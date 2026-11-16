MU có tân binh đầu tiên thời HLV Pochettino, chuyên gia Romano xác nhận

MU chiêu mộ Tyler Adjei từ Reading

Pochettino chính thức tiếp quản Man Utd

Manchester United xác nhận bổ nhiệm Mauricio Pochettino làm HLV trưởng mới vào thứ Sáu. Chiến lược gia người Argentina ký hợp đồng có thời hạn hai năm rưỡi, thay thế Michael Carrick trên băng ghế huấn luyện tại Old Trafford.

Cựu HLV Tottenham và Chelsea dự kiến chính thức bắt tay vào công việc từ thứ Tư, ngày 18/11, sau khi hoàn thành nhiệm vụ với đội tuyển Mỹ. Trận ra mắt của ông sẽ là chuyến làm khách đầy thử thách trước Liverpool tại Anfield lúc 23h30 ngày 22/11.

Nhiệm vụ trước mắt của Pochettino là giúp Man Utd thoát khỏi khu vực nguy hiểm trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội bóng cũng đã hướng đến kỳ chuyển nhượng tháng 1, với ưu tiên bổ sung một trung vệ và một tiền đạo.

Theo Telegraph, Pochettino nhiều khả năng sẽ được cấp ngân sách để tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Những vấn đề ở hàng phòng ngự cùng chấn thương liên tiếp dưới thời Carrick khiến MU cần sớm có sự bổ sung.

Đặc biệt, tiền đạo Benjamin Sesko (Slovenia) được xác định phải nghỉ thi đấu đến đầu năm mới vì chấn thương ống đồng dai dẳng.

Man Utd chiêu mộ tài năng trẻ của Reading

Trong lúc cân nhắc những bản hợp đồng lớn để giải quyết các vấn đề trước mắt, Man Utd vẫn duy trì chiến lược đầu tư vào những tài năng trẻ giàu triển vọng. Tyler Adjei, tiền đạo 16 tuổi của Reading, được cho là cái tên đầu tiên gia nhập đội bóng dưới thời Pochettino.

Sao trẻ Tyler Adjei gây ấn tượng trong màu áo Reading

Nhà báo Andy Mitten, chuyên theo dõi Man Utd của The Athletic, tiết lộ hôm thứ Sáu rằng đội chủ sân Old Trafford đã đạt thỏa thuận chiêu mộ cầu thủ tuổi teen này. Adjei có thể chơi ở cả ba vị trí trên hàng công, nhưng được đưa về với định hướng phát triển thành một trung phong cắm.

Một nguồn tin của The Athletic đánh giá cao tiềm năng của Adjei: "Cậu ấy sở hữu thể chất tốt và vẫn còn nhiều dư địa phát triển. Khả năng di chuyển khá ấn tượng, đồng thời có tính cách, tâm lý và thái độ tích cực. Cậu ấy cũng luôn thể hiện năng lượng tốt trong tập luyện.

Về kỹ thuật, Adjei vẫn còn nhiều điều cần cải thiện, nhưng đó là chuyện bình thường với một cầu thủ ở độ tuổi này".

Romano xác nhận thương vụ đã hoàn tất

Mới nhất, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận Man Utd đã hoàn tất thỏa thuận chiêu mộ Tyler Adjei từ Reading.

Theo tiết lộ từ chuyên gia Romano, MU đạt thỏa thuận chiêu mộ Tyler Adjei

Trên mạng xã hội X, Romano viết: "Manchester United hoàn tất thương vụ chiêu mộ Tyler Adjei từ Reading. Mọi thứ đã được thống nhất để cầu thủ 16 tuổi gia nhập dự án của MU.

Tiền đạo tài năng đã chấp nhận toàn bộ các điều khoản và thỏa thuận được thông qua, đúng như thông tin Andy Mitten tiết lộ. Các giấy tờ sẽ được phê duyệt vào tuần tới".

Như vậy, Adjei nhiều khả năng sẽ trở thành tân binh đầu tiên của Man Utd dưới triều đại Pochettino. Dù chưa thể kỳ vọng tiền đạo 16 tuổi lập tức tạo dấu ấn ở đội một, thương vụ này cho thấy MU vẫn chú trọng xây dựng lực lượng trẻ bên cạnh kế hoạch tăng cường nhân sự cho đội hình chính.