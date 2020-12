Đừng tập thói xấu cho cầu thủ trẻ

Trận hòa 1-1 trước U21 Sông Lam Nghệ An ở vòng đấu cuối bảng B VCK U21 quốc gia 2020 chiều 15-12 không ảnh hưởng đến tấm vé đi tiếp vào vòng bán kết của U21 Viettel nhưng đã để lại nỗi uất nghẹn cho người hâm mộ bóng đá.

Đương kim á quân U21 Phố Hiến không thể vượt qua vòng bảng VCK U21 quốc gia 2020 vì lối đá toan tính.

Giành chiến thắng sau 2 lượt trận đầu tiên ở VCK U21 quốc gia 2020, U21 Viettel sớm có suất vào bán kết nên vòng đấu cuối bảng B chiều 15-12 chỉ còn mang tính thủ tục đối với thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh. Thế nhưng, kết quả trận đấu đó lại rất quan trọng trong việc xác định tấm vé thứ 2 vào bán kết ở bảng đấu này.

Trước vòng đấu quyết định, U21 Sông Lam Nghệ An hơn U21 Phố Hiến 3 điểm và chỉ cần không thua Viettel ở lượt trận cuối thì nghiễm nhiên lọt vào bán kết. Ngược lại, nếu đội bóng xứ Nghệ thất bại trước Viettel trong khi đương kim á quân Phố Hiến thắng cách biệt từ 5 bàn trở lên trước đối thủ Long An trong trận đấu cùng giờ, Sông Lam Nghệ An sẽ nhường suất đi tiếp cho Phố Hiến.

U21 Công An Nhân Dân vây quanh trọng tài để phản ứng vì cách điều hành trận đấu.

Diễn biến hai trận đấu diễn ra cùng giờ chiều 15-12 đã có lúc rơi vào trường hợp thứ 2, khi U21 Sông Lam Nghệ An thua trước 0-1 sau tình huống bị thổi phạt đền 11m và U21 Phố Hiến tạm dẫn đối thủ đến 4 bàn. Nhưng kịch bản ấy đã không thể giữ nguyên đến hết trận, khi U21 Viettel chủ động "nhường" đối thủ ghi bàn gỡ hòa rồi co cụm về sân nhà "đá ma" đến hết trận, lối chơi lạ lẫm mà họ chưa từng thể hiện ở 2 lượt trận trước đó.

Các cầu thủ U21 Phố Hiến đã không còn tinh thần thi đấu trong khoảng thời gian gần cuối trận khi biết tin ở trận đấu diễn ra cùng giờ đã có kết quả hòa 1-1. Nhưng họ cũng cần tự trách bản thân khi đã sớm buông xuôi, "đầu hàng" bằng cách tung đội hình phụ vào danh sách xuất phát để thi đấu với Long An ở vòng cuối, điều mà khán giả hâm mộ không hề mong muốn khi theo dõi giải đấu này.

Cầu thủ trẻ cần thể hiện sự nhiệt huyết và tài năng ở sân chơi trẻ quốc gia.

Giải U21 quốc gia là sân chơi dành cho các cầu thủ trẻ được dịp cọ xát, phô diễn tài năng và ghi điểm trong mắt các nhà tuyển trạch. Nhưng nếu thi đấu với sự toan tính, ít nhiệt huyết thì lứa cầu thủ dù có tài năng cũng khó thể phát triển khi bước vào môi trường chuyên nghiệp, có đẳng cấp cao.

U21 Viettel từng bị "tố" thi đấu hời hợt, không đúng thực lực khiến đương kim vô địch U21 Hà Nội không thể vượt qua vòng loại và giờ lại thêm màn trình diễn kém sắc trước Sông Lam Nghệ An ở VCK U21 quốc gia 2020, gián tiếp loại đương kim á quân Phố Hiến khỏi cuộc chơi.

VCK Giải Bóng đá U21 quốc gia năm nay đã thua thiệt khi lượng khán giả đến sân 19 Tháng 8 (TP NHa Trang, tỉnh Khánh Hòa) theo dõi trực tiếp quá khan hiếm, đội chủ nhà Khánh Hòa lại bị loại sớm sau vòng bảng, ban huấn luyện U21 Công An Nhân Dân phàn nàn tổ trọng tài có chuyên môn kém, không hoàn thành tốt nhiệm vụ.... Hi vọng những điều này sẽ sớm được khắc phục để giải đấu dành cho lứa cầu thủ U21 quốc gia lần thứ 24 được thành công trọn vẹn và tốt đẹp trong mắt người hâm mộ.

