Pochettino siết quân luật tại MU, mang tới bài tập thể lực khủng khiếp

Pochettino siết quân luật, tìm điểm đột phá

Một phần trong những tranh luận xoay quanh Manchester United của Michael Carrick ở mùa giải này là vấn đề thể lực, cũng như việc các cầu thủ có đủ khả năng di chuyển quãng đường cần thiết và đạt cường độ vận động đủ cao để cạnh tranh tại Ngoại hạng Anh hay không.

Pochettino cùng con trai Sebastiano, HLV thể lực muốn tìm điểm đột phá tại MU

Các thống kê về quãng đường di chuyển của Man United trước đợt tập trung đội tuyển quốc gia đầu tiên trong mùa giải rất tệ. Mặc dù những con số này đã cải thiện đôi chút kể từ đó, những dấu hỏi về nền tảng thể lực của toàn đội vẫn còn tồn tại. Đây cũng là điểm tân HLV Mauricio Pochettino muốn đột phá ngay khi lên nắm quyền.

Ông thầy người Argentina phải tới ngày 18/11 mới bắt đầu công việc tại sân Old Trafford, tức là chỉ 4 ngày trước chuyến làm khách của Liverpool tại Ngoại hạng Anh (23h30, 22/11). Tuy nhiên, Pochettino đã sớm lên lịch trình cho các học trò mới và đa phần được dự đoán là rất khắc nghiệt.

Theo nguồn tin từ tờ The Sun, Pochettino sẽ siết chặt kỷ luật với các cầu thủ nhằm cải thiện vấn đề thể lực vốn bị chỉ trích rất nhiều trong thời gian qua. Ông thầy người Argentina sẽ có sự hỗ trợ tại Man United từ con trai mình, Sebastiano, người đồng thời là HLV thể lực của ông ở ĐTQG Mỹ.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là việc Pochettino dự kiến sẽ yêu cầu các cầu thủ Man United trở lại trung tâm huấn luyện Carrington vào ngày hôm sau mỗi trận đấu để thực hiện các bài tập hồi phục. Dưới thời Carrick, toàn đội gần như luôn được nghỉ vào ngày sau trận đấu.

Đây cũng là điều những HLV tiền nhiệm trước đó như Ten Hag, Amorim, Mourinho và Van Gaal vẫn làm. Mourinho có thay đổi quan điểm này trong quãng thời gian cuối tại sân Old Trafford.

Bài tập thể lực "khủng khiếp" của Pochettino

Dấu ấn đặc trưng của Pochettino từ ngày dẫn dắt Southampton tới nay là lối chơi vận động với cường độ cao. Ông muốn các cầu thủ pressing quyết liệt, giành lại bóng ở khu vực cao trên sân và thi đấu với nguồn năng lượng dồi dào. Bởi vậy, một số cầu thủ MU nên lo lắng dần là vừa. Ông thầy người Argentina có bài kiểm tra thể lực được đánh giá là "cực kỳ khủng khiếp" mặc dù chỉ kéo dài trong khoảng 10-12 phút.

Bài kiểm tra thể lực của Pochettino

Bài kiểm tra thể lực này có tên "Gacon", đặt theo tên HLV thể lực người Pháp Georges Gacon. Bài tập này nghe qua thì rất đơn giản. Đó là các cầu thủ có 45 giây để chạy quãng đường 150 m khi bắt đầu, sau đó họ được nghỉ 15 giây rồi ở mỗi lượt chạy 45 giây tiếp theo, họ phải chạy xa hơn 6,25m, với cường độ tăng dần đều cho đến khi không thể thực hiện được nữa.

Tuy nhiên, nếu xét kỹ ra, đây là bài tập yêu cầu cường độ vận động cực kỳ cao. Giả sử bài kiểm tra kéo dài trong 10 phút tức là các cầu thủ sẽ phải hoàn thành quãng đường 1,781 km. Ở lượt cuối cùng, họ sẽ phải hoàn thành 206,25m trong khoảng thời gian 45 giây, tương đương vận tốc khoảng 16,5 km/h.

Con số này không quá khủng khiếp nếu đặt riêng lẻ nhưng trước đó, các cầu thủ đã phải vận động liên tục theo quãng 45 giây chạy, 15 giây nghỉ.

Bởi vậy, các cầu thủ cần phải có nền tảng thể lực cực tốt để hoàn thành bài kiểm tra này. Tất nhiên, đây không phải là bài kiểm tra khó với những người thường xuyên tập luyện. Pochettino tiết lộ ông vẫn hoàn thành bài kiểm tra này khi dẫn dắt Southampton ở tuổi 42. Một câu chuyện tại Southampton cũng được truyền lại là tiền đạo Ricky Lambert suýt ngất sau khi thực hiện bài test này 24 lần!

Vấn đề là các cầu thủ MU đang có thói quen lười chạy. "Quỷ đỏ" hiện đứng thứ 19 về tổng quãng đường di chuyển tại Ngoại hạng Anh, thứ 17 về quãng đường chạy tốc độ cao và thứ 19 về tốc độ tối đa trung bình ở mùa giải này. Bởi vậy, nguy cơ nhiều cầu thủ MU không hoàn thành bài kiểm tra đầu tiên là rất cao.