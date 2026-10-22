Phòng thay đồ MU bùng nổ, Cunha tranh cãi với HLV Carrick

Mâu thuẫn bùng phát trên đất Italia

Khủng hoảng tại Manchester United trở nên nghiêm trọng hơn sau thất bại 1-4 trên sân Como ở lượt trận thứ ba vòng phân hạng Champions League. Đội bóng của HLV Cesc Fabregas áp đảo đại diện nước Anh, nối dài chuỗi trận không thắng của MU lên con số 7. Nico Paz tỏa sáng với cú đúp, trong đó có bàn mở tỷ số ngay phút thứ hai.

Cunha và HLV Carrick đã có những mâu thuẫn trầm trọng

Theo nhà báo Samuel Luckhurst của The Sun, Carrick đã có cuộc tranh cãi khá căng thẳng với Cunha bên ngoài tầm máy quay truyền hình. Người hâm mộ cũng nhận thấy những dấu hiệu bất hòa giữa tiền đạo Brazil và HLV trưởng trong hiệp một đầy hỗn loạn của đội khách.

Những căng thẳng này làm dấy lên lo ngại về tình hình nội bộ MU. Khi đội bóng liên tục đánh mất thế trận, những bất đồng ngay trên đường biên càng khiến bầu không khí tại Old Trafford thêm ngột ngạt.

Carrick thay người, Fernandes công khai chỉ trích đấu pháp

Căng thẳng giữa Cunha và Carrick được cho là lên đến đỉnh điểm sau hiệp một. Nhà cầm quân người Anh quyết định rút tiền đạo Brazil khỏi sân, đưa Amad Diallo vào nhằm cải thiện sức tấn công. Carlos Baleba cũng được tung vào sân trong nỗ lực cứu vãn tình hình.

Cunha trải qua hiệp đấu tệ hại, trước khi bị thay ra

Tuy nhiên, những điều chỉnh này không mang lại hiệu quả. Chỉ 4 phút sau giờ nghỉ, Anastasios Douvikas tận dụng sự lỏng lẻo của hàng thủ MU để ghi bàn. Nico Paz sau đó hoàn tất cú đúp từ sai lầm của đội khách, khiến đại diện nước Anh gần như bất lực trước sức ép của Como.

Vụ tranh cãi giữa Cunha và Carrick chỉ là dấu hiệu mới nhất của những bất ổn trong phòng thay đồ. Một tuần trước, Lisandro Martinez đã công khai chỉ trích ban lãnh đạo CLB vì không bổ sung đủ nhân sự sau thất bại 0-2 trước Atletico Madrid.

Lần này, Bruno Fernandes cũng bày tỏ sự thất vọng với cách tiếp cận trận đấu của ban huấn luyện. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đặt câu hỏi về quyết định không tổ chức pressing một đối một, cho rằng điều đó giúp Como tự tin triển khai bóng từ đầu trận.

“Đây không phải lần đầu tiên chúng tôi khởi đầu không tốt và để đối thủ ghi bàn rất sớm. Khi thủng lưới sớm, chúng tôi bước vào trận đấu với tâm lý như thể đã thua cuộc. Rất khó để thoát khỏi trạng thái đó”, Bruno Fernandes chia sẻ.

Carrick nhanh chóng đáp trả, hướng sự chỉ trích vào tinh thần thi đấu của các học trò thay vì chiến thuật. Ông nhấn mạnh: “Bạn có thể sử dụng bất kỳ hệ thống hay chiến thuật nào, nhưng nếu không chạy, không di chuyển lên phía trước và cũng không lùi về hỗ trợ phòng ngự, bạn sẽ không thể giành chiến thắng”.

Carrick chịu sức ép lớn

Manchester United đang đối mặt với khủng hoảng trên cả phương diện chuyên môn lẫn nội bộ. Chuỗi 7 trận liên tiếp không thắng đặt Carrick dưới sức ép lớn, buộc ông phải nhanh chóng cải thiện thành tích và khôi phục kỷ luật phòng ngự.

HLV Carrick khó lòng giữ ghế

Điều đáng lo ngại không chỉ nằm ở những kết quả thất vọng, mà còn là dấu hiệu thiếu gắn kết giữa các cầu thủ với ban huấn luyện. Khi bất đồng chiến thuật bị công khai và những cuộc tranh cãi xuất hiện ngay trong trận đấu, MU có nguy cơ đánh mất sự ổn định cần thiết.

Ban lãnh đạo đội bóng sẽ phải cân nhắc những quyết định quan trọng nếu tình hình không được cải thiện. Rất có thể chỉ trong tuần này, tương lai của HLV Carrick sẽ được định đoạt.