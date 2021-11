Giải Ligue 1 Messi thi đấu lại có biến: Cầu thủ trúng đòn của khán giả, trận đấu dừng sau 5 phút

Trận đấu ở vòng 14 Ligue 1 giữa Lyon và Marseille đã bị hủy bỏ vô thời hạn sau chỉ 5 phút thi đấu. Nguyên nhân là bởi trong lúc thực hiện một quả phạt góc, ngôi sau của Marseille Dimitri Payet đã bị ném chai nước trúng đầu bởi một CĐV Lyon quá khích.

Payet bị ném chai nước trúng đầu khi thực hiện một quả phạt góc

Sự việc khiến các cầu thủ Marseille nổi giận nhưng những người trong cuộc đã giữ được bình tĩnh trước khi trọng tài yêu cầu hai đội quay về phòng thay đồ. Sau 2 giờ, ban quản lý sân vận động thông báo trận đấu sẽ không tiếp tục.

Payet sau khi bị ném chai trúng đã phải rời sân với túi chườm đá trên đầu. Ban tổ chức sân sau đó đã thông báo trận đấu sẽ được tiếp tục và cảnh báo rằng thêm một sự cố nữa sẽ dẫn đến trận đấu hủy bỏ, nhưng các cầu thủ Marseille tiếp tục ở lại phòng thay đồ, và Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Pháp (LFP) công bố họ sẽ ủng hộ quyết định cho dừng trận đấu.

Theo LFP, Payet sau khi bị ném chai đã bị nhiều CĐV Lyon trên khán đài buông lời chửi bới có hàm ý phân biệt chủng tộc. Ngoài ra LFP cũng bày tỏ sự không hài lòng khi ban tổ chức sân định cho đá tiếp, rằng sự an toàn của các cầu thủ trong tình huống này không được đảm bảo.

Payet rời sân với túi chườm đá trên đầu

Mùa này đã có nhiều trận đấu Ligue 1 gặp phải sự cố liên quan đến khán giả quá khích. Hồi tháng 8 trận đấu Nice – Marseille đã phải hoãn và tổ chức đá lại sau đó 2 tháng do CĐV Nice gây sự đánh nhau và tràn vào sân định tấn công cầu thủ Marseille, khiến Nice bị trừ điểm. Sang tháng 9, trận đấu Lens – Lille bị hoãn nửa tiếng do CĐV hai đội ném vật lạ vào nhau và tràn vào sân dẫn đến sự can thiệp của cảnh sát.

Dư luận cũng dấy lên nỗi lo ngại rằng việc fan tràn vào sân dễ dàng để tiếp cận các ngôi sao như Lionel Messi hay Neymar có thể sẽ dẫn đến một ngày họ gặp nguy hiểm bởi những kẻ quá khích.

