Trực tiếp bóng đá Bayern Munich - Arsenal: "Hùm xám" quyết phục hận (Cúp C1)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Como vs Manchester United
Logo Como - COM Como
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Bayern Munich vs Arsenal
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Real Madrid vs RB Leipzig
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Real Betis vs Feyenoord
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Inter Milan vs Shakhtar Donetsk
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Shakhtar Donetsk - SHK Shakhtar Donetsk
-
Aston Villa vs Viking
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Viking - VIK Viking
-
Sporting CP vs LASK
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo LASK - ASK LASK
-
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Thể Công - Viettel vs Bắc Ninh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Bắc Ninh - BNI Bắc Ninh
-
Brest vs Nice
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Ipswich Town vs Nottingham Forest
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hải Phòng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thành Phố Đồng Nai vs Thép Xanh Nam Định
Logo Thành Phố Đồng Nai - TDN Thành Phố Đồng Nai
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Aston Villa vs Manchester City
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
RB Leipzig vs Elversberg
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Elversberg - ELV Elversberg
-
Coventry City vs Fulham
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Napoli vs Roma
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Chelsea vs Tottenham Hotspur
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Atlético de Madrid vs Deportivo de A Coruña
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Deportivo de A Coruña - DEP Deportivo de A Coruña
-
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Inter Milan vs Fiorentina
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Manchester United vs Bournemouth
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Crystal Palace vs Newcastle United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Hull City vs Brentford
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs Brighton & Hove Albion
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Monaco vs Lille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Celta de Vigo vs Real Betis
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Olympique Marseille vs Le Havre
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Sunderland vs Leeds United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Freiburg vs Bayern Munich
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Lecce vs Juventus
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Udinese vs Milan
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Paris Saint-Germain vs Olympique Lyonnais
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Barcelona vs Real Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-

Trực tiếp bóng đá Bayern Munich - Arsenal: "Hùm xám" quyết phục hận (Cúp C1)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Bayern Munich Arsenal

(2h, 22/10, lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League) Bayern Munich tràn đầy tự tin đối đầu Arsenal, đồng thời đòi lại món nợ thất bại ở vòng bảng mùa trước.

  

C1 - Champions League | 2h, 22/10 | Allianz Arena

Bayern Munich
Trực tiếp bóng đá Bayern Munich - Arsenal: "Hùm xám" quyết phục hận (Cúp C1) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Bayern Munich - Arsenal: "Hùm xám" quyết phục hận (Cúp C1) - 1
Arsenal
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Bayern Munich - Arsenal: "Hùm xám" quyết phục hận (Cúp C1) - 1
Neuer, Laimer, Upamecano, Tah, Davies, Pavlovic, Kimmich, Karl, Diaz, Saibari, Kane
Trực tiếp bóng đá Bayern Munich - Arsenal: "Hùm xám" quyết phục hận (Cúp C1) - 1
Raya, Timber, Konsa, Gabriel, Lewis-Skelly, Rice, Guimaraes, Odegaard, Madueke, Saka, Gyokeres

"Hùm xám" chờ phục hận

Arsenal từng nhiều lần chạm trán Bayern Munich và có không ít kỷ niệm đẹp, nổi bật nhất là chiến thắng 3-1 tại sân Emirates vào tháng 11/2025 ở Champions League. Dù Bayern thời điểm đó có phong độ cao, những pha lập công của Jurriën Timber, Noni Madueke và Gabriel Martinelli giúp "Pháo thủ" giành trọn 3 điểm.

Trực tiếp bóng đá Bayern Munich - Arsenal: "Hùm xám" quyết phục hận (Cúp C1) - 1

Sức mạnh đáng gờm của Bayern

Bayern vẫn bất bại trên mọi đấu trường trong mùa giải 2026/27. Đội bóng này đã ghi tới 25 bàn thắng trong 6 trận gần nhất và hiện hướng đến mục tiêu ghi bàn ở trận đấu thứ 24 liên tiếp tại Cúp C1

Không chỉ vậy, Bayern Munich còn đang sở hữu chuỗi 39 trận bất bại liên tiếp trên sân nhà tại Cúp C1, trong đó có 37 chiến thắng. Lần gần nhất họ thất bại trên sân nhà ở đấu trường này là trận thua Man City với tỷ số 2-3 vào tháng 12/2013.

Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ PSG với 10 bàn, Barcelona và Aston Villa với cùng 9 bàn ghi được nhiều bàn thắng hơn Bayern (8 bàn) tại Cúp C1 mùa này.

Hàng thủ Arsenal khiến đối thủ e ngại

Arsenal mới có 4 pha lập công, khiến đội bóng thành London trở thành hàng công kém hiệu quả nhất trong top 10 đội trên bảng xếp hạng vòng phân hạng. Tuy nhiên, đoàn quân HLV Arteta lại là đội duy nhất chưa để thủng lưới tại Cúp C1, thống kê không khiến nhiều người bất ngờ. 

Arsenal tiếp tục giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp trên mọi đấu trường vào cuối tuần qua. Dù vậy, HLV Arteta một lần nữa phải trông cậy vào các cầu thủ dự bị để tạo ra sự khác biệt. Cú sút của Noni Madueke ở phút 80 chạm người đổi hướng trước khi đi vào lưới, mang về chiến thắng tối thiểu 1-0 cho Arsenal trên sân của Nottingham Forest.

Trực tiếp bóng đá Bayern Munich - Arsenal: "Hùm xám" quyết phục hận (Cúp C1) - 2

Vắng Olise, Bayern trông chờ Harry Kane

Tấm thẻ đỏ ở trận hoà Viking 3-3 khiến Michael Olise không thể góp mặt trong cuộc chạm trán Arsenal. Dù vậy, Bayern vẫn còn đó Harry Kane.

Kane đang là 1 trong những chân sút nguy hiểm nhất châu Âu vào lúc này. Anh đã có 9 bàn thắng và 6 kiến tạo sau 10 trận trên mọi đấu trường ở mùa giải hiện tại. 

Đẳng cấp của Kane đến không chỉ ở khả năng săn bàn. Anh còn thường xuyên lùi xuống làm bóng, khiến đối thủ khó lòng ngăn cản. 

Đây sẽ là lần thứ 23 trong sự nghiệp Harry Kane đối đầu Arsenal. Tiền đạo người Anh đã ghi 15 bàn trong 22 lần chạm trán trước đó với đội bóng thành London. Tuy nhiên, anh không thể ghi bàn trong cả 2 lần gần nhất đối đầu nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh.

Mikel Arteta xứng danh bậc thầy thay người, xoay chuyển trận đấu
Mikel Arteta xứng danh bậc thầy thay người, xoay chuyển trận đấu

Các cầu thủ dự bị liên tục ghi bàn quyết định chiến thắng cho Arsenal, nhưng đó không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên. Những con số cho thấy HLV Mikel...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/10/2026 17:02 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN