòng ngăn cản.
Đây sẽ là lần thứ 23 trong sự nghiệp Harry Kane đối đầu Arsenal. Tiền đạo người Anh đã ghi 15 bàn trong 22 lần chạm trán trước đó với đội bóng thành London. Tuy nhiên, anh không thể ghi bàn trong cả 2 lần gần nhất đối đầu nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh.
Các cầu thủ dự bị liên tục ghi bàn quyết định chiến thắng cho Arsenal, nhưng đó không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên. Những con số cho thấy HLV Mikel...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-21/10/2026 17:02 PM (GMT+7)